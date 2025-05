Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã an nghỉ tại quê nhà

TRỰC TIẾP: Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương diễn ra lúc 15h ngày 25/5, tại nghĩa trang quê nhà ở xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.



Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần sau một thời gian lâm bệnh, vào hồi 22h51 ngày 20/5, tại nhà riêng; hưởng thọ 88 tuổi.



Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sinh năm 1937, quê ở xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ), tỉnh Quảng Ngãi.



Ông tham gia cách mạng từ tháng 2/1955 và vào Đảng từ tháng 12/1959.



Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là Ủy viên Trung ương Đảng 5 khóa (V, VI, VII, VIII, IX); Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII.



Ông giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng từ tháng 2/1987 đến tháng 8/1992 và đảm nhiệm cương vị Phó Thủ tướng từ tháng 9/1992 đến tháng 8/1997, sau đó, ông giữ chức Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh khóa X, XI.



Ông cũng là đại biểu Quốc hội các khóa VII, VIII, X, XI.



Trong hơn 50 năm hoạt động cách mạng, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.



Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và nhiều huân chương, huy chương, phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.