Trung vệ U23 Việt Nam cao 1m83 trở lại CLB CAHN

Phạm Lý Đức chia tay PVF-CAND, trở lại CLB CAHN

Ở trận play-off tranh suất tham dự V.League 2026/27 diễn ra trên sân Hà Tĩnh, PVF-CAND thi đấu rất nỗ lực nhưng vẫn để thua 4-5 trước Bắc Ninh FC (hoà 1-1 sau 90 phút). Kết quả này khiến đội chủ sân PVF phải xuống thi đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia 2026/27.

Sau khi PVF-CAND, trung vệ Phạm Lý Đức đã chính thức nói lời chia tay đội bóng này khi hợp đồng cho mượn của anh hết hạn. Cầu thủ 23 tuổi sẽ trở lại khoác áo đội bóng chủ quản CLB CAHN.



Phạm Lý Đức rời PVF-CAND, trở lại CLB CAHN. Ảnh: PVF-CAND.

Hồi tháng 2/2026, Lý Đức gia nhập PVF-CAND theo dạng cho mượn từ CLB CAHN. Sau gần 4 tháng gắn bó, trung vệ sinh năm 2003 có 14 lần ra sân trên mọi đấu trường và ghi được 1 bàn thắng.

Phạm Lý Đức là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Nutifood. Năm 2022, Lý Đức bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp cùng Nutifood tại giải Hạng Nhì. Năm 2023, cầu thủ quê Tây Ninh gia nhập HAGL. Thế nhưng, do không thể cạnh tranh được vị trí chính thức nên anh đã bị HAGL đem cho CLB Bà Rịa-Vũng Tàu mượn.

Tháng 7/2025, Phạm Lý Đức chia tay HAGL để gia nhập CLB CAHN. Lý Đức cao cao 1m82, cân nặng 78kg. Hiện tại, anh được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 125.000 euro.

Tuy trở lại CLB CAHN nhưng tương lai của Lý Đức vẫn bị đặt câu hỏi. Tại sân Hàng Đẫy, anh không thể cạnh tranh suất đá chính với Adou Minh, Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng. Không loại trừ khả năng, tuyển thủ Việt Nam sẽ ra đi tìm kiếm bến đỗ mới trong kỳ chuyển nhượng hè 2026 nhằm có thêm cơ hội ra sân thi đấu.