Trung tướng Công an nêu lý do đặc biệt để chọn thời điểm triệt phá đường dây sản xuất 1,4 tấn ma túy

Cảnh sát xác định cần đột kích, vây bắt ngay khi các đối tượng chế tạo ra ma túy nhưng nếu để việc này hoàn tất, chúng sẽ tạm dừng rồi xuất cảnh về nước.

Vụ án thu giữ 1,4 tấn ma túy bắt đầu từ tháng 8/2024 khi nhà chức trách Trung Quốc trao đổi thông tin về hai nghi phạm liên quan sản xuất ma túy xuất cảnh sang Việt Nam. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) đã tung nhiều trinh sát, nắm bắt đường dây này hoạt động tại Khánh Hòa. Sau đó, chuyên án mang bí số 199Đ được thành lập nhằm triệt phá. Trương Xuân Minh là người Đài Loan (Trung Quốc), đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất ma túy tại Nha Trang. C04 cũng nhanh chóng xác định kẻ cầm đầu là Trương Xuân Minh (51 tuổi, người Đài Loan). Ông ta sống như vợ chồng với người phụ nữ địa phương là Phạm Thị Lệ Hân (30 tuổi) đồng thời tạo vỏ bọc là doanh nhân nước ngoài sang Việt Nam đầu tư. Tháng 11/2024, Minh nhờ người thuê mảnh đất 1.000 m2 tại khu nghĩa trang phía Bắc (xã Vĩnh Lương, Nha Trang) - nơi hẻo lánh, đường vào khó khăn. Để tập kết vật liệu, hóa chất và các thiết bị liên quan, ông trùm này thuê một mảnh đất khác cách đó 3 km. Cảnh sát đánh giá, đây là công xưởng sản xuất ma túy tổng hợp với quy mô đặc biệt lớn, dây chuyền trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến, lớn nhất tại Việt Nam. Thiết bị được dùng để sản xuất ma túy trong khu vực do Trương Xuân Minh thuê. Thủ đoạn của nhóm này rất tinh vi, xảo quyệt; cử người canh gác, lắp đặt camera giám sát, đồng thời nuôi chó để phát hiện người lạ xâm nhập. Các đối tượng tạo vỏ bọc là sản xuất chất "tạo bọt xử lý nước thải", chia quy trình sản xuất ma túy thành các giai đoạn khác nhau. Khi kết thúc giai đoạn, Minh sẽ cho công nhân nghỉ việc rồi lại thuê tốp khác nhằm đảm bảo bí mật. Trung tướng, Cục trưởng chỉ huy lực lượng công an đột kích Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04 cho hay, tội phạm ma túy đa nghi, lưu manh, liều lĩnh và rất tinh vi nên quá trình giám sát nghi phạm đều phải "bí mật tuyệt đối" trong thời gian dài. "Thời điểm mấu chốt quyết định đột kích là khi xác định các đối tượng đã sản xuất ra ma túy, nếu hoàn thành các đối tượng sẽ tạm dừng hoạt động và xuất cảnh về nước, do vậy ban chuyên án quyết định phải vây bắt ngay", Trung tướng Nguyễn Văn Viện chia sẻ. Tang vật được thu giữ trong vụ án. Trước khi phá án một tuần, ban chuyên án xác định nhóm này sản xuất ra 1,8 tấn bột phụ gia và đóng vào 27 thùng xốp. Chúng lấy danh nghĩa doanh nghiệp sản xuất chất tạo bọt xử lý nước thải để đi gửi vào kho đông lạnh ở Nha Trang. Nơi gửi là kho thuê và bà chủ chỉ nghĩ là hải sản đông lạnh thông thường. Khi thấy mùi hắc bốc lên, chủ kho yêu cầu chuyển đi. Trong thời gian này, các trinh sát ghi nhận nhóm Minh liên tục mua nhiều bình gas, bếp công nghiệp, xoong quân dụng, bông gòn và khẩu trang… nên dự đoán chúng đang sản xuất ra ketamin thành phẩm. Khoảng 0h ngày 22/3, Trung tướng Nguyễn Văn Viện chỉ huy 200 công an, hải quan đột kích vào 3 khu vực nhà xưởng ở Nha Trang. Cảnh sát cũng mặc quần áo chống độc nhằm đề phòng bị chống trả bằng các tạt axit. Cuộc đột kích diễn ra thành công khi cảnh sát bắt giữ toàn bộ băng nhóm, thu 1,4 tấn ketamin độ tinh khiết cao và nhiều hóa chất khác. Băng nhóm này dự kiến sẽ chuyển số ma túy thành phẩm này về Đài Loan – nơi 1kg ketamin có giá khoảng 1 tỷ đồng. Tham khảo thêm Giải cứu bé gái bị đối tượng dùng dao khống chế trên mái nhà ở Quế Võ, Bắc Ninh

