Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cam kết đảm bảo quyền lợi cho 100% sinh viên chương trình Y Việt - Đức

Thông báo kết luận từ buổi gặp mặt giữa Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Khoa Y Việt - Đức cùng gia đình và sinh viên của khoa khóa 2023 và 2024 cho biết chương trình hợp tác với Trung tâm Y khoa Mainz thuộc Đại học Johannes Gutenberg Mainz (Cộng hòa Liên bang Đức) sẽ ngừng từ sau năm 2027.

Vì sao chương trình đào tạo Y Việt - Đức bị ngừng?

Theo đó, nguyên nhân chính dẫn đến việc gián đoạn hợp tác là do sự thay đổi chính sách từ Viện Khảo thí Y dược Học Quốc gia CHLB Đức (IMPP).

Cụ thể, IMPP - cơ quan độc lập cung cấp đề thi các kỳ thi Chuyển giai đoạn M1 và M2, đã quyết định ngưng cung cấp đề thi ra khỏi phạm vi CHLB Đức kể từ ngày 31/12/2027. Sự thay đổi này khiến Trung tâm Y khoa Mainz thuộc Đại học Johannes Gutenberg Mainz (JGU) buộc phải dừng chương trình liên kết với Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch kể từ lớp Y Việt - Đức khoá 2025.

Tuy nhiên, nhà trường khẳng định đây là "sự cố quốc tế và ngoài ý muốn" của cả hai bên. Đồng thời không đơn phương thay đổi cam kết và sẽ nỗ lực thực hiện các phương án thay thế nhằm giữ đúng 100% quyền lợi ban đầu của sinh viên các khóa YVĐ.2023 và YVĐ.2024.

Theo đó, tất cả sinh viên hai khóa này sẽ được hỗ trợ để hoàn thành chương trình đào tạo bác sĩ y khoa, tiếp tục theo học chương trình đã trúng tuyển mà không bị buộc dừng hay hủy bỏ. Nhà trường cũng cam kết không thay đổi chương trình hoặc thời gian đào tạo, và sẽ đồng hành cùng sinh viên cho đến khi thi xong kỳ thi M2 và M3 trong khuôn khổ pháp lý cho phép.

Khai giảng Khoa Y Việt - Đức năm 2024-2025. Ảnh: PNTU

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đưa ra phương án xử lý

Các phương án giải quyết đã được thảo luận và thống nhất giữa nhà trường, Khoa Y Việt - Đức, đại diện Trung tâm Y khoa Mainz (GS.TS.BS. Reinhard Urban) và phụ huynh sinh viên.

Phương án ưu tiên hàng đầu là tiếp tục duy trì hợp tác theo hình thức mới. Theo đó, nhà trường sẽ thương thảo với Bộ trưởng Bộ Giáo dục bang Rheinland-Pfalz (CHLB Đức) để xây dựng chương trình đào tạo đổi mới, phù hợp với chương trình của Đại học JGU và tình hình hiện tại, nhằm tiếp tục duy trì kỳ thi M2 như hiện nay.

Phương án thứ 2 là kéo dài thời gian tổ chức kỳ thi M2 đến năm 2030. Với phương án này, nhà trường sẽ đàm phán trực tiếp với IMPP nhằm gia hạn thời gian cung cấp đề thi M2 cho sinh viên Khoa Y Việt - Đức đến năm 2030.

Phương án cuối cùng, sinh viên sẽ tham dự kỳ thi M2 tại CHLB Đức. Nhà trường cho biết, nếu hai phương án trên không thành công, sinh viên sẽ đăng ký tham dự kỳ thi M2 tại các trường Đại học Y khoa ở Đức dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của GS. Reinhard Urban.

Các phương án này đã bắt đầu được triển khai từ cuối tháng 10 năm 2025.

Đáng chú ý, GS.TS.BS. Reinhard Urban cũng khẳng định sinh viên các khóa YVĐ.2023 và YVĐ.2024 vẫn sẽ có con đường sang thực hành lâm sàng năm thứ sáu tại CHLB Đức, mặc dù cách thực hiện có thể sẽ có sự điều chỉnh.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cam kết sẽ thông báo sớm và minh bạch bằng văn bản đến phụ huynh và sinh viên khi có thông tin mới về kết quả các phương án. Mọi chi phí phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện sẽ được tính toán và công khai.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng kêu gọi phụ huynh và sinh viên giữ bình tĩnh, tin tưởng vào các giải pháp đang được thực hiện và chỉ theo dõi các thông tin, thông báo chính thức từ nhà trường.