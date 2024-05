Trường đại học Việt Nam tụt hạng trên bảng xếp hạng đại học trẻ tốt nhất thế giới 2024

4 trường đại học/đại học của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng đại học trẻ tốt nhất trên thế giới (Young University Rankings - THE Young UR) năm 2024 là ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.HCM, Trường ĐH Duy Tân và Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Ngoài 4 đơn vị trên, Trường ĐH Mở TP.HCM cũng lọt bảng xếp hạng với trạng thái "reporter", tức chưa được xếp hạng.

Trong số 4 đơn vị giáo dục của Việt Nam được THE Young UR xếp hạng thì cả 4 đơn vị này đều tụt hạng.

Năm 2023, nếu như Trường ĐH Duy Tân được xếp top 101-150 trong bảng xếp hạng THE Young UR và đứng đầu Việt Nam thì năm nay rớt hạng xuống top 201-250.

Năm 2023, Trường ĐH Tôn Đức Thắng cũng lọt xếp top 101-150 thì năm 2024 văng khỏi top này, đứng thứ 179 thế giới, dẫn đầu các trường ở Việt Nam.

4 trường của Việt Nam được xếp hạng đều tụt hạng so với năm 2023 trong THE Young UR. Ảnh: CMH



Năm 2024, ĐH Quốc gia Hà Nội tiếp tục tụt xuống top 401-500 sau 2 lần tụt hạng vào năm 2023 (top 351-400) và năm 2022 (top 301-350). ĐH Quốc gia TP.HCM giữ nguyên thứ hạng, nằm ở nhóm 501-600 so với năm 2023 (501+).

Top 3 đại học trẻ tuổi tốt nhất thế giới năm 2024 vẫn gọi tên Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), Đại học Paris Science et Letters và Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong.

Trong khi vị trí đầu bảng thuộc về Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) – không thay đổi gì so với bảng xếp hạng năm 2023 thì vị trí thứ 2 và thứ 3 lại có sự hoán đổi. Đại học Paris Science et Letters vươn lên vị trí thứ 2 trong khi năm ngoái ở vị trí thứ 3 còn Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong năm nay bị xuống vị trí thứ 3.

Young University Rankings - THE Young UR là bảng xếp hạng riêng các đại học tốt nhất dưới 50 tuổi trong bối cảnh giáo dục toàn cầu mở rộng quy mô và tập trung đầu tư vào nghiên cứu.

Bảng xếp hạng THE Young UR sử dụng phương pháp xếp hạng tương tự Bảng xếp hạng đại học thế giới của THE (THE World University Rankings), nhưng có sự điều chỉnh trọng số của các tiêu chí trên cơ sở cân đối lại nhằm phản ánh sứ mệnh và vai trò của các đại học trẻ.

Theo đó, Bảng xếp hạng này xếp hạng đại học dựa trên 13 chỉ số thuộc 5 tiêu chí với trọng số tương ứng: Giảng dạy (30%), Nghiên cứu (30%), Trích dẫn khoa học (30%), Triển vọng quốc tế (7,5%), Thu nhập nhờ chuyển giao tri thức (2,5%).