Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: Muốn báo chí truyền thông tốt, cơ quan quản lý phải chủ động cấp thông tin

Chiều 30/7, chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan báo chí về trọng tâm công tác thông tin, tuyên truyền, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh yêu cầu báo chí phải đổi mới mạnh mẽ để giữ vai trò dẫn dắt trên mặt trận thông tin trong kỷ nguyên AI và mạng xã hội.

Truyền thông chính sách cho người dân hiểu là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị

Theo ông Trịnh Văn Quyết, AI có thể sản xuất tin bài chỉ trong vài giây mà không ai kiểm duyệt. Trong khi đó, một tác phẩm báo chí phải qua nhiều lớp kiểm duyệt, nếu không nhanh, không sắc, không đi trước đón đầu thì sẽ không thể "chiếm lĩnh" trên mặt trận thông tin.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Phúc

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định truyền thông chính sách cho người dân hiểu là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Trước hết, muốn làm tốt, các bộ, ngành, cơ quan quản lý phải vào cuộc, cung cấp thông tin để báo chí có tư liệu tuyên truyền. Để làm được điều đó, tương tác giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan hoạch định chính sách với các cơ quan truyền thông rất quan trọng, phải phối hợp nhịp nhàng.

"Có những vấn đề chúng ta nhận định truyền thông chưa tốt, nhưng ngược lại, các cơ quan đã gửi thông tin cho báo chí tuyên truyền chưa? Nếu chỉ có thông tin trên cổng thông tin của bộ, ngành hay Chính phủ thì báo chí không thể tự tìm hiểu hay khai thác sâu được, mà chính các cơ quan quản lý nhà nước phải chủ động cung cấp thông tin", ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Dẫn chứng từ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng truyền thông được tổ chức bài bản có thể tạo sức lan tỏa lớn, khơi dậy sự tham gia của toàn xã hội, người dân ai cũng muốn đóng góp công sức vào công việc đầy ý nghĩa này.

Đề cập đến việc thay đổi phương thức tuyên truyền nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, theo hướng chuyển từ đưa tin sự kiện sang kiến giải chính sách, ông Trịnh Văn Quyết lưu ý, quan trọng không phải viết được bao nhiêu tin bài mà hiệu quả truyền thông đạt được là gì. Đặc biệt, vai trò của báo chí trong đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng 2 con số, thể hiện qua việc báo chí vừa cổ vũ khí thế trong lao động, sản xuất, vừa phản biện chính sách tốt hơn.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu. Ảnh: Quang Phúc

Tiếp tục tinh gọn hệ thống báo chí, trọng tâm là khối tạp chí

Báo cáo tại cuộc làm việc, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản Tống Văn Thanh cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, công tác chỉ đạo, định hướng thông tin đã được đổi mới theo hướng chủ động xây dựng, ban hành các kế hoạch tuyên truyền; tăng cường giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các cơ quan báo chí đối với các sự kiện quan trọng, như hoạt động đối ngoại của lãnh đạo chủ chốt.

Ông Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Phúc

Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí cũng ban hành các kế hoạch đối với những sự kiện lớn, có tác động sâu sắc đến đời sống xã hội như kế hoạch tuyên truyền Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt, xác định danh tính liệt sĩ; Kế hoạch 100 ngày xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số; tuyên truyền Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị hay kết quả thực hiện 1 năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp…



Đặc biệt, nhờ chủ động nhận diện sớm các vấn đề dư luận quan tâm và yêu cầu cơ quan chức năng cung cấp thông tin kịp thời, nhiều vụ việc đã được xử lý từ sớm, góp phần ngăn ngừa khủng hoảng truyền thông, tạo đồng thuận xã hội trong các vấn đề như giải phóng mặt bằng tại thủ đô Hà Nội; tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội, TP.HCM; giá nhiên liệu...

Ông Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: Quang Phúc

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Tống Văn Thanh nhấn mạnh, cần tập trung hoàn thiện trình Ban Bí thư ban hành Quy định về công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản trong tình hình mới; trình Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.



Đồng thời, tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm sai phạm trong hoạt động báo chí; tiếp tục triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan báo chí theo đúng định hướng của Trung ương, nhất là đối với khối tạp chí. Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản Tống Văn Thanh cũng đề nghị các cơ quan nghiên cứu, tham mưu Chính phủ và các cơ quan liên quan có chính sách hỗ trợ các đơn vị sau sáp nhập ổn định vận hành.



Về công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; hoạt động đối nội và đối ngoại của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước...