Trump mãn nhiệm vẫn không thoát nổi luận tội?

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi của đảng Dân chủ đã nói rõ rằng, việc luận tội không phải là lựa chọn đầu tiên của đảng Dân chủ, nhưng bà sẽ thúc đẩy động thái này nếu Tổng thống Trump không bị cách chức bằng các biện pháp khác trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào ngày 20/1.

Ông Trump đang đối mặt với những lời kêu gọi ông từ chức hoặc bị cách chức sau khi đám đông người ủng hộ ông, phần lớn là người da trắng vượt qua hàng rào an ninh và xông vào tòa nhà Quốc hội gây bạo loạn vào tuần trước. Bạo loạn tại Quốc hội hôm 6/1 đã buộc các chính trị gia đang họp để xác nhận chiến thắng bầu cử của Tổng thống đắc cử Joe Biden phải chạy tán loạn.

Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được thực hiện vào tuần trước cho thấy 57% người Mỹ muốn ông Trump bị cách chức ngay lập tức sau vụ bạo loạn.

Đại diện Dân chủ Ted Lieu cho biết hiện đã có 200 nghị sĩ đồng bảo trợ cho dự thảo luận tội mà ông sẽ giới thiệu trước Hạ viện vào thứ Hai (giờ địa phương) (11/1).

Hạ nghị sĩ Jim Clyburn cũng cho biết Hạ viện có thể bỏ phiếu trong tuần này để luận tội ông Trump, nhưng sẽ trì hoãn việc gửi dự thảo lên Thượng viện cho đến khi Tổng thống đắc cử sắp xếp xong Nội các.

Nghị sĩ Nam Carolina cũng nhấn mạnh rằng ông lo ngại rằng một phiên tòa luận tội ông Trump ở Thượng viện có thể làm mất tập trung vào quá trình xác nhận các ứng cử viên cho các vị trí trong nội các mà Tổng thống đắc cử Biden đề cử.

Một bản sao của dự thảo luận tội ông Trump đang được lưu hành giữa các thành viên Quốc hội cáo buộc Tổng thống "kích động bạo lực chống lại Chính phủ Mỹ" trong nỗ lực nhằm lật ngược thất bại bầu cử của ông trước ông Biden.

"Tổng thống Trump đã gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an ninh của Mỹ và các thể chế Chính phủ. Ông ấy đe dọa tính toàn vẹn của hệ thống dân chủ, can thiệp vào quá trình chuyển đổi quyền lực một cách hòa bình và ngăn cnar sự phối hợp của Chính phủ. Do đó, ông ấy đã phản bội lòng tin của người dân Mỹ vào mình với tư cách là Tổng thống, làm tổn thương người dân Mỹ", dự thảo viết.

Nếu được Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát thông qua, dự thảo luận tội sau đó có thể được chuyển đến Thượng viện để xét xử, với các thượng nghị sĩ đóng vai trò là bồi thẩm đoàn, sẽ bỏ phiếu về việc tha bổng hay kết tội Tổng thống.

Tuy nhiên, lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell thuộc đảng Cộng hòa, cho biết một phiên tòa luận tội có thể bắt đầu sớm nhất là ngày 20/1 - Ngày ông Trump kết thúc nhiệm kỳ và ông Biden nhậm chức. Ông McConnell được cho là đã gửi một bản ghi nhớ cho các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa để đề nghị rằng, một phiên tòa luận tội sẽ không bắt đầu cho đến khi ông Trump mãn nhiệm. Như vậy, rất có thể, ông Trump sau khi mãn nhiệm vẫn có thể phải đối mặt với một phiên tòa luận tội.

Trong khi đó, các đồng minh của ông Trump, bao gồm Thượng nghị sĩ Lindsey Graham và lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy, đã kêu gọi đảng Dân chủ gác lại mọi nỗ lực luận tội để thể hiện sự đoàn kết nội bộ.

“Việc luận tội Tổng thống Donald Trump trong 12 ngày còn lại trong nhiệm kỳ tổng thống của ông sẽ chỉ gây chia rẽ đất nước hơn nữa", Người phát ngôn Nhà Trắng Judd Deere cho biết.