TRỰC TIẾP Việt Nam vs Singapore

ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026. Đây là trận đấu quan trọng đối với cuộc đua giành vé vào bán kết, bởi Singapore đang có 6 điểm sau 2 lượt trận đã đấu của họ. Trong khi đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik sở hữu 3 điểm nhưng mới thi đấu 1 trận. Nếu giành chiến thắng, ĐT Việt Nam sẽ san bằng điểm số với đối thủ và chiếm ưu thế lớn nhờ hiệu số bàn thắng.

Ở trận ra quân, ĐT Việt Nam đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Timor Leste 7-0. Nguyễn Đình Bắc lập hat-trick, Đỗ Hoàng Hên ghi 2 bàn, còn Nguyễn Xuân Son cũng có tên trên bảng tỷ số. Màn trình diễn này cho thấy đội bóng của HLV Kim Sang-sik không chỉ có khả năng kiểm soát thế trận mà còn sở hữu nhiều phương án kết thúc đa dạng.

Việt Nam vs Singapore.

Đình Bắc mang tới tốc độ và khả năng đột phá ở hành lang biên, Hoàng Hên hoạt động linh hoạt giữa các tuyến, trong khi Xuân Son là điểm đến nguy hiểm trong vòng cấm. Khi bộ ba này được hỗ trợ bởi những cầu thủ có kỹ thuật và khả năng chuyền bóng tốt như Quang Hải, Hoàng Đức, sức ép mà Việt Nam tạo ra có thể đến liên tục từ cả trung lộ lẫn hai cánh.

Một lợi thế đáng kể khác là ĐT Việt Nam được nghỉ trọn một tuần sau trận gặp Timor Leste. Ngược lại, Singapore đã phải thi đấu 2 trận trong vòng 4 ngày trước khi hành quân tới Hà Nội. Yếu tố thể lực có thể tạo nên khác biệt rõ rệt, đặc biệt trong hiệp hai, khi đội khách khó duy trì cự ly đội hình và khả năng tranh chấp.

Singapore khởi đầu thuận lợi với 2 chiến thắng liên tiếp. Đội bóng của HLV Gavin Lee thắng Campuchia 2-1 nhờ bàn quyết định của Ilhan Fandi trong thời gian bù giờ, sau đó vượt qua Timor Leste 2-0 với các pha lập công của Ilhan Fandi và Song Ui-young.

Dù vậy, những kết quả trên chưa phản ánh sự vượt trội tuyệt đối của Singapore. Trước Campuchia, họ phải chờ đến những giây cuối mới giành được 3 điểm. Khi gặp Timor Leste, Singapore cũng chỉ ghi 2 bàn, thấp hơn đáng kể so với hiệu suất của ĐT Việt Nam trước cùng đối thủ.

Singapore nhiều khả năng sẽ tổ chức đội hình thấp, ưu tiên phòng ngự khu vực và chờ cơ hội phản công. Ilhan Fandi, Shawal Anuar hay Song Ui-young là những cầu thủ Việt Nam phải đặc biệt đề phòng. HLV Kim Sang-sik cũng thừa nhận Singapore hiện mạnh hơn so với 2 năm trước.

Tuy nhiên, nếu ĐT Việt Nam luân chuyển bóng nhanh, khai thác tốt khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ của đối phương, bàn thắng sớm hoàn toàn có thể xuất hiện. Khi Singapore buộc phải đẩy đội hình lên, khoảng trống dành cho Đình Bắc, Hoàng Hên và Xuân Son sẽ càng lớn.

Đội hình ra sân

TRỰC TIẾP Việt Nam vs Singapore

00’ Bắt đầu trận đấu

Ảnh: 24h.

07’ Nguy hiểm

Một tình huống nguy hiểm được tạo ra. Đỗ Hoàng Hên kiến tạo và Nguyễn Xuân Son dứt điểm. Nhưng hậu vệ Singapore đã kịp băng về truy cản cú sút.





12’ Nguy hiểm

Cú dứt điểm của Nguyễn Đình Bắc đi chệch cột dọc ở góc gần.





