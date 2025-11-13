Trước khi Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố vụ án, chủ hồ nước bị vỡ gây chết người ở xã Tuy Phong nói gì?

Chủ hồ nói tôi đau xót lắm

Trước đó, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Vùng đất nông nghiệp của bà con nông dân xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng bị hư hai do sự cố. Ảnh: CTV

Liên quan vụ việc này, sau khi làm việc với các cơ quan chức năng xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng, ông Trần Quang Tính, giám đốc Công ty Trang trại Việt Phong Phú (thuộc huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận cũ) cho rằng, sự cố vỡ hồ nước trên núi xảy ra tối 11/11 vừa qua là do thời tiết bất thường, mưa quá lớn. Ông Tính nhìn nhận, vụ vỡ hồ có trách nhiệm của ông và có một phần do mưa lớn, là thiên tai bất khả kháng.

Riêng chuyện đền bù thiệt hại thì ông Tính cho rằng để chờ các cơ quan chức năng kết luận. Trang trại không hề trốn tránh trách nhiệm trong sự cố này và đang phối hợp với các cơ quan chức năng.

Riêng việc cháu bé không may bị tử vong, ông Tính nói: “Tôi cũng có con, nghe tin cháu qua đời, tôi cũng đau lòng lắm. Tôi đã cử nhân viên và vợ con đến viếng nhưng không được cho vào…”

Theo ông Tính, các ao chứa nước trên núi không bắt nguồn từ sông suối mà nằm trên đất nông nghiệp khác. Mục đích ông làm là hồ để chứa nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp...

Theo tính toán ban đầu của ông Tính, sự cố khiến trang trại ông bị thiệt hại lớn, hơn 10 tỷ đồng.



Hồ không có giấy phép

Một góc Trang Trại Việt ở xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: CTV

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, qua rà soát lại, đối với chủ trương đầu tư khu dự án của Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt Phong Phú trên núi Tân Lai (xã Tuy Phong, Lâm Đồng), các cơ quan chức năng khẳng định: Dự án không có hồ chứa nước, không có giấy phép và đánh giá tác động môi trường đối với hạng mục này.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, không có quy định nào cho phép xây dựng hồ chứa nước dưới 500.000 m³ mà được miễn cấp phép hoặc bỏ qua các thủ tục liên quan.

Theo Luật Thủy lợi, mọi công trình hồ chứa đều phải phù hợp với quy hoạch và được cơ quan có thẩm quyền thẩm định hồ sơ kỹ thuật trước khi triển khai...

Nhà cửa và đất nông nghiệp của bà con nông dân xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng bị hư hại do sự cố. Ảnh: PV









