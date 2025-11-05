Trường học trị giá hàng chục tỷ đồng ở Cà Mau xây xong không có học sinh đến học

Các công trình Trường mầm non và Trường tiểu học, cùng Nhà văn hóa tại ấp Bửu 2, xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau thuộc Dự án Khu dân cư, tái định cư di dân ra khỏi rừng phòng hộ ven biển do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư.

Theo đó, Trường tiểu học Võ Văn Kiệt được xây dựng gồm hai khối nhà, thiết kế 1 trệt 1 lầu, diện tích khoảng 3.700 m². Trong đó, diện tích xây dựng khoảng 570 m², còn lại là khuôn viên. Công trình có khối nhà học đa năng và khối nhà hiệu bộ.

Lý do phụ huynh không đồng ý cho con em mình đến 2 điểm trường này học tập là vì lo sợ, khi quanh trường toàn là ao nước. Ảnh: An An

Còn Trường mẫu giáo Hướng Dương được xây hai khối nhà, thiết kế 1 tầng, tổng diện tích khoảng 3.500 m². Trong đó, diện tích xây dựng khoảng 300 m², còn lại là khuôn viên. Công trình gồm khối 4 phòng học và khối nhà đa năng.

Ngoài ra, Nhà văn hóa và đài cấp nước có tổng diện tích khoảng 1.500 m², trong đó Nhà văn hóa 216 m², đài và hệ thống cấp nước 300 m², phần còn lại là khuôn viên.

Thế nhưng, hiện tại các công