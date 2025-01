Trung tướng Trần Ngọc Khánh thôi chức Phó Chủ nhiệm, kết thúc biệt phái, trở lại Bộ Công an Trung tướng Trần Ngọc Khánh thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban QP- AN, kết thúc biệt phái, trở lại Bộ Công an

Trung tướng Trần Ngọc Khánh thôi giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, trở lại công tác tại Bộ Công an theo nguyện vọng cá nhân.