Trường Cao đẳng Việt Mỹ ký kết đào tạo cùng University of Gloucestershire tại lễ tốt nghiệp 2017

Sinh viên xuất sắc các chuyên ngành

Tại buổi lễ,bên cạnh những nghi thức truyền thống, Trường Cao đẳng Việt Mỹ đã đạt được thỏa thuận trong chương trình hợp tác đào tạo liên thông cùng University of Gloucestershire với những hỗ trợ đặc biệt dành cho sinh viên tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Việt Mỹ.

Trao bằng tốt nghiệp cho hơn 300 sinh viên khoá 2017

Trường Cao đẳng Việt Mỹ vừa tổ chức lễ tốt nghiệp cho hơn 300 sinh viên ở 02 chương trìnhCao đẳng Quốc tế Anh Quốc BTECvà Cao đẳng Chính quy Quốc gia. Đây là khóa sinh viên đầu tiên tốt nghiệp theo hình thức đào tạo theo tín chỉ của nhà trường. Với hình thức đào tạo tín chỉ, sinh viên nhận được nhiều lợi thế và chương trình đào tạo cập nhật với nhu cầu thị trường. Cùng phương châm đào tạo thực học – thực nghiệp với thời lượng thực hành lên đến 70% thời gian học, hình thức đào tạo tín chỉ giúp nâng cao chất lượng nhân sự khi các em bước chân vào thị trường lao động.

Các bạn tân cử nhân thuộc 08 chuyên ngành: Phiên dịch tiếng Anh thương mại, Phiên dịch tiếng Nhật kinh tế thương mại, Quản trị khách sạn, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Quan hệ công chúng, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất.

Buổi lễ được tổ chức trang trọng, ấm cúng và nhiều cảm xúc tại Trung tâm Hội nghị yến tiệc Luxury Palace, TP.Hồ Chí Minh. Bên cạnh 300 tân cử nhân là hơn 600 phụ huynh đến chia vui, chúc mừng trong tâm thế ngời hạnh phúc.

Buổi lễ tốt nghiệp ấm áp nhiều cảm xúc

Bao giờ cũng vậy, dù ở bất kỳ bậc học nào, lễ tốt nghiệp có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình chinh phục tri thức và trau dồi nghề nghiệp. Lễ tốt nghiệp của các bạn khoá 2017 tại Cao đẳng Việt Mỹ sau hành trình rèn luyện, học tập 02 năm 04 tháng tại Cao đẳng Việt Mỹ còn có 01 ý nghĩa quan trọng khác. Đó là niềm tin và sự lựa chọn khác biệt mà sinh viên và phụ huynh đã dành cho nhà trường để đồng hành cùng nhau đi 01 con đường khác so với phần đông còn lại ngoài xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thạc sỹ Dương Trần Minh Đoàn – Hiệu trưởng nhà trường đã gửi lời cám ơn trân trọng đến phụ huynh và sinh viên đã đặt niềm tin và lựa chọn Cao đẳng Việt Mỹ là điểm đến của hành trình xây dựng nghề nghiệp tương lai. Ông chia sẻ "Chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý phụ huynh. Quý vị đã dũng cảm ủng hộ con em mình lựa chọn con đường học tập sau phổ thông khác với số đông của xã hội. Từ đó để chúng tôi có cơ hội chứng minh rằng có nhiều con đường dẫn đến việc làm, sự nghiệp, thành công và hạnh phúc. Chúng tôi tự hào chia sẻ cùng quý vị phụ huynh rằng chúng tôi đã chuẩn bị tốt và cung cấp đủ những điều mà các em cần cho tương lai: nền tảng chuyên môn, cơ hội việc làm trong và ngoài nước, cơ hội học tập chuyển tiếp lên bậc đại học tại Việt Nam và nước ngoài."

