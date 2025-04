Lễ ký kết đánh dấu bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa Bayer và TTKNQG, tiếp nối những thành công đã đạt được trong giai đoạn 2023-2025.

Mục tiêu chính của MoU lần này là hỗ trợ xây dựng 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp ở Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời thúc đẩy các mô hình canh tác tiên tiến, quản lý dịch hại hiệu quả và đảm bảo an toàn cho các vùng trồng sầu riêng và cà phê trọng điểm, đặc biệt là ở khu vực Tây Nguyên.

Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và ông KG Krishnamurthy, Giám đốc Nhánh khoa học cây trồng Bayer Việt Nam thực hiện ký kết Biên bản ghi nhớ. Ảnh: HC

Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, cho biết: "Đây là một bước tiến quan trọng trong hợp tác công tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật hỗ trợ bà con nông dân giải quyết các thách thức trong nông nghiệp thông qua hệ thống và mạng lưới khuyến nông cộng đồng.

Các mô hình chúng tôi thực hiện trong thời gian qua đã thu được các kết quả tích cực để có thể tiếp tục nhân rộng và chuyển giao công nghệ. Chúng tôi tin rằng, cùng với sự hợp tác với Bayer và các đối tác trong chuỗi giá trị, chúng ta sẽ thúc đẩy mạnh mẽ việc nâng cao năng lực nhà nông nhằm ứng dụng các giải pháp canh tác an toàn, hiệu quả, thân thiện với môi trường, gắn liền với mục tiêu quốc gia trong phát triển nông nghiệp bền vững và chuyển đổi kinh tế xanh".

Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: HC

Tại lễ ký kết, hai bên đã phối hợp triển khai các hoạt động chính, gồm: Nông trại cải tiến, cải thiện thực hành quản lý tại nông trại, phổ biến các thực hành canh tác bền vững, phổ biến các thực hành canh tác bền vững, các giải pháp nông học tùy chỉnh.

Trong đó, thành lập các nông trại kiểu mẫu trọng điểm tại Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên để trình diễn và nhân rộng các đổi mới trong thực hành canh tác cho cây lúa, sầu riêng và cà phê. Triển khai các chương trình quản lý tổng hợp, bao gồm ứng dụng công nghệ bảo vệ mùa màng tiên tiến cho nông dân trồng lúa, sầu riêng và cà phê.

Hai bên cũng sẽ thảo luận về khả năng cải thiện hệ thống theo dõi và truy xuất nguồn gốc nông sản. Xây dựng và phổ biến tài liệu giáo dục thông qua các kênh truyền thông đa dạng để nông dân dễ dàng tiếp cận và áp dụng các phương pháp canh tác sáng tạo và bền vững. Bayer sẽ hợp tác chặt chẽ với nông dân để tối ưu hóa hiệu quả bảo vệ mùa màng, từ đó nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng.

Trong năm 2025, các hoạt động hợp tác cụ thể sẽ tập trung vào cây lúa, sầu riêng và cà phê. Cụ thể về cây lúa, mở rộng mô hình vệ tinh Bayer ForwardFarming (Nông nghiệp bền vững hướng đến tương lai) tại các tỉnh sản xuất lúa chính ở Đồng bằng sông Cửu Long; tham gia xây dựng mô hình điểm thuộc Đề án 1 triệu ha; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ khuyến nông, hợp tác xã và nông dân về giải pháp bảo vệ thực vật và canh tác lúa bền vững; tổ chức hội nghị, hội thảo và truyền thông về các hoạt động nâng cao năng lực sản xuất lúa.

Ông KG Krishnamurthy, Giám đốc Nhánh khoa học cây trồng Bayer Việt Nam. Ảnh: HC

Về cây sầu riêng và cà phê: Hợp tác lựa chọn và thiết lập các mô hình Better Life Farming (Nông nghiệp tiên phong - Nhà nông thịnh vượng) tại các vùng trồng trọng điểm ở Tây Nguyên; tổ chức các lớp tập huấn về quản lý dịch hại bền vững và giải pháp bội thu cho sầu riêng và cà phê; phối hợp tổ chức hội thảo và truyền thông về hợp tác công tư trong canh tác bền vững.



Ông KG Krishnamurthy, Giám đốc Nhánh khoa học cây trồng Bayer Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi rất trân trọng hợp tác công tư và tầm nhìn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, của chính phủ Việt Nam trong phát triển bền vững. Sự hợp tác này không chỉ tạo ra một nền tảng vững chắc cho nông dân mà còn xây dựng một hệ sinh thái nông nghiệp bền vững toàn diện. Chúng tôi cam kết cung cấp những giải pháp nông học tiên tiến hiệu quả, giúp nông dân vượt qua những thách thức trong canh tác, đặc biệt là trước bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng".

