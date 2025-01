Thượng tá - Trưởng Công an huyện được bổ nhiệm chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu và đi biệt phái

Chiều 24/1, Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công tác cán bộ. Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tá Giàng A Tằng - Trưởng Công an huyện Tam Đường giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, đồng thời biệt phái đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh uỷ Lai Châu.

Thượng tá Giàng A Tằng - Trưởng Công an huyện được bổ nhiệm chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu và đi biệt phái. Ảnh Công an Lai Châu

Trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Viết Giang - Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã giao nhiệm vụ cho Thượng tá Giàng A Tằng. Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao những đóng góp của Thượng tá Giàng A Tằng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại huyện Tam Đường, đồng thời mong muốn trên cương vị công tác mới, Thượng tá Giàng A Tằng sẽ tiếp tục phát huy năng lực lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ công tác mới, lĩnh vực mới. Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành và yêu cầu tân Phó Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục đoàn kết, quyết liệt triển khai các biện pháp công tác, bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Giàng A Tằng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự tin tưởng của Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh và Ban Giám đốc Công an tỉnh. Ông cam kết sẽ nỗ lực không ngừng trong công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để góp phần xây dựng Công an tỉnh Lai Châu ngày càng vững mạnh. Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cũng hứa sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài ngành, đặc biệt là Ban Nội chính Tỉnh uỷ để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Lai Châu.