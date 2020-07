Trung Quốc nổi giận với liên minh tình báo Ngũ Nhãn vì sẵn sàng đón người Hong Kong

Một người biểu tình Hong Kong cầm trên tay hộ chiếu hải ngoại do Anh cấp (BNO).

Theo SCMP, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Anh và Úc “đang mắc sai lầm nghiêm trọng” khi tuyên bố sẵn sàng tạo điều kiện để người Hong Kong rời đặc khu sang hai nước này cư trú.

Trung Quốc cũng chỉ trích Mỹ, New Zealand và Canada khi có hành động phản đối luật an ninh quốc gia Trung Quốc áp đặt với đặc khu hành chính Hong Kong.

“So sánh luật an ninh Hong Kong và quan hệ với các nước khác, rõ ràng chỉ cần nháy mắt cũng biết điều gì quan trọng hơn”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói.

Ông Triệu cảnh báo Trung Quốc sẽ đáp trả Anh vì vi phạm thỏa thuận Trung-Anh năm 1984. Đối với Úc, ông Triệu cảnh báo Canberra “hãy đừng tiếp tục lựa chọn con đường sai lầm”.

Ông Triệu cho rằng các chính trị gia Mỹ đang “che giấu hành động nguy hiểm”. Đại sứ quán Trung Quốc ở New Zealand yêu cầu New Zealand ngừng can thiệp vào vấn đề nội bộ của Trung Quốc.

Thủ tướng Úc Scott Morrison hôm 2.7 bày tỏ quan điểm “lo ngại về tình hình Hong Kong” và sẵn sàng tạo điều kiện để người Hong Kong sang cư trú ở Úc.

Hồi tháng 6, Anh đã thảo luận với các nước trong liên minh tình báo Ngũ Nhãn, bao gồm Mỹ, New Zealand, Úc và Canada, về khả năng giúp Anh chia sẻ gánh nặng nếu làn sóng người Hong Kong rời đặc khu quá lớn.

Ước tính có khoảng 2,9 triệu người Hong Kong đủ điều kiện được cấp mới hoặc cấp lại hộ chiếu hải ngoại của Anh (BNO).

“Vì vấn đề lịch sử, chính phủ Anh luôn khẳng định sẽ hỗ trợ người Hong Kong sở hữu hộ chiếu BNO và người thân của họ”, Andreas Fulda, trợ lý giáo sư tại Đại học Notttingham, Anh, nói. “Không loại trừ khả năng những người trẻ sinh sau năm 1997 cũng muốn rời Hong Kong và do đó Anh cần có sự hỗ trợ của liên minh Ngũ Nhãn đối với các trường hợp này”.

Nhiều người Hong Kong sở hữu hộ chiếu BNO tỏ ra ngần ngại khi được hỏi về khả năng sang Anh cư trú. Iris Wong, 26 tuổi, một người sở hữu hộ chiếu BNO, nói cô chỉ coi sang Anh là lựa chọn cuối cùng vì 5 năm đầu tiên sống ở Anh sẽ rất tốn kém do không được hưởng bất kì ưu đãi xã hội nào.

Trong số 5 quốc gia thuộc liên minh Ngũ Nhãn, 3 nước Canada, Mỹ và New Zealand chưa đưa ra bất kì chính sách nhập cư đặc biệt nào với người Hong Kong.

Hạ viện Mỹ hôm 2.7 đã thông qua dự luật trừng phạt ngân hàng Trung Quốc liên quan luật an ninh Hong Kong. Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters nói rằng New Zealand “rất quan ngại” về luật này.

Canada khuyến cáo công dân không nên đến Hong Kong trong thời điểm hiện tại vì “có nguy cơ bị bắt giữ, dẫn độ về đại lục”.