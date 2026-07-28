Trụ sở UBND cũ thành trường học, phụ huynh mừng vì con có chỗ học gần nhà

Những ngày này, trong khuôn viên của Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng (phường Thới An, TP.HCM) không chỉ tấp nập bước chân của đông đảo phụ huynh đến nộp hồ sơ xin nhập học, mà còn rộn vang tiếng máy móc của những người thợ đang miệt mài chạy đua với thời gian.

Không khí lao động diễn ra hối hả, khẩn trương để sớm hoàn thiện việc sửa sang, cải tạo, biến trụ sở hành chính cũ thành một không gian giáo dục khang trang ngay trước thềm năm học mới.

Trụ sở UBND quận 12 trước đây được cải tạo thành Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng. Ảnh: Nguyệt Minh

Quyết định thành lập Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng vừa được ban hành vào ngày 20/5/2026, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ đối với người dân địa phương và ngành giáo dục thành phố.

Ngôi trường công lập trực thuộc Sở GDĐT TP.HCM này được hình thành từ việc cải tạo trụ sở UBND quận 12 cũ với diện tích rộng hơn 3,2 ha. Sự ra đời của trường mang ý nghĩa đặc biệt, bởi phường Thới An vốn là địa bàn đông dân cư nhưng trước nay lại chưa từng có một trường trung học phổ thông nào.

Chị Ngân Mỹ Linh (có con năm nay vào lớp 6) bày tỏ niềm vui khi sắp tới, con mình sẽ được học trong ngôi trường rộng đẹp, khang trang. "Tuy hiện tại trường chưa được sửa xong, tôi vẫn rất vui mừng vì con được học ở đây. Tôi tin tưởng vào đội ngũ nhà trường và ngành giáo dục thành phố sẽ cho con mình có những trải nghiệm đáng nhớ".

Công nhân đang khẩn trương dọn dẹp tại trường, trước khi tiến hành thi công những khâu cuối cùng để chuẩn bị cho năm học mới. Ảnh: Nguyệt Minh

Mặc dù việc đưa vào hoạt động một ngôi trường mới mang đến nhiều ý nghĩa, song với thời gian hoàn thiện hạn chế, thầy Lương Văn Minh, Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng cho biết tập thể sư phạm nhà trường không tránh khỏi những áp lực.

Ông chia sẻ: "Nhà trường hiện đang gấp rút hoàn thiện khâu đấu thầu dọn dẹp mặt bằng để bàn giao cho công tác thi công. Với quỹ thời gian chưa đầy một tháng, các đơn vị có thể sẽ phải tăng ca làm ngày làm đêm để kịp mốc hoàn thiện vào ngày 31/8".

Cũng theo thầy Minh, giải pháp tối ưu nhất lúc này là thi công theo hình thức cuốn chiếu. Dù theo thiết kế trường có 46 phòng học, nhưng trước mắt sẽ ưu tiên hoàn thiện 18 phòng học cùng các phòng chức năng như vi tính, tiếng Anh, thực hành Lý - Hóa - Sinh và khu vực hành chính.

Tầng trệt sẽ được dứt điểm vào giữa tháng 8 để kịp đón học sinh lớp một, sau đó mới tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cho các không gian bên trên.

Phụ huynh nộp hồ sơ vào Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng. Ảnh: Nguyệt Minh

Mặc dù công việc áp lực, động lực của thầy Minh chính là sự ủng hộ tinh thần của phụ huynh. Theo thầy, khu vực Thới An lâu nay luôn đối mặt với tình trạng quá tải sĩ số, học sinh cấp hai có khi phải chen chúc hơn 50 em một lớp. Giờ đây, lần đầu tiên có một ngôi trường công lập tổ chức học bán trú cho cả 3 cấp.

Điều này khiến các phụ huynh rất vui vì các con có môi trường học tập tốt hơn, đồng thời cũng hóa giải nỗi lo đưa rước con cái của những bậc phụ huynh bận rộn. Theo thầy Minh, tới nay, 455 chỉ tiêu lớp 10 và 180 chỉ tiêu lớp 6 đã hoàn toàn kín chỗ, trong khi khối lớp 1 cũng đang dần khép lại đợt tuyển sinh với 120 trên tổng số 140 hồ sơ dự kiến hoàn tất trong tuần này.

Thầy Lương Văn Minh, Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng (bên phải). Ảnh: Nguyệt Minh

Dù đối mặt với sức ép từ nhu cầu nhập học của địa phương, Ban giám hiệu nhà trường vẫn kiên định, nói không với việc "nhồi nhét" học sinh. "Ngay từ ban đầu, trường đã đặt mục tiêu xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Do đó, năm nay 4 lớp 1 trường chỉ lấy sĩ số 35 học sinh/lớp (đúng chuẩn Quốc gia). Lớp 6 và lớp 10 là 45 học sinh/lớp cũng là đạt chuẩn", thầy Minh nói.

Về nhân sự, Sở GDĐT TP.HCM chịu trách nhiệm sắp xếp đội ngũ, trong đó giáo viên THPT cơ bản đã được thuyên chuyển về đủ. Đồng thời, nhà trường cũng chủ động đón nhận các giáo sinh trẻ nhiệt huyết để sẵn sàng lấp đầy những khoảng trống nhân sự ở khối tiểu học và trung học cơ sở, quyết tâm mang đến một khởi đầu trọn vẹn cho năm học đầu tiên.