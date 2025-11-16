Trung vệ Quế Ngọc Hải chia sẻ quan điểm nuôi dạy con

Sáng 16/11, cầu thủ Quế Ngọc Hải đã đưa vợ và 2 con tham gia Giải chạy E-RUN 2025 ở Công viên Hòa Bình, Hà Nội, cùng với hơn 1.000 phụ huynh, học sinh, giáo viên, cộng đồng yêu thể thao trên toàn quốc.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, cầu thủ Quế Ngọc Hải cho biết anh rất hào hứng khi đưa vợ và các con tham gia giải chạy lần này. Theo anh, đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa, vừa lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, vừa khuyến khích rèn luyện sức khỏe.

“Có nhiều gia đình cùng tham gia chương trình. Mình cũng muốn các con có một ngày trải nghiệm bổ ích bên bố mẹ. Đó cũng là mong muốn của vợ chồng mình: luôn đồng hành với con trên mọi chặng đường”, cầu thủ Quế Ngọc Hải cho hay.

Gia đình cầu thủ Quế Ngọc Hải.

Cầu thủ xứ Nghệ chia sẻ thêm, gia đình anh duy trì thói quen vận động thường xuyên. Ngoài thời gian tập luyện, hai vợ chồng thường cùng các con đạp xe, tham gia các hoạt động vui chơi hoặc sự kiện thể thao tại trường của con.

Nói về quan điểm nuôi dạy con, Quế Ngọc Hải cho biết vợ chồng anh cũng giống nhiều gia đình Việt Nam khác: luôn mong điều tốt đẹp nhất cho con. Điều quan trọng nhất với anh là đồng hành và tôn trọng ý kiến, lựa chọn của con, dù khi còn nhỏ hay sau này trưởng thành. “Bố mẹ không thể ở bên con mãi, nhưng có thể luôn tôn trọng và ủng hộ quyết định của con”, anh chia sẻ.

Điều quan trọng nhất với cầu thủ Quế Ngọc Hải là luôn đồng hành và tôn trọng ý kiến của con.

Quế Ngọc Hải đặc biệt ấn tượng với thông điệp của giải chạy: “Chạy gắn kết ước mơ” – không chỉ để rèn luyện thể dục thể thao mà còn góp phần gây quỹ xây dựng “ngôi trường ước mơ” dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Anh bày tỏ mong muốn các gia đình hãy luôn đoàn kết, vui vẻ, duy trì lối sống năng động và khỏe mạnh. Đồng thời, anh hy vọng các bậc phụ huynh dành nhiều thời gian hơn cho con, đồng hành với con trong học tập và cuộc sống, tạo động lực và môi trường tốt để con phát triển trong tương lai. “Mình mong các bạn nhỏ luôn có sức khỏe tốt, vì làm gì cũng cần có sức khỏe. Và bố mẹ, dù bận rộn, hãy luôn đồng hành cùng con”, anh nhắn gửi.

Cầu thủ Quế Ngọc Hải hào hứng chạy cùng các gia đình.

Quế Ngọc Hải kết hôn với Dương Thùy Phương, cựu hoa khôi Trường Đại học Vinh, vào năm 2018. Hiện tại, vợ chồng anh có 3 con là Quế Ngọc Kim Ngân (Sunny), Quế Ngọc Khánh Vy (Kem) và con út Fen.

Hai con của cầu thủ Quế Ngọc Hải (góc phải) hoạt động trải nghiệm cùng bố mẹ.

Giải chạy E-RUN 2025 nằm trong khuôn khổ ngày hội thể thao – thiện nguyện – gắn kết cộng đồng, đồng thời gây quỹ cho dự án “Ngôi trường mơ ước”. Bà Nguyễn Thị Minh Huệ, Tổng Hiệu trưởng Trường Mầm non Sakura, cho biết: “Chúng tôi mong muốn xây dựng một cộng đồng nhân văn, đồng thời gây quỹ để cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập cho các bạn nhỏ vùng cao, giúp các em tiếp cận nền giáo dục tốt hơn".

Dự kiến, vào tháng 4/2026, một trường dân tộc bán trú sẽ được xây dựng tại Quảng Trị. Hiện trường có khoảng 200 học sinh nhưng nhiều phòng học cấp 4 đã xuống cấp, chưa có bếp ăn, nhà bán trú và khu vệ sinh.