14’ Thẻ Vàng

Tiền vệ Singapore gốc Nhật Bản tự để bóng ra biên, rồi ném bóng đi để kéo dài thời gian, nên bị phạt thẻ vàng.

Ảnh: Lê Hiếu.

18’ Nguy hiểm

Trương Tiến Anh thực hiện pha sút xa quyết đoán thay vì tạt bóng như thường lệ. Thủ môn Singapore xuất sắc đẩy bóng ra. Một cầu thủ Việt Nam lao vào đá bồi, nhưng bóng đi vọt xà ngang.





21’ Nguy hiểm

Trương Tiến Anh thực hiện pha tạt bóng rất thuận lợi, nhưng Nguyễn Đình Bắc lại dứt điểm lên trời.



27’ Nguy hiểm

Hoàng Đức thực hiện quả tạt từ cánh trái, Nguyễn Thành Chung là người băng vào dứt điểm bằng đầu. Bóng đi chạm mép ngoài cột dọc khung thành Singapore.

Ảnh: Lê Hiếu.





29’ Nguy hiểm

Hàng thủ Singapore để mất bóng. Bóng đến chân Hoàng Đức và tiền vệ này thực hiện cú sút xa, bóng đi trúng xà ngang. Quá đáng tiếc cho ĐT Việt Nam.





34’ Nguy hiểm

Quang Hải đá phạt góc, Nguyễn Thành Chung băng cắt đánh đầu, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.





40’ Thay cầu thủ

ĐT Việt Nam thay người. Nguyễn Tài Lộc vào sân thay cho Nguyễn Đình Bắc.





45+1’ Kết thúc hiệp 1

Hai đội tạm hoà nhau với tỷ số 0-0.





46’ Hiệp 2 bắt đầu.

48’ Nguy hiểm

Nguyễn Xuân Son tì đè trước khi mớm bóng ra cho Đỗ Hoàng Hên. Nhưng cú đặt lòng của tiền đạo này lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Ảnh: Lê Hiếu.





50’ Nguy hiểm

Quả tạt của Quang Hải đi đến đúng vị trí của Nguyễn Xuân Son. Nhưng cú đánh đầu của tiền đạo này lại thiếu chính xác.





56’ Không penalty

Phạt góc cho ĐT Việt Nam bên cánh trái, Mahbud không đấm được bóng ra xa và sau đó bóng đã bật tới chỗ Xuân Mạnh, người lao vào nhưng ngã ra sau va chạm với Lionel Tan. VAR vào cuộc nhưng xác định không có pha phạm lỗi.

60’ Nguy hiểm

Bóng được luân chuyển qua Nguyễn Tài Lộc, Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và đến vị trí của Trương Tiến Anh ở vị trí thuận lợi. Nhưng cú dứt điểm của tiền vệ này lại đi thiếu chính xác.

Ảnh: Lê Hiếu.

67’ Nguy hiểm

Cú sút xa của Quang Hải đưa bóng đi chệch cột dọc.





72’ Thay cầu thủ

ĐT Việt Nam thay người. Nguyễn Hai Long và Phan Tuấn Tài vào sân. Rời sân là Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Văn Vĩ.





77’ Nguy hiểm

Đá phạt ở giữa sân cho Singapore và hàng thủ Việt Nam để cho Fandi thoát xuống cột trái đón quả treo của Nakamura, nhưng cú đệm bị Lê Giang đấm ra. Harun tâng bóng trở lại giữa nhưng Anuar với cầu môn trống trải trước mặt đã đánh đầu vọt xà!!!

Ảnh: Lê Hiếu.

80’ Nguy hiểm

Từ đường chuyền của Tiến Anh, Tài Lộc sút chân trái từ ngoài cấm địa đưa bóng dội xà ngang. HLV Kim một lần nữa quỳ gối, ôm đầu vì tiếc nuối.

84’ Nguy hiểm

Từ đường chuyền của Ilhan Fandi, Shawal Anuar sút chân trái trong cấm địa bên phải nhưng không thắng được thủ môn Lê Giang Patrik.

90+4’ Bình luận

Kết thúc 90 phút, hai đội hoà 0-0.



