Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột trao học bổng trị giá gần 1,4 tỷ đồng cho sinh viên xuất sắc

Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột trao học bổng, tiếp sức sinh viên

Ngày 15/11, nhằm chào mừng 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025), Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột tổ chức Chương trình Tổng kết năm học 2024 - 2025 và Chào đón Tân sinh viên Khóa 2025 với chủ đề “BMU Flame Up - Chinh phục giới hạn”.

Toàn cảnh Chương trình Tổng kết năm học 2024 - 2025 và Chào đón Tân sinh viên Khóa 2025 với chủ đề “BMU Flame Up - Chinh phục giới hạn” do Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột tổ chức. Ảnh: Công Nam

Các đại biểu tham dự Chương trình Tổng kết năm học 2024 - 2025 và Chào đón Tân sinh viên Khóa 2025 do Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột tổ chức. Ảnh: Công Nam

Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Ảnh: Công Nam

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Doãn Tới - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk - ghi nhận nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và mở rộng hợp tác quốc tế của Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, qua đó đóng góp tích cực cho ngành y tế tỉnh.

“Hơn 11 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường đã chuyển mình mạnh mẽ: từ cơ sở vật chất còn hạn chế đến hệ thống giảng đường, phòng thí nghiệm hiện đại; từ đội ngũ giảng viên ít ỏi đến tập thể chuyên môn vững vàng, nhiều thầy cô là nhà khoa học, bác sĩ giàu kinh nghiệm.

Thành quả ấy thể hiện tầm nhìn đúng đắn và sự đầu tư nghiêm túc cho mục tiêu đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao.

Một điểm nhấn đáng tự hào là Trường ngày càng thu hút sinh viên quốc tế, trong đó có các em đến từ Ấn Độ - cái nôi của nhiều nền y học cổ.

Việc lựa chọn Buôn Ma Thuột để học tập cho thấy uy tín học thuật của Nhà trường, đồng thời góp phần đưa hình ảnh Tây Nguyên đến gần hơn với bạn bè thế giới”, ông Tới khẳng định.

Ông Trần Doãn Tới - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Công Nam

GS.TS Cao Tiến Đức - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã thay mặt Ban lãnh đạo Nhà trường tiếp thu các chỉ đạo của đại diện lãnh đạo Tỉnh và cam kết:

“Trong năm học mới, Nhà trường sẽ tập trung vào một số phương hướng lớn: Tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, gắn lý thuyết với thực hành, nâng cao năng lực nghề nghiệp cho sinh viên.

Đồng thời, mở rộng hợp tác với bệnh viện, cơ sở y tế và các tổ chức trong nước - quốc tế để tăng cơ hội thực tập, nghiên cứu và việc làm cho sinh viên; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng môi trường học tập hiện đại, chuẩn mực và thân thiện; chăm lo phát triển đội ngũ, bồi dưỡng giảng viên, xây dựng văn hóa học thuật và tinh thần phục vụ cộng đồng.”

GS.TS Cao Tiến Đức - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, phát biểu khi mạc chương trình. Ảnh: Công Nam

Tại buổi lễ, Nhà trường đã vinh danh và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân sinh viên có thành tích nổi bật trong năm học 2024 - 2025 và tân sinh viên năm học 2025 - 2026. Với tổng số tiền học bổng lên đến 1 tỷ 370 triệu đồng, Nhà trường thể hiện sự quan tâm và đầu tư mạnh mẽ vào thế hệ nhân lực y tế tương lai.

Một số hình ảnh lãnh đạo Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột trao học bổng cho những sinh viên xuất sắc. Ảnh: Công Nam

Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thu hút gần 1.000 tân sinh viên trong và ngoài nước

Đặc biệt trong khuôn khổ chương trình, 913 tân sinh viên Việt Nam và 55 tân sinh viên Ấn Độ khóa 2025 đã tham gia Lễ Trao áo Blouse - hoạt động truyền thống quan trọng của sinh viên khối ngành sức khỏe.

Đây là nghi thức đánh dấu bước khởi đầu trên hành trình học tập và hình thành nghề nghiệp y khoa, đồng thời nhắc nhở mỗi tân sinh viên về những giá trị cốt lõi của người làm công tác chăm sóc sức khỏe.

Chiếc áo blouse trắng được trao trang trọng mang ý nghĩa biểu trưng cho sự thanh khiết, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm gắn liền với sứ mệnh của ngành y.

Lãnh đạo Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột trao áo Blouse cho các tân sinh viên. Ảnh: Công Nam

Năm học 2025-2026 Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột có gần 1000 sinh viên Việt Nam và Ấn Độ. Ảnh: Công Nam

Trong khuôn khổ chương trình, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với 7 đơn vị doanh nghiệp trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và truyền thông, hướng nghiệp.

Sự kiện này mở ra nhiều cơ hội thực tập, việc làm và nghiên cứu ứng dụng cho sinh viên, đồng thời khẳng định định hướng gắn đào tạo với thực tiễn mà Nhà trường đang kiên trì thực hiện.

Bên cạnh các nội dung chính, chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động tạo không khí sôi động và gắn kết, bao gồm cuộc thi team building, chương trình văn nghệ và vòng chung kết “Đại sứ BMU 2025” nhằm tìm kiếm gương mặt sinh viên tiêu biểu mang tinh thần “Đạo đức - Năng lực - Tâm huyết” của Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.

GS.TS Cao Tiến Đức và lãnh đạo Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đại diện trao áo Blouse cho các tân sinh viên Việt Nam và Ấn Độ. Ảnh: Công Nam

Đặc biệt, chương trình tạo điều kiện cho sinh viên được ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc với sự tham gia giao lưu, biểu diễn của khách mời đặc biệt - ca sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Hùng - diễn viên trong bộ phim Mưa Đỏ - tác phẩm phản ánh trang sử hào hùng của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Chương trình Tổng kết năm học 2024–2025 và Chào đón Tân sinh viên Khóa 2025 “BMU Flame Up - Chinh phục giới hạn” đã tạo môi trường giao lưu, gắn kết tập thể, khuyến khích sáng tạo và rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên.

Đồng thời, sự kiện cũng đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động hợp tác, hội nhập và định hướng phát triển của Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột trong năm học mới.

Năm học 2025 - 2026, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã chào đón 968 tân sinh viên Việt Nam và Ấn Độ. Từ năm 2024 đến nay, điểm chuẩn của Trường luôn nằm trong nhóm cao nhất so với các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập.