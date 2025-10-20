Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội thảo “Phụ nữ hạnh phúc, tổ chức phát triển, xã hội văn minh”

Hội thảo được tổ chức với chủ đề thiết thực: “Phụ nữ hạnh phúc, tổ chức phát triển, xã hội văn minh”.

Tham dự hội thảo có đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Định – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Cùng tham dự hội thảo còn có đồng chí Nguyễn Thị Kim Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân; các đồng chí lãnh đạo Ban Công tác Nông dân.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định trao tặng bó hoa tươi thắm đến Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm và đại diện chị em phụ nữ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Tại buổi hội thảo, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định đã đại diện cho phái nam của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao tặng bó hoa tươi thắm và gửi lời chúc mừng đến đại diện chị em phụ nữ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Tại hội thảo, chuyên gia về giới Trần Thị Minh Lương đã trao đổi, chia sẻ thông tin về 3 chuyên đề, đó là: Chuyên đề 1: Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và chủ đề về bình đẳng giới. Chuyên đề 2: Phòng chống bạo lực gia đình Thảo luận về một số tình huống trong đời sống gia đình và cộng đồng. Chuyên đề 3: Phòng chống quấy rối và lạm dụng tình dục tại nơi làm việc. Đây là những chuyên đề thiết thực, có mối liên kết chặt chẽ với nhau, là nền tảng cốt lõi để giúp người phụ nữ tự tin và hạnh phúc.

Chuyên gia về giới Trần Thị Minh Lương chia sẻ tại buổi hội thảo.

Với 27 năm kinh nghiệm làm tư vấn, tập huấn cho các tổ chức quốc tế về giới, hòa nhập xã hội, tại buổi hội thảo, chuyên gia về giới Trần Thị Minh Lương nhấn mạnh rằng để một người phụ nữ có thể hạnh phúc trọn vẹn, họ cần được sống và làm việc trong một môi trường an toàn, được tôn trọng và bình đẳng, cả ở trong gia đình và tại nơi làm việc.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định gửi lời chúc mừng đến chị em phụ nữ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.

Thông qua những chia sẻ kiến thức, truyền tải thông điệp quý báu và thiết thực của chuyên gia, nội dung hội thảo đã giúp chị em phụ nữ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nâng cao nhận thức về công tác bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Đây cũng là cơ hội quý báu để chị em giao lưu, trao đổi thông tin về công tác này, từ đó, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.