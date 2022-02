Trung Quốc thí điểm thành phố ứng dụng công nghệ blockchain

Mới đây, Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) đã chọn 15 khu vực thí điểm và xác định một số lĩnh vực ứng dụng để "thực hiện ứng dụng sáng tạo của công nghệ blockchain", theo một tuyên bố chung vừa được đưa ra. 15 khu vực thí điểm bao gồm một số thành phố và tổ chức tại Trung Quốc đã được cho phép thử nghiệm các ứng dụng về công nghệ blockchain.

Các khu vực thí điểm bao gồm các khu vực ở các thành phố lớn của Trung Quốc là Bắc Kinh và Thượng Hải, cũng như Quảng Châu và Thành Đô ở các tỉnh phía nam Quảng Đông và Tứ Xuyên, theo tuyên bố trên tài khoản mạng xã hội Wechat chính thức của Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC).

Sáng kiến này sẽ có sự tham gia của 164 đơn vị bao gồm bệnh viện, trường đại học và các công ty. Ảnh: @AFP.

Ngoài các khu thí điểm, 164 đơn vị bao gồm bệnh viện, trường đại học và các công ty như SAIC-GM-Wuling Automobile Co., China National Offshore Oil Corp, Beijing Gas Group Co. và Industrial and Commercial Bank of China Ltd đã được lựa chọn để thực hiện các dự án thí điểm blockchain.

Các đơn vị sẽ tiến hành các dự án trong các lĩnh vực như sản xuất, năng lượng, dịch vụ chính phủ và thuế, luật, giáo dục, y tế, thương mại và tài chính, và tài chính xuyên biên giới. Sáng kiến này nhằm mục đích triển khai quy mô lớn công nghệ blockchain trên các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ ở Trung Quốc.

Thông tư mới mà Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) đề ra cũng nhấn mạnh sự cần thiết của các cơ quan quản lý trong việc điều phối, thúc đẩy các dự án thí điểm và phát huy hết vai trò của blockchain trong việc thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, tối ưu hóa quy trình kinh doanh, giảm chi phí vận hành, cải thiện hiệu quả hợp tác và xây dựng hệ thống đáng tin cậy.

CAC tuyên bố rằng, các khu vực nên coi trọng công việc thí điểm ứng dụng đổi mới blockchain quốc gia và đảm bảo nó được thúc đẩy. Ảnh: @AFP.

Tuyên bố còn cho biết thêm rằng, tất cả các khu vực thí điểm nên ưu tiên áp dụng các công nghệ phần cứng và phần mềm blockchain có khả năng tương tác và có khả năng phát triển bền vững. Họ cũng nên hướng dẫn các ứng dụng blockchain để phát triển giá trị, quy mô và công nghiệp hóa của chúng. Các khu vực thí điểm cũng sẽ được khuyến khích thực hiện hợp tác chuyên sâu với các tổ chức nghiên cứu, các công ty và các chuyên gia.

Bên cạnh đó, CAC cùng với các cơ quan khác của Chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan quản lý "thúc đẩy bố trí chuyên sâu và cân bằng của cơ sở hạ tầng công nghệ blockchain trong khu vực, hình thành khả năng hỗ trợ trao đổi dữ liệu chuỗi chéo cấp sản xuất quy mô lớn và thúc đẩy sự hình thành một hệ sinh thái ngành công nghiệp blockchain hợp tác đa bên".

Thực tế, Blockchain là nền tảng của tiền điện tử Bitcoin, được coi như một sổ cái công khai, chống giả mạo và bất biến. Blockchain còn mang tính "phi tập trung", nghĩa là không được điều hành hay sở hữu của bất kỳ thực thể duy nhất nào. Nhưng định nghĩa về công nghệ này đã được mở rộng khi ngày càng nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau muốn khai thác blockchain cho các ứng dụng khác nhau.

Ngày 30/1/2022, Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) cùng một số cơ quan khác đã kêu gọi chính quyền địa phương các cấp nhanh chhóng phát huy tối đa vai trò của công nghệ blockchain trong các lĩnh vực như chia sẻ dữ liệu, tối ưu hoá quy trình sản xuất và giảm chi phí hoạt động. Trong đó, tất cả các đơn vị thí điểm sẽ ưu tiên áp dụng phần mềm và phần cứng liên quan công nghệ blockchain.

Vào tháng 10/2019, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết nước này nên đẩy nhanh sự phát triển của công nghệ blockchain làm cốt lõi cho sự đổi mới. Mặc dù Trung Quốc đang thúc đẩy công nghệ blockchain, nhưng họ đã cấm bitcoin dựa trên công nghệ này. Các cơ quan quản lý vào tháng 9 đã đàn áp tiền điện tử bằng lệnh cấm hàng loạt đối với tất cả các giao dịch và khai thác tiền điện tử bitcoin.

Mặc dù có lập trường mạnh mẽ chống lại việc áp dụng tiền điện tử, nhưng chính phủ Trung Quốc vẫn tiếp tục thể hiện sự quan tâm đến các hệ sinh thái liên quan bao gồm blockchain và mã thông báo không thể thay thế (NFT).

Gần đây nhất, Mạng Dịch vụ dựa trên Blockchain (BSN), một dự án blockchain do chính phủ hậu thuẫn ở Trung Quốc được cho là đang làm việc trên cơ sở hạ tầng để hỗ trợ các doanh nghiệp và cá nhân trong việc xây dựng các nền tảng và ứng dụng tập trung vào NFT.

Như Cointelegraph đã báo cáo, dự án nhằm hỗ trợ triển khai các nền tảng có khả năng giao dịch NFT không phải tiền điện tử thông qua tiền tệ fiat. Ngoài ra, dồng nhân dân tệ kỹ thuật số của Trung Quốc đã sẵn sàng ra mắt trên sân khấu toàn cầu trong tuần này, với các vận động viên nước ngoài và những người khác tại Thế vận hội Bắc Kinh có thể sử dụng nó lần đầu tiên.

Đồng nhân dân tệ kỹ thuật số đã được thử nghiệm ở nhiều thành phố khác nhau của Trung Quốc và được sử dụng trong các giao dịch trị giá hơn 8 tỷ đô la trong nửa cuối năm 2021. Mọi người có thể truy cập đồng nhân dân tệ kỹ thuật số thông qua một ứng dụng trên điện thoại thông minh của họ, nhưng nó khác với các ứng dụng thanh toán khác ở chỗ nó là phiên bản kỹ thuật số của đồng Nhân dân tệ do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phát hành. Những nỗ lực của Trung Quốc cũng thúc đẩy các quốc gia khác suy nghĩ về đồng tiền kỹ thuật số của riêng mình.