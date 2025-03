Trường Đại học VinUni và Đại học NTU – Singapore ký kết hợp tác liên minh chiến lược

Về Đại học Công nghệ Nanyang – NTU Singapore

NTU Singapore là một trường đại học nghiên cứu chuyên sâu, xếp hạng top 15 trường đại học hàng đầu thế giới. Trường hiện có 35.000 sinh viên đại học và sau đại học theo học tại các khoa Kinh doanh, Khoa học Máy tính & Dữ liệu, Kỹ thuật, Khoa học Xã hội & Nhân văn, Nghệ thuật, Y khoa, và Khoa học và các trường đào tạo sau đại học.

NTU cũng là nơi đặt trụ sở của các viện nghiên cứu danh tiếng như Viện Giáo dục Quốc gia (National Institute of Education), Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam (S Rajaratnam School of International Studies), Trung tâm Khoa học Đời sống Môi trường Singapore (Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering), cùng nhiều trung tâm nghiên cứu hàng đầu khác như Đài Quan sát Trái đất Singapore, Viện Nghiên cứu Môi trường & Nước Nanyang, và Viện Nghiên cứu Năng lượng tại NTU (ERI@N).

Với chiến lược NTU Smart Campus, trường tiên phong ứng dụng công nghệ số và các giải pháp thông minh nhằm nâng cao trải nghiệm sống và học tập, khám phá tri thức mới và sử dụng bền vững các nguồn lực.