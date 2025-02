Trung Quốc: Công ty quy định giờ đi vệ sinh gây tranh cãi

Một công ty sản xuất máy móc tại Trung Quốc vừa vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội khi ban hành quy định giờ giấc đi vệ sinh nghiêm ngặt đối với nhân viên. Công ty Three Brothers, có trụ sở tại Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, đã đưa ra quy định này vào ngày 11/2 với mục đích "duy trì trật tự, nâng cao hiệu suất làm việc và điều chỉnh thái độ nhân viên". Tuy nhiên, quy định này nhanh chóng bị dư luận phản đối mạnh mẽ.

Theo quy định, nhân viên chỉ được phép sử dụng nhà vệ sinh vào các khung giờ cố định trong ngày, bao gồm trước 8h, từ 10h30 đến 10h40, từ 12h đến 13h30, từ 15h30 đến 15h40 và từ 17h30 đến 18h. Những người làm thêm giờ có thể sử dụng nhà vệ sinh sau 21h. Ngoài những khung giờ trên, nếu nhân viên có nhu cầu đi vệ sinh gấp, họ chỉ được phép sử dụng nhà vệ sinh trong vòng hai phút. Những người có "tình trạng sức khỏe đặc biệt" phải gửi đơn lên phòng nhân sự để xin phê duyệt. Thời gian đi vệ sinh của họ vẫn bị khấu trừ vào lương.

Công ty Three Brothers, có trụ sở tại Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, đã đưa ra quy định giờ giấc đi vệ sinh cụ thể cho nhân viên.

Công ty này còn tuyên bố sẽ giám sát việc sử dụng nhà vệ sinh thông qua hệ thống camera an ninh và phạt 100 nhân dân tệ (khoảng 13,73 USD) đối với những nhân viên vi phạm. Chính sách này dự kiến áp dụng thử nghiệm đến cuối tháng 2 trước khi chính thức triển khai từ ngày 1/3. Một nhân viên giấu tên xác nhận sự tồn tại của quy định này nhưng không tiết lộ về số lượng nhân sự của công ty.

Ngay sau khi được công bố, quy định này đã gây ra phản ứng dữ dội từ dư luận Trung Quốc. Nhiều người cho rằng đây là hành động xâm phạm quyền lợi cơ bản của người lao động, thậm chí có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Một số ý kiến còn chỉ trích việc công ty viện dẫn tài liệu y học cổ truyền "Hoàng đế nội kinh" để biện minh cho quy định của mình. Một cư dân mạng bức xúc: "Thật vô lý! Họ viện dẫn ‘Hoàng đế nội kinh’ nhưng lại phớt lờ nội dung quan trọng của sách này, như việc nhấn mạnh tầm quan trọng của giấc ngủ và nghỉ ngơi đầy đủ".

Bên cạnh đó, các chuyên gia pháp lý cũng lên tiếng về vấn đề này. Luật sư Chen Shixing, thuộc Công ty luật Guangdong Yiyue, khẳng định quy định của Three Brothers vi phạm nghiêm trọng luật lao động của Trung Quốc. Theo luật, bất kỳ thay đổi nào liên quan đến tiền lương, giờ làm, thời gian nghỉ ngơi, ngày lễ hoặc quy trình an toàn lao động đều phải được thảo luận với toàn thể nhân viên hoặc đại diện của họ. Chen Shixing cũng nhấn mạnh rằng người lao động có quyền khiếu nại và báo cáo bất kỳ quy định nào có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe và sự an toàn của họ.

Tờ Beijing News cũng lên tiếng chỉ trích quy định này, cho rằng đây là một quyết định độc đoán và phản ánh phong cách quản lý hà khắc của doanh nghiệp. Tờ báo nhấn mạnh: "Bất kỳ ai có lý trí đều có thể nhận thấy rằng những quy định trên là không hợp lý và thể hiện cách quản lý nhân viên quá khắc nghiệt".

Trước áp lực lớn từ dư luận và nhân viên, vào ngày 13/2, công ty Three Brothers đã chính thức thu hồi quy định này. Tuy nhiên, vụ việc vẫn để lại nhiều tranh luận về quyền lợi lao động và cách quản lý nhân sự tại các doanh nghiệp Trung Quốc.