Theo thông tin thống kê từ Phòng Quan hệ doanh nghiệp và Dịch vụ Hỗ trợ sinh viên của Trường Cao đẳng Việt Mỹ cho biết trong tổng số hơn 300 tốt nghiệp của khoá 2017 này thì có hơn 90% sinh viên đang làm việc tại các doanh nghiệp theo đúng chuyên ngành đào tạo. Các doanh nghiệp đối tác liên kết đánh giá cao thái độ làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc của sinh viên cũng như chương trình đào tạo sát với nhu cầu thực tiễn của nhà trường. Khoảng 2/3 sinh viên tốt nghiệp được tuyển dụng trở thành nhân viên chính thức ngay sau kỳ thực tập tốt nghiệp.

Lễ ký kết hợp tác đào tạo cùng University of Gloucestershire

Hướng đến mục tiêu cung cấp nhân sự chất lượng cho thị trường lao động, Cao đẳng Việt Mỹ luôn lựa chọn những đối tác đào tạo có danh tiếng và chất lượng tại trị trường trong nước cũng như trên trường Quốc tế. Đi cùng mục tiêu đó, trong buổi lễ tốt nghiệp của khoá 2017, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Việt Mỹ đã đạt được thoả thuận và tiến hành ký kết đào tạo với University of Gloucestershire. Đây là ký kết có tính bước ngoặt, mở ra cơ hội học tập và làm việc ở thị trường nước ngoài cho sinh viên Cao đẳng Việt Mỹ.

Ký kết hợp tác đào tạo cùng University of Gloucestershire

Theo đó, sinh viên sau khi tốt nghiệp chương trình Cao đẳng Quốc tế Anh Quốc BTEC tại Việt Mỹ sẽ có thể chuyển tiếp 01 năm tại University of Gloucestershire để nhận bằng cử nhân đại học. Đặc biệt, University of Gloucestershire ban hành chính sách học phí và hỗ trợ tài chính đặc biệt cho sinh viên chuyển tiếp từ Cao đẳng Việt Mỹ. Theo tính toán, tổng chi phí cho sinh viên học chương trình Cao đẳng Quốc tế Anh Quốc BTEC và chuyển tiếp Đại học tại University of Gloucestershire sẽ tiết kiệm trên 70% chi phí so với việc du học Đại học tại Anh ngay từ lúc bắt đầu.

Về phía University of Gloucestershire, nhà trường có cơ sở vật chấttrải dài trên ba khu học xá, trong đó có hai cơ sở đặt tại Cheltenham và một cơ sở nằm ở Gloucester. Nhà trường tự hào sở hữu mối quan hệ gắn bó với sinh viên, và đã được xếp trong top 10 trường đại học ở Vương quốc Anh về hỗ trợ sinh viên, tại Whatuni Student Choice Awards 2017. Đại học Gloucestershire là ngôi trường được biết đến với chất lượng giảng dạy xuất sắc, với thành tích giải Bạc tại Khung Giảng dạy Xuất sắc (TEF 2017).

Chia sẻ về hợp tác đào tạo cùng University of Gloucestershire, Thạc sỹ Phan Thị Mai Trang – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết "Cao đẳng Việt Mỹ ký kết đào tạo cùng University of Gloucestershire là chung tôi mong muốn mở rộng cơ hội cho sinh viên chương trình Cao đẳng Quốc tế Anh Quốc BTEC bước ra học tập và làm việc tại thị trường Quốc tế để sẵn sàng bước vào đội ngũ nhân sự chất lượng cao của thị trường. Chúng tôi có chương trình đào tạo tiếng Anh EAP riêng biệt cũng như những chương trình đào tạo kỹ năng để trang bị sẵn sàng cho các em. Theo đó, sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Quốc tế Anh Quốc BTEC, các em sẽ có nền tảng tiếng Anh tương đương IELTS 5.0 – ILETS 5.5 và có kỹ năng làm việc, kỹ năng nghiên cứu và tư duy phản biện độc lập."