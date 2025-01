Trung tâm tài chính quốc tế TP. HCM: Lấy gì để cạnh tranh với Singapore, Hong Kong, Macao...?

Ngày 4/1/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công bố Nghị quyết 259/NQ-CP của Chính phủ: Ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Thông báo số 47-TB/TW ngày 15/11/2024 của Bộ Chính trị về xây dựng Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam.

Dự kiến, Chính phủ sẽ lập đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về xây dựng Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam, trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội vào kỳ họp tháng 2/2025. Chính phủ trình Quốc hội thông qua Nghị quyết này tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV vào tháng 5/2025.

Hiện, dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về xây dựng Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam đang được đăng tải nhận đóng góp từ người dân, chuyên gia kinh tế… và sẽ chỉ còn vài tháng để hoàn thiện văn bản rất quan trọng này.

Định hình trung tâm tài chính quốc tế TP. HCM

Việt Nam hiện là ngôi sao đang lên của ASEAN. Với tốc độ tăng trưởng GDP duy trì ở mức 6-7%, dòng chảy thương mại đạt 732 tỷ USD vào năm ngoái, và hơn 120 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong thập kỷ qua. Ông Andy Khoo - CEO Terne Holdings

Trao đổi với PV Dân Việt, PGS, TS Trần Hoàng Ngân, Đại biểu Quốc hội TP.HCM nhấn mạnh, cần xây dựng những cơ chế chính sách đặc thù, chi tiết để vận hành, phát triển trung tâm tài chính quốc tế nhanh và bền vững.

Trong đó, cần xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, phù hợp chuẩn mực quốc tế với các chính sách ưu đãi hấp dẫn.

Yếu tố thứ hai là đầu tư đồng bộ vào hạ tầng, bao gồm: cơ sở vật chất, hạ tầng số, hạ tầng cho trung tâm, hạ tầng kết nối, công nghệ tài chính, giao thông, sân bay và cảng biển.

Dẫn ví dụ, ông Ngân đề cập đến Singapore là điển hình thành công của trung tâm tài chính nhờ phát triển mạnh hệ thống cảng trung chuyển, logistics và hàng không quốc tế.

Ngoài ra, trung tâm tài chính cần đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên gia trong và ngoài nước; tăng cường kết nối, đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các trung tâm tài chính lớn trên thế giới; và đẩy mạnh phát triển công nghệ tài chính (fintech) cùng các start-up trong lĩnh vực này.

Theo ông Ngân, trung tâm tài chính sẽ phát triển dựa trên thế mạnh của Việt Nam, phù hợp với xu hướng. Như Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã đề cập, những hoạt động dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, fintech... sẽ là những hoạt động ưu tiên.

Bên cạnh đó, vị chuyên gia cho rằng, giá trị xuất nhập khẩu cán mốc kỷ lục gần 800 tỷ USD trong năm qua của Việt Nam sẽ thúc đẩy giao dịch tài chính phục vụ cho thương mại quốc tế.

"Ngoài ra, nếu Viêt Nam đầu tư hệ thống cảng biển quốc tế để cạnh tranh logistics với Singapore, cần kết hợp xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, có tính liên kết chặt chẽ các cảng nước sâu chiến lược như Cái Mép - Thị Vải (Bà Rịa Vũng Tàu - TP.HCM), Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ...

Có như vậy, chúng ta mới tận dụng được lợi thế cảng nước sâu để thu hút được vận tải biển lớn của hệ thống hàng hải quốc tế Á - Âu qua eo biển Malacca...", ông Ngân đề cập.

Trung tâm tài chính tự do - "Bài học" từ mô hình trung tâm tài chính Hong Kong

Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Đại học Kinh tế TP. HCM nhận định, ngoài các lợi thế về địa chính trị như được nhiều lần đề cập, Việt Nam đang là một trong những quốc gia có các chi phí liên quan tới hoạt động tài chính thuộc hàng thấp so với khu vực và thế giới.

"Là quốc gia đi sau trong phát triển trung tâm tài chính, chúng ta có thể học hỏi, lựa chọn giải pháp khắc phục nhược điểm của các trung tâm tài chính hiện tại thông qua giải pháp công nghệ tiên tiến nhất. Vì vậy, nếu đưa ra được bản thiết kế khả thi, con đường tới đích sẽ bằng phẳng hơn", ông Huân nói.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân chỉ ra, tại các trung tâm tài chính lớn của châu Á như Hong Kong (Trung Quốc), Tokyo (Nhật Bản) hay Singapore, giao dịch chủ yếu thực hiện bằng các ngoại tệ mạnh, chủ yếu là đồng USD.

Đồng tiền của các quốc gia vẫn được tự do giao dịch nhưng theo mong muốn và lựa chọn của các tổ chức tài chính, ngân hàng, nhà đầu tư… trong trung tâm tài chính quốc tế. Do đó, ông Huân cho rằng, Việt Nam nên lập một trung tâm tài chính tự do, nơi chấp nhận giao dịch bằng các đồng tiền mạnh và cho phép dòng vốn lưu chuyển một cách tự do tương tự mô hình của Hong Kong (Trung Quốc).

"Trung Quốc chấp nhận tự do hóa trong lựa chọn loại tiền tệ giao dịch trong trung tâm tài chính quốc tế Hong Kong. Tuy nhiên, dòng vốn từ Trung Quốc muốn đưa vào phải chịu sự kiểm soát tương tự như dòng vốn đầu tư ra nước ngoài.

Được độc lập tương đối như vậy, trung tâm tài chính Hong Kong trở thành kênh huy động vốn chủ yếu, cung cấp tới 70% nguồn đầu tư cho sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc", ông Huân đề cập.

Vị chuyên gia nhấn mạnh, trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam cần tạo dựng những mô hình hoàn toàn mới, chưa từng có, giải quyết các vướng mắc của các định chế tài chính trên thế giới, của các nhà đầu tư, từ tốc độ và chi phí trung gian cho các giao dịch đến việc thích ứng với các hình thức và phương tiện đầu tư, thanh toán mới như tài sản mã hóa hay tiền mã hoá…

Khi đó, các trung tâm tài chính mới của Việt Nam sẽ thu hút được những định chế tài chính danh tiếng, các nhà đầu tư chiến lược và đi sau họ là hệ thống tập đoàn, doanh nghiệp cùng những nhân lực xuất sắc trong mọi lĩnh vực kinh tế, tài chính, đầu tư…