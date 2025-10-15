Trực thăng bay xuyên đêm đưa người nhồi máu cơ tim từ đảo Thuyền Chài về đất liền

Cứu sống bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim từ đảo Thuyền Chài

Theo thông tin từ Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM), chiếc trực thăng mang số hiệu VN-8618 của Binh đoàn 18 đã đáp an toàn xuống sân đỗ trên nóc tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình của bệnh viện. Bệnh nhân được vận chuyển khẩn cấp là B.Đ.D, 56 tuổi, có tiền sử đái tháo đường và tăng huyết áp.

Trước đó, lúc 8 giờ 30 phút ngày 14/10, ông D. xuất hiện cơn đau tức ngực dữ dội, âm ỉ và tăng dần. Đồng đội nhanh chóng đưa ông vào bệnh xá đảo Thuyền Chài. Tại đây, các y bác sĩ nhanh chóng ổn định bệnh nhân và kết nối hội chẩn telemedicine khẩn cấp với Bệnh viện Quân y 175.

Sáng 14/10, bệnh nhân B.Đ.D bị nhồi máu cơ tim cấp ST, cần phải vận chuyển gấp về đất liền để can thiệp mạch vành. Ảnh: Bệnh viện Quân y 175

Kết quả hội chẩn trực tuyến xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên vùng sau dưới Killip II giờ thứ 4. Đây là một tình trạng tiên lượng rất nặng, có nguy cơ cao xảy ra rối loạn nhịp, sốc tim và đột tử, cần phải vận chuyển gấp về đất liền để can thiệp mạch vành.

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Tổ bay trực thăng EC-225 do Thượng tá Đỗ Hoàng Hải làm cơ trưởng, cùng Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 đã xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 16 giờ 30 phút ngày 14/10.

Ê-kíp y tế do Thiếu tá, ThS.BSCKI Đinh Văn Hồng phụ trách, mang theo đầy đủ trang thiết bị hồi sức tim mạch chuyên sâu, đặc biệt có sự tham gia của một bác sĩ can thiệp tim mạch.

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo, Tổ bay trực thăng EC-225 do Thượng tá Đỗ Hoàng Hải làm cơ trưởng, cùng Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 đã nhanh chóng bay đến đến đảo để đưa bệnh nhân về đất liền. ảnh: Bệnh viện Quân y 175.

Thiếu tá Đinh Văn Hồng cho biết, tại thời điểm tiếp cận trên đảo, bệnh nhân có nguy cơ rất cao xảy ra biến chứng trong quá trình vận chuyển. "Chúng tôi đã xử trí tích cực tại chỗ để đảm bảo bệnh nhân ổn định và an toàn trong suốt hành trình", ông Hồng nói.

Chuyến bay đã phải vượt qua điều kiện bay đêm khắc nghiệt để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ bay và ê-kíp y tế, chuyến bay đã hoàn thành an toàn, đưa bệnh nhân về đến bệnh viện kịp thời.

Ngay khi về đến Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được chuyển thẳng đến Khoa Cấp cứu, thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu và can thiệp mạch vành. Bệnh nhân đã được đặt 2 stent mạch vành.

Bệnh viện Quân Y 175 cho biết đến thời điểm hiện tại, tình trạng sức khỏe của ông D. đã dần ổn định. Ảnh: Bệnh viện Quân Y 175

Chuyến bay cấp cứu lần này tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 và Binh đoàn 18 trong việc đảm bảo y tế vùng biển đảo, góp phần chăm sóc tốt sức khỏe bộ đội và người dân nơi tuyến đảo tiền tiêu của Tổ quốc.