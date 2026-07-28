Trụ sở UBND cũ thành trường học, phụ huynh mừng vì con có chỗ học gần nhà

Bí thư Đà Nẵng: Đã có cơ chế bảo vệ cán bộ dám làm, không còn lý do để sợ trách nhiệm
Phát biểu tại Kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng khóa XI ngày 30/7, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức nghiêm túc quán triệt tinh thần không né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ. Theo Bí thư Thành ủy, trong bối cảnh thể chế ngày càng hoàn thiện và Trung ương đã có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, không còn lý do để chậm trễ, né tránh trách nhiệm, làm lỡ cơ hội phát triển của thành phố.