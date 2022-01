Trung ương Hội NDVN khen thưởng Hội ND các tỉnh, thành có thành tích xuất sắc trong năm 2021

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Hội NDVN Phạm Xuân Hồng công bố các Quyết định của BCH T.Ư Hội NDVN về việc công nhận danh hiệu thi đua năm 2021 đối với Hội ND các tỉnh, thành phố cho 32 đơn vị tiên tiến và 30 đơn vị xuất sắc; Quyết định và trao cờ thi đua của BCH T.Ư Hội NDVN cho 17 đơn vị Hội ND tỉnh, thành; Quyết định và trao Bằng khen của BCH T.Ư Hội NDVN năm 2021 cho 15 đơn vị Hội ND tỉnh, thành.

Quyết định và trao Bằng khen của BCH T.Ư Hội NDVN về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW cho 16 tập thể; Công bố Quyết định và trao Bằng khen của BCH T.Ư Hội NDVN về phòng, chống dịch Covid-19 cho 20 tập thể.

Video: Lễ trao thưởng của BCH T.Ư Hội NDVN đối với các tập thể có thành tích năm 2021. Thực hiện: Bình Minh

Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn trao tặng Cờ thi đua của BCH T.Ư Hội cho 17 đơn vị Hội ND tỉnh, thành có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021. Ảnh: Đức Quảng

Phó Chủ tịch Phạm Tiến Nam trao Bằng khen của T.Ư Hội NDVN cho Hội ND các tỉnh, thành vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ, phòng chống dịch Covid 19 năm 2021. Ảnh: Thu Hà

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Đinh Khắc Đính trao Bằng khen của BCH T.Ư Hội NDVN cho các tập thể có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW. Ảnh: Thu Hà

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Bùi Thị Thơm trao Bằng khen của BCH T.Ư Hội NDVN cho các tập thể có thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021. Ảnh: Thu Hà