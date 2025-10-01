Trung Quốc: Xuất hiện nghề làm "con thuê" cho người già, tuyển chọn những chàng trai lực lưỡng

Hiện tượng này "gây sốt" sau khi một “người con thuê” ở Đại Liên (Liêu Ninh, Trung Quốc) lập hẳn một “đội vệ sĩ” và thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

Đội ngũ này gồm những người đàn ông cơ bắp, mặc đồ đen, thường mang theo quà cáp, đều đặn tới thăm viện dưỡng lão và bệnh viện, khiến công chúng tò mò.

Dịch vụ cốt lõi mà họ mang lại là sự hỗ trợ tinh thần và cảm giác an toàn. Ngoài việc tháp tùng người già đi khám bệnh, đi chợ hay trò chuyện để họ bớt cô đơn, “con thuê” còn giúp hòa giải mâu thuẫn hàng xóm khi cần. Sự hiện diện thể chất của họ tạo nên sức răn đe với những người chăm sóc có ý định xấu.

Chỉ trong ba tháng, nhóm “con thuê” này đã phát triển từ 9 người lên hơn 1.000, với ưu tiên tuyển cựu quân nhân và người am hiểu pháp luật. Hiện họ đã mở chi nhánh tại nhiều thành phố khắp Trung Quốc. Giá dịch vụ dao động từ 500 đến 2.500 nhân dân tệ (70 – 350 USD) mỗi lần.

Một trong những gương mặt nổi bật là Akai, 33 tuổi, cao 1,8m, nặng 120kg, từng học võ ba năm và làm nghề đòi nợ trước khi chuyển sang vai trò “con thuê”. Anh thường đóng vai con trai, cháu trai hay cháu nội của khách hàng.

Akai chia sẻ, động lực đến từ trải nghiệm tìm kiếm mẹ của một người bạn bị mất tích năm ngoái: "Chúng tôi đi tìm 3-4 ngày, cuối cùng cũng thấy bà, nhưng bà đã qua đời. Trải nghiệm đó khiến tôi muốn làm điều gì đó tốt đẹp hơn".

Đến nay, Akai đã nhận bốn ca chăm sóc. Anh cho biết: "Những cụ già này thuê chúng tôi không chỉ để được bảo vệ, mà vì họ quá cô đơn. Nhiều người chẳng có ai để trò chuyện, dù sống ở nhà hay viện dưỡng lão. Điều họ cần nhất là sự bầu bạn. Nếu có cụ nào gắn bó tình cảm, tôi cũng sẽ tiếp tục qua lại. Ghé thăm đâu tốn kém gì, chỉ là tiện đường ghé vào thôi".

Theo Bộ Dân chính Trung Quốc, tính đến năm 2022, hơn một nửa người cao tuổi trong cả nước thuộc diện “tổ trống” – sống một mình hoặc không có con cái bên cạnh, thậm chí có nơi tỷ lệ này lên tới 70%. Nhiều người trưởng thành vì áp lực kinh tế và khoảng cách địa lý nên khó ở gần cha mẹ già.

Trên mạng xã hội, dân mạng bày tỏ vừa thích thú vừa xót xa trước trào lưu này. Một người viết: “Ở đâu có nhu cầu, ở đó có thị trường. Nhưng dịch vụ này thật sự ý nghĩa”. Người khác bình luận: “Thoạt nghe thì buồn cười, nhưng nghĩ kỹ lại thấy buồn. Người già cần được bảo vệ khỏi sự đối xử tệ bạc. Ai cũng xứng đáng được chăm sóc tử tế, bất kể có con cái hay không". Một ý kiến khác hóm hỉnh: “Khi về già, tôi cũng muốn có một cháu trai cơ bắp như vậy".