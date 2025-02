Trung vệ Việt kiều Mỹ 18 tuổi cao 1m92 gửi tín hiệu tới HLV Kim Sang-sik

Trung vệ Việt kiều 19 tuổi cao 1m92 gửi tín hiệu tới HLV Kim Sang-sik

Nguyễn Hoyt Lê Cao Zan, cầu thủ trẻ 18 tuổi sinh năm 2006 tại Mỹ, đang nuôi dưỡng giấc mơ được khoác áo các đội tuyển Việt Nam. Với chiều cao ấn tượng 1m92 và nền tảng đào tạo bài bản từ hệ thống bóng đá trẻ Mỹ, Zan Nguyễn đang từng bước khẳng định mình tại V.League sau khi ký hợp đồng với CLB TP.HCM.

Sinh ra trong gia đình có bố là người Việt Nam và mẹ là người Mỹ, Zan Nguyễn đang khẩn trương thực hiện các thủ tục xin quốc tịch Việt Nam. Anh chia sẻ với ZNews: "Chúng tôi đang nhờ luật sư làm mọi thứ có thể. Hiện tại đến bố tôi còn đang chờ xin cấp quốc tịch. Có thể mất đến 1 năm nhưng cũng có thể sớm hơn".

Zan Nguyễn trong màu áo CLB TP.HCM.

Trước khi về Việt Nam, Zan Nguyễn từng thi đấu cho đội học viện Seacoast United tại MLS Next - giải đấu có độ khó cao nhất trong hệ thống bóng đá trẻ của Mỹ. Anh đã từng đối đầu với các đội mạnh như học viện New England Revolution, New York Red Bulls và CF Montreal.

Mặc dù nhận thức được sự cạnh tranh gay gắt tại Việt Nam, Zan Nguyễn vẫn tràn đầy tự tin. "Tôi biết Việt Nam có rất nhiều cầu thủ đồng trang lứa tài giỏi, nhưng tôi vẫn tin vào cơ hội của bản thân. Chiều cao là lợi thế cạnh tranh, tôi mới 18 tuổi và còn có thể hoàn thiện hơn nữa về thể chất, tốc độ và kỹ chiến thuật", anh chia sẻ.

Tình yêu quê hương và khát khao được góp sức cho bóng đá Việt Nam luôn là động lực lớn nhất của Zan Nguyễn. "Tôi yêu Việt Nam. Thi đấu cho đội tuyển Việt Nam, dù ở cấp độ nào, cũng là ước mơ của tôi. Lâu dài, tôi muốn sinh sống ở quê hương, bởi vì người thân và họ hàng của tôi ở Long Xuyên (An Giang) rất nhiều".

"Nếu được gọi lên tuyển, đó sẽ là một đặc ân với tôi. Tôi cảm thấy mình có thể mang lại khác biệt cho U22 và ĐT Việt Nam".

Sau những trận đấu đầu tiên với tư cách cầu thủ dự bị tại V.League, Zan Nguyễn vẫn giữ tinh thần lạc quan và quyết tâm. HLV trưởng Phùng Thanh Phương của CLB TP.HCM cho biết: "Zan Nguyễn còn rất trẻ. Chúng tôi cho em cơ hội thi đấu từng chút một để nhanh chóng hòa nhập với môi trường trong nước".

Dù quá trình xin quốc tịch có thể mất một khoảng thời gian, nhưng Zan Nguyễn vẫn kiên nhẫn và tập trung phát triển bản thân. Giấc mơ được khoác áo tuyển Việt Nam của anh đang dần trở nên rõ nét hơn, và nhiều người hâm mộ đang theo dõi sự phát triển của cầu thủ trẻ này. Mùa giải năm nay, CLB TP.HCM hiện đứng thứ 9 trên BXH V.League 2024/2025. Ở vòng đấu gần nhất, CLB TP.HCM nhận thất bại 0-2 trước Hải Phòng.