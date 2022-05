Trung tâm sản xuất không chất thải vào năm 2023: “Công nghệ nên đi đôi với trách nhiệm”

Nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới TSMC có kế hoạch mở một trung tâm sản xuất không chất thải ở thành phố Đài Loan vào năm 2023, như một phần trong nỗ lực của công ty nhằm đưa quản lý xanh vào hoạt động kinh doanh của mình. Trong một diễn đàn về các sáng kiến được thực hiện bởi chuỗi cung ứng Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) ở Đài Loan nhằm hướng tới mức phát thải carbon ròng bằng không, Lora Ho, Phó chủ tịch cấp cao về kinh doanh châu Âu và châu Á của TSMC cho biết, trung tâm sản xuất không chất thải sắp tới của họ được kỳ vọng sẽ giúp nhà sản xuất chip một cách hiệu quả trong việc cắt giảm chất thải.

Các trung tâm sản xuất không chất thải có thể biến chất thải thành vật liệu điện tử có thể được sử dụng lại, để tạo điều kiện cho một nền kinh tế tuần hoàn. Hơn nữa, công ty cũng đang có kế hoạch thành lập các trung tâm sản xuất không chất thải ở miền Bắc và miền Nam của đất nước trong tương lai gần.

Ngành công nghiệp chip của Đài Loan phát triển mạnh mẽ với Trung tâm sản xuất không chất thải. Ảnh: @AFP.

Cũng là chủ tịch ủy ban ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) của nhà sản xuất chip, ông Ho cho biết ngoài cơ sở ở miền trung Đài Loan, TSMC cũng đang có kế hoạch thành lập các trung tâm sản xuất không chất thải ở miền bắc, và miền nam của đất nước trong tương lai.

Công ty TSMC đã thuyết phục các nhà cung cấp hợp tác với nhau để cắt giảm chất thải từ sản xuất để giảm phát thải khí nhà kính, và thúc đẩy các quy trình sản xuất xanh. Công ty cũng tăng cường nỗ lực mua điện xanh, hy vọng việc mua bán này sẽ giúp ích cho sự phát triển của ngành năng lượng xanh địa phương.

Ho đã phân tích lượng khí thải carbon của TSMC, cho biết khoảng 14% là từ sản xuất và chế tạo, 62% từ việc sử dụng điện và 24% từ chuỗi cung ứng của công ty. Đây là lần đầu tiên công ty tiết lộ cấu trúc phát khí thải carbon của mình.

Với mức tiêu thụ điện chiếm phần lớn nhất trong lượng khí thải, TSMC năm ngoái đã điều chỉnh tăng mục tiêu sử dụng năng lượng tái tạo từ 25% lên 40% vào năm 2030. Họ cũng trở thành công ty bán dẫn đầu tiên trên thế giới tham gia RE100 vào năm 2020, một sáng kiến năng lượng tái tạo toàn cầu yêu cầu những người tham gia cam kết sử dụng 100% năng lượng tái tạo vào năm 2050.

Vào năm 2020, TSMC cũng đã ký hợp đồng 20 năm để mua điện từ trang trại gió mới của Orsted ở thành phố Chunghwa, miền trung Đài Loan khi nó bắt đầu hoạt động thương mại vào năm 2025 hoặc 2026, và năm ngoái, họ đã ký một thỏa thuận với WPD để mua điện từ năng lượng gió 1,2 gigawatt tại một trang trại ở Đài Loan. Cả hai đều là thương vụ mua điện tái tạo lớn từ một công ty riêng lẻ.

Các mục tiêu sử dụng năng lượng như vậy là thách thức nhưng cần thiết đối với TSMC, vì những tiến bộ công nghệ liên tiếp của họ trong sản xuất chip tiêu thụ nhiều năng lượng hơn so với các thế hệ trước. Ví dụ, việc sử dụng kỹ thuật in thạch bản cực tím, hoặc EUV trong sản xuất chip tiên tiến, tiêu thụ điện năng nhiều hơn 10 lần so với các công nghệ trước đây.

Cũng theo Cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Giám định (BSMI), công ty bán dẫn này đã mua gần như toàn bộ năng lượng xanh do các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh được chứng nhận trong nước. Dữ liệu của BSMI cho thấy trong số 1,06 triệu chứng chỉ do Cục này cấp từ tháng 5 năm 2017 đến tháng 2 năm 2022, thì có khoảng 910.000 chứng chỉ đã được giao dịch trên nền tảng giao dịch thuộc Trung tâm Chứng nhận Năng lượng Tái tạo Quốc gia (T-RECC) của Cục, với nhà sản xuất chip hàng đầu Đài Loan TSMC mua gần 900.000 chứng chỉ.

BSMI cho biết 1,06 triệu chứng chỉ đã được cấp để sản xuất 1,06 tỷ kilowatt / giờ điện thông qua các nguồn tái tạo, giúp cắt giảm lượng khí thải carbon xuống 534.000 tấn, BSMI cho biết. Trung bình, công ty TSMC dành 1% -2% doanh thu mỗi năm cho việc tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải carbon vì nhà sản xuất chip đã đặt mục tiêu đạt mức phát thải carbon thuần bằng 0 vào năm 2050. Ngoài ra, công ty có xu hướng sử dụng càng nhiều nguyên liệu thô- vật liệu do các nhà cung cấp Đài Loan cung cấp càng tốt, giúp họ tránh phải giao hàng đường dài và giúp nâng cấp chuỗi cung ứng địa phương.

Công nghệ nên đi đôi với trách nhiệm

Nhà sản xuất chip TSMC đã cố gắng hết sức để sử dụng các nguyên liệu thô sẽ không tạo ra nhiều chất thải để kiểm soát lượng khí thải carbon ngay từ đầu. TSMC có một hệ thống kiểm soát tiên tiến để giám sát chặt chẽ việc sản xuất chất thải. Ngoài ra, nhà sản xuất này đang dẫn đầu cho các công ty Đài Loan khác. Họ đã hợp tác với bảy công ty công nghệ khác để thiết lập Đối tác Khí hậu Đài Loan để hình thành một chuỗi cung ứng xanh Đài Loan.

Một giám đốc điều hành của một công ty khác khẳng định rằng vào thời điểm có nhiều rủi ro cấp bách do biến đổi khí hậu, liên minh này nhằm mục đích dẫn dắt ngành công nghệ cao của địa phương khám phá các cơ hội trong kinh doanh năng lượng xanh. Ông khẳng định: "Công nghệ nên đi đôi với trách nhiệm".

Hiện tại, công nghệ kỹ thuật số đang thay đổi cuộc sống của người dân Đài Loan trở nên tốt đẹp hơn. Quốc gia này đang xây dựng một hành lang công nghệ lớn ở phía nam, nhằm thúc đẩy sức mạnh tính toán của đất nước, theo báo cáo trên OpenGov Asia.