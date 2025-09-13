Trường Chính trị tỉnh Sơn La đón Bằng công nhận đạt chuẩn mức độ 1

Trường Chính trị tỉnh Sơn La- dấu mốc từ hành trình 63 năm

Cùng dự Lễ trao Bằng công nhận có các ông: Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; đại diện lãnh đạo các Trường Chính trị trong cụm thi đua khu vực Tây Bắc Bộ.

Về phía tỉnh Sơn La, có ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh Ủy Sơn La; lãnh đạo Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La; cán bộ, giảng viên trường Trường Chính trị tỉnh Sơn La.

Trường Chính trị tỉnh Sơn La tiền thân là Trường Đảng tỉnh Sơn La, thành lập ngày 20/12/1962. Trải qua nhiều giai đoạn sáp nhập, đổi tên và kiện toàn tổ chức, đến nay nhà trường đã trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước và kỹ năng lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo trong tỉnh, Trường Chính trị tỉnh Sơn La còn tham gia đào tạo cán bộ cho các tỉnh của nước bạn Lào, góp phần thực hiện nghĩa vụ quốc tế mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, dự và trao Bằng công nhận Trường Chính trị tỉnh Sơn La đạt chuẩn mức độ 1. Ảnh: Phạm Hoài

Theo báo cáo của Trường Chính trị tỉnh Sơn La, thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Đề án số 08-ĐA/TU (ngày 19/1/2023), xác định mục tiêu đến năm 2025 đạt chuẩn mức 1, định hướng đến năm 2030 đạt chuẩn mức 2.



Trên cơ sở đó, nhà trường đã đồng bộ triển khai nhiều giải pháp như: Kiện toàn tổ chức bộ máy; chuẩn hóa đội ngũ giảng viên; đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học; xây dựng văn hóa trường Đảng; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. Các hoạt động đều được thực hiện nghiêm túc theo Hướng dẫn số 61-HD/HVCTQG của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Kết quả, Trường Chính trị tỉnh Sơn La đã hoàn thành 6/6 nhóm tiêu chí, 55/55 chỉ tiêu đạt chuẩn, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt chuẩn mức 1, tiệm cận chuẩn mức 2. 100% giảng viên đạt trình độ từ thạc sĩ trở lên, trong đó có 2 tiến sĩ; tỷ lệ giảng viên giữ ngạch giảng viên chính hoặc tương đương vượt chuẩn gần 5%.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Bằng công nhận cho Trường Chính trị tỉnh Sơn La. Ảnh: Phạm Hoài

Trong 5 năm, trường đã mở 135 lớp, trong đó có 68 lớp Trung cấp lý luận chính trị với gần 3.800 học viên. Hiện trường còn đào tạo cán bộ cấp huyện, lãnh đạo cấp phòng cho 9 tỉnh của Lào. Thực hiện 22 đề tài cấp trường, 2 đề tài cấp tỉnh, xuất bản 5 cuốn sách chuyên khảo, 15 ấn phẩm thông tin lý luận và thực tiễn; tổ chức nhiều hội thảo khoa học có giá trị thực tiễn.



Hội đồng thẩm định đã tiến hành đánh giá, bỏ phiếu công nhận Trường Chính trị tỉnh Sơn La đạt chuẩn mức 1 theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư, với kết quả 100% số phiếu tán thành. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, khẳng định vị thế, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường, đồng thời đánh dấu bước phát triển toàn diện sau hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành.



Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: Phạm Hoài

Khẳng định vị thế trường chính trị của tỉnh

Chúc mừng, đánh giá cao quyết tâm cùng những kết quả nổi bật mà các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị tỉnh Sơn La đã đạt được, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Trường Chính trị tỉnh Sơn La đạt chuẩn mức 1 là kết quả của sự đồng lòng, quyết tâm đổi mới, tập trung xây dựng, triển khai có lộ trình và thể hiện đậm nét bản chất văn hóa của trường Đảng.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị Trường Chính trị tỉnh Sơn La trong thời gian tới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu, đa dạng hóa loại hình đào tạo, bồi dưỡng, giữ vững chuẩn, thực sự là địa chỉ tin cậy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và là trường chính trị kiểu mẫu.

Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch - xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với mọi hoạt động của nhà trường và mỗi giảng viên.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng đề nghị Tỉnh Sơn La tiếp tục quan tâm đầu tư, ủng hộ để Trường Chính trị tỉnh Sơn La giữ vững chuẩn mức 1, sớm đạt chuẩn mức 2 trong giai đoạn 2025-2030. Đây chính là sự chuẩn bị tốt nhất về đội ngũ cán bộ để phục vụ thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đưa Sơn La trở thành tỉnh nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Tây Bắc.

Ông Hoàng Quốc Khánh – Bí thư Tỉnh ủy Sơn La phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: Phạm Hoài

Tại lễ công bố Quyết định công nhận Trường Chính trị tỉnh Sơn La đạt chuẩn mức 1, ông Hoàng Quốc Khánh – Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhấn mạnh: Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương, đặc biệt là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cùng với sự nỗ lực quyết tâm của tập thể cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường.

Ngay sau khi Ban Bí thư ban hành Quy định 11-QĐ/TW về Trường Chính trị chuẩn, Sơn La đã xây dựng và triển khai Đề án phát triển Trường Chính trị giai đoạn 2022–2025, tầm nhìn 2030.

Sau hơn 2 năm, trường đã hoàn thành các tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn mức 1. Kết quả này là thành quả của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên và học viên, khẳng định vai trò của nhà trường trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn lý luận với thực tiễn, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng giảng dạy.

Các đại biểu tham dự Lễ công bố Trường Chính trị tỉnh Sơn La đạt chuẩn mức độ 1. Ảnh: Phạm Hoài

Lãnh đạo Tỉnh Ủy Sơn La tặng hoa chúc mừng Trường Chính trị tỉnh Sơn La đạt chuẩn mức độ 1. Ảnh: Phạm Hoài

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cũng cam kết Sơn La sẽ tiếp thu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng trường chuẩn mức 1 và phấn đấu đạt chuẩn mức 2 vào năm 2030.

Với nền tảng đã được khẳng định, Trường Chính trị tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 63 năm xây dựng và trưởng thành, xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh; đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.

Một số hình ảnh tại Lễ công bố Trường Chính trị tỉnh Sơn La đạt chuẩn mức độ 1