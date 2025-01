Trung ương đồng ý tổ chức lại Thanh tra Chính phủ, thêm chức năng, nhiệm vụ mới và đổi tên Ban Kinh tế T.Ư

Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành kết luận của Ban Chấp hành Trung ương tổng kết Nghị quyết số 18 về việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Ảnh: VGP

Những cơ quan Đảng và Quốc hội sẽ kết thúc hoạt động

Theo phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được Ban Chấp hành Trung ương thông qua, đối với các cơ quan của Đảng, Trung ương thống nhất kết thúc hoạt động của Ban Đối ngoại Trung ương, chuyển chức năng, nhiệm vụ liên quan về Bộ Ngoại giao và Đảng ủy Bộ Ngoại giao.

Trung ương cũng đồng ý kết thúc hoạt động của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; kết thúc hoạt động của các đảng đoàn, ban cán sự đảng ở Trung ương và ở cấp tỉnh.

Phương án được Trung ương thống nhất là sẽ thành lập 4 Đảng bộ trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương; Đảng bộ Quốc hội; Đảng bộ Chính phủ; Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương được hợp nhất thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Đồng thời, Trung ương quyết định bổ sung một số chức năng, nhiệm vụ mới và đổi tên Ban Kinh tế Trung ương thành Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Với các cơ quan của Quốc hội, Trung ương chốt kết thúc hoạt động của Ủy ban Đối ngoại, chuyển nhiệm vụ về Ủy ban Quốc phòng - An ninh, Văn phòng Quốc hội, Bộ Ngoại giao; đồng thời đổi tên Ủy ban Quốc phòng - An ninh thành Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.

Trung ương thống nhất phương án sáp nhập Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Tư pháp thành Ủy ban Pháp luật và Tư pháp; sáp nhập Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính - Ngân sách thành Ủy ban Kinh tế và Tài chính; sáp nhập Ủy ban Xã hội và Ủy ban Văn hóa, Giáo dục thành Ủy ban Văn hóa và Xã hội.

Ngoài ra, Trung ương đồng ý đổi tên và nâng cấp 2 cơ quan trực thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, Ban Dân nguyện được đổi tên và nâng cấp thành Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; Ban Công tác đại biểu thành Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội.

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV. Ảnh: Quốc hội

Hợp nhất nhiều bộ, tổ chức lại hệ thống thanh tra

Với các cơ quan của Chính phủ, Trung ương thống nhất hợp nhất các bộ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính thành Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải thành Bộ Xây dựng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Khoa học và Công nghệ thành Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ thành Bộ Nội vụ.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo được thành lập trên cơ sở Ủy ban Dân tộc tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo từ Bộ Nội vụ.

Trung ương đồng ý chủ trương tổ chức lại hệ thống thanh tra trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Thanh tra Chính phủ và hệ thống các cơ quan thanh tra địa phương, thanh tra chuyên ngành hiện nay.

Ban Chấp hành Trung ương cũng đồng ý chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy công an địa phương theo hướng "tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở", không tổ chức công an cấp huyện. Riêng đối với những huyện đảo bố trí đồn công an (do không có đơn vị hành chính cấp xã).

Thí điểm không lập tổ chức đảng ở công an quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trung ương giao Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, các cấp ủy, tổ chức Đảng liên quan lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện Đề án tổ chức lại hệ thống thanh tra và xây dựng kế hoạch thực hiện, báo cáo bộ Chính trị xem xét, quyết định.