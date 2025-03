Trung Quốc tuyên bố trả đũa Mỹ, cảnh báo về sự bất ổn toàn cầu vì chính sách của ông Trump

Ngoại trưởng Vương Nghị tham dự một cuộc họp báo trong kỳ họp Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC) đang diễn ra tại Bắc Kinh vào ngày 7/3/2025. Ảnh France24.

Trong cuộc họp báo gay gắt vào thứ Sáu 7/3 bên lề phiên họp quốc hội thường niên của Trung Quốc, ông Vương Nghị cũng tái khẳng định lập trường của Bắc Kinh về các vấn đề Đài Loan, Ukraine và Palestine.

Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ tiếp tục trả đũa “thuế quan tùy tiện” của Mỹ và cáo buộc Washington "lấy ân báo oán".

Ông Vương giải thích rằng, những nỗ lực của Trung Quốc nhằm giúp Mỹ kiềm chế cuộc khủng hoảng fentanyl đã bị đáp trả bằng mức thuế trừng phạt, gây căng thẳng cho mối quan hệ giữa hai nước.

“Không quốc gia nào nên mơ tưởng rằng họ có thể đàn áp Trung Quốc đồng thời cũng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc cùng một lúc. Những hành động hai mặt như vậy không tốt cho sự ổn định của quan hệ song phương cũng như cho việc xây dựng lòng tin lẫn nhau”, ông Vương nói.

Trung Quốc và Mỹ đã tái áp dụng các mức thuế quan trả đũa lẫn nhau kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại nắm quyền vào tháng 1. Mỹ đã áp dụng mức thuế cố định là 20% đối với tất cả hàng nhập khẩu của Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh đã đáp trả bằng cách áp thêm 15% thuế đối với hàng nhập khẩu của Mỹ bao gồm thịt gà, thịt lợn, đậu nành và thịt bò. Bắc Kinh cũng mở rộng kiểm soát đối với việc kinh doanh với các công ty chủ chốt của Mỹ.

Liên quan đến chính sách của chính quyền Trump, ưu tiên bảo vệ lợi ích của Mỹ hơn là hợp tác quốc tế, ông Vương cho biết cách tiếp cận như vậy, nếu được mọi quốc gia trên thế giới áp dụng, sẽ dẫn đến "luật rừng".

“Các nước nhỏ và yếu sẽ bị thiêu rụi trước, các trật tự và quy tắc quốc tế sẽ bị hủy hoại nghiêm trọng”, ông Vương nói.

"Các nước lớn nên thực hiện nghĩa vụ quốc tế của mình… đồng thời không tìm cách kiếm lợi và bắt nạt nước yếu”, Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh thêm.

Về cuộc chiến tranh Ukraine , ông Vương nhắc lại lập trường của Trung Quốc là ủng hộ giải quyết xung đột thông qua đàm phán chính trị. Ông Vương nhấn mạnh, khi nhìn lại, xung đột Ukraine "có thể tránh được".

“Tất cả các bên nên học được điều gì đó từ cuộc khủng hoảng này. Trong số nhiều điều khác, việc đảm bảo an ninh phải xuất phát từ sự tương hỗ và bình đẳng, và không quốc gia nào nên xây dựng an ninh của mình bất chấp sự bất an của quốc gia khác", ông Vương nói.

Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh rằng quan hệ Trung Quốc-Nga vẫn mạnh mẽ hơn bao giờ hết bất chấp các cuộc tham vấn gần đây giữa Mỹ và Nga về việc chấm dứt chiến tranh Ukraine. Ông cho biết Bắc Kinh và Moscow đang lên kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm chung trong năm nay đánh dấu kỷ niệm 80 năm ngày kết thúc Thế chiến 2.