Trực thăng rơi vỡ tung, nhiều lãnh đạo công ty quốc phòng Nga thiệt mạng

Theo truyền thông địa phương, trực thăng Ka-226 chở các lãnh đạo và nhân viên của nhà máy Kizlyar đã rơi xuống một ngôi làng ven biển Caspi, khiến 5 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương hôm thứ Sáu. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có ông Achalo Magomedov, Phó Tổng giám đốc phụ trách xây dựng và hỗ trợ vận tải của nhà máy.

Lính cứu hỏa tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Anadolu/Getty

Trực thăng vỡ tung sau khi đâm vào nhà dân

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy chiếc Ka-226 cố gắng hạ cánh xuống bãi biển thì đuôi trực thăng chạm đất, khiến cánh quạt đuôi gãy rời. Phi công nỗ lực kéo máy bay lên nhưng mất kiểm soát, khiến chiếc trực thăng xoáy tròn rồi lao xuống một ngôi nhà dân gần làng Achi-Su, cách nhà máy Kizlyar khoảng 200 km.

Vụ va chạm gây ra một vụ cháy lớn, thiêu rụi hoàn toàn căn nhà ven biển. Hình ảnh hiện trường cho thấy lính cứu hỏa vật lộn dập tắt ngọn lửa bao trùm khu vực, trong khi đống đổ nát của máy bay đã cháy đen.

Theo kênh tin tức Nexta, nguyên nhân ban đầu được xác định là “sự cố kỹ thuật”, và không có dấu hiệu cho thấy có hành động phá hoại.

Thiệt hại nhân sự lớn cho tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga

Nhà máy cơ điện Kizlyar Electromechanical từng bị EU đưa vào danh sách trừng phạt năm 2024, do “sản xuất thiết bị hàng không phục vụ quân đội Nga”. Theo Hội đồng châu Âu, nhà máy này chịu trách nhiệm “hỗ trợ vật chất cho các hành động làm suy yếu chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine".

Cơ sở này chuyên phát triển và sản xuất hệ thống điều khiển mặt đất, thiết bị chẩn đoán hàng không, cùng các phụ kiện gắn trên máy bay chiến đấu. Một trong những sản phẩm chủ lực của họ là khóa bom DZ-UM – bộ phận dùng cho tiêm kích SU-25, loại máy bay được Nga sử dụng rộng rãi trong các chiến dịch không kích ở Ukraine.



Theo kênh Telegram của nhà máy, ngoài ông Magomedov, 3 lãnh đạo cấp cao khác của Kizlyar cùng một kỹ thuật viên bay đã tử nạn. Hai người khác bị thương đang được điều trị.

Vụ tai nạn này được xem là đã gây ra thiệt hại nhân sự đáng kể cho tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga, trong bối cảnh Moscow đang tăng tốc sản xuất vũ khí phục vụ cho cuộc chiến ở Ukraine và chịu áp lực từ các lệnh trừng phạt quốc tế.

Theo lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu, ông Ibrahim Achmatov, Tổng giám đốc của nhà máy, bị liệt vào danh sách trừng phạt cá nhân vì điều hành một công ty “gây bất ổn tại Ukraine".