Lễ bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 33 dự kiến diễn ra ở Divalux Resort & Spa Bangkok Suvarnabhumi vào lúc 10h45 ngày 19/10. Tuy nhiên, vì một số lý do khác nhau, nó đã được dời lại và bắt đầu lúc 12h, thay vì 10h45 như kế hoạch ban đầu.

Theo kết quả phân nhóm hạt giống, U22 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống 1 cùng U22 Thái Lan và đương kim vô địch U22 Indonesia.

U22 Việt Nam sẽ xác định được đối thủ ở vòng bảng SEA Games 33 vào hôm nay.

Trong khi đó, nhóm hạt giống 2 gồm U22 Myanmar, U22 Malaysia, U22 Campuchia. Nhóm hạt giống số 3 gồm U22 Philippines, U22 Lào, U22 Singapore. Các đội bóng sẽ được bốc thăm vào 3 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm. 3 đội đầu bảng và đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất sẽ giành quyền lọt vào bán kết.

Với kết quả phân nhóm hạt giống này, U22 Việt Nam rất có khả năng đụng độ U22 Malaysia ngay từ vòng bảng. Thời gian qua, U22 Malaysia đang trở thành tâm điểm chú ý khi nhận án phạt từ FIFA vì hành vi sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch gian lận trong trận đấu với ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

Các trận đấu dự kiến diễn ra từ ngày 3/12 đến ngày 18/12. Vòng bảng tổ chức ở 3 địa điểm là Bangkok, Songkhla và Chiang Mai. Từ vòng bán kết, các trận đấu tổ chức ở sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Môn bóng đá nam quy định các đội sử dụng đội hình U22 (cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2003 trở đi) và không có suất cho cầu thủ quá tuổi.

Trực tiếp bốc thăm vòng bảng bóng đá nam SEA Games 33