Ông Mateus Barros, Giám đốc Nhánh khoa học cây trồng Bayer khu vực Đông Nam Á và Pakistan, chia sẻ thêm: “Tại Bayer, chúng tôi đặt ra những mục tiêu cụ thể đối với phát triển nông nghiệp bền vững trên toàn cầu. Các sáng kiến và mô hình canh tác sáng tạo đang được triển khai ​​tại Việt Nam, thông qua hợp tác chiến lược với các đối tác công tư, chính là sự khẳng định cho cam kết và nỗ lực không ngừng của Bayer trong việc đồng hành cùng nhà nông tạo dựng một tương lai tươi sáng và bền vững cho ngành nông nghiệp, góp phần hiện thực hóa sứ mệnh người người khỏe mạnh, nhà nhà ấm no".

Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: HC

Kết quả ấn tượng từ dự án Bayer ForwardFarming (BFF)

Dự án Bayer ForwardFarming, được khởi động vào năm 2023, đã thiết lập các mô hình canh tác lúa bền vững thành công nhằm tham gia đề án phát triển bền vững một triệu héc ta lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Mô hình đã chuyển giao công nghệ cho hơn 4.500 nông dân trồng lúa, và chứng minh sự cải thiện đáng kể về năng suất, chất lượng, hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm thiểu tác động môi trường.

Những câu chuyện thành công khác đến từ các mô hình ForwardFarming tại huyện Châu Phú, An Giang, tại huyện Gò Quao, Kiên Giang và một số mô hình 50ha thuộc Dự án Khuyến nông Trung ương có sự tham gia của Bayer trong vụ đông xuân 2024 – 2025 vừa qua cũng đã cho thấy những kết quả ấn tượng làm cơ sở để hỗ trợ thực thi Đề án 1 triệu ha tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Giải pháp Bội thu trong dự án Better Life Farming (BLF)

Một trong những giải pháp quan trọng mà Bayer mang đến dự án Better Life Farming tại Việt Nam là bộ giải pháp bội thu, bao gồm bội thu sầu riêng và bội thu cà phê. Bộ giải pháp này giúp hỗ trợ quản lý sức khỏe cây trồng, chăm sóc bộ rễ, chống lại các loại dịch hại (như nấm, tuyến trùng, sâu hại và cỏ dại)... giúp cây sầu riêng và cây cà phê sinh trưởng khỏe mạnh và cho năng suất cao. Đồng thời, khi áp dụng bộ giải pháp đúng cách, nông dân có thể quản lý hiệu quả dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo sản phẩm thu hoạch đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng khi xuất khẩu và kết nối với các đơn vị triển khai mã vùng trồng.

Ngoài giải pháp bội thu, ở các mô hình Better Life Farming này, Bayer cung cấp tư vấn nông học cho vườn và tiên phong trong việc kết hợp các công nghệ mới, ví dụ như triển khai công nghệ phun, bón thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) chính xác qua hệ thống tưới và sử dụng dữ liệu thời tiết để tối ưu xử lý trên vườn.

Các giải pháp này đã được Viện Khoa học Kỹ thuật Nông - Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) thẩm định về mặt kỹ thuật và được triển khai trên nhiều mô hình canh tác. Trong năm 2024, một số vườn sầu riêng tại Đăk Nông đã áp dụng thử nghiệm bộ giải pháp này kết hợp các phương pháp canh tác hiện đại. Kết quả cho thấy sâu bệnh nấm giảm 80-90%, sản lượng tăng khoảng gần 20%, ước tính đạt 20 tấn/ha, chất lượng trái sầu riêng đồng đều và ổn hơn, với trái loại A chiếm 70-80% so với năm trước.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ này không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ đối tác công-tư giữa Bayer và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy chuyển đổi mở rộng thực hành các giải pháp canh tác nông nghiệp bền vững, hướng đến nền nông nghiệp tái sinh. Bằng cách kết hợp sức mạnh và nguồn lực của cả hai khối công và tư trong chuỗi giá trị, sự hợp tác này nhằm mục tiêu xây dựng năng lực cho nhà nông Việt Nam thông qua hệ thống khuyến nông cộng đồng và đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững, chuyển đổi kinh tế của ngành nông nghiệp Việt Nam, đáp ứng với nhu cầu thực tế của nhà nông và thị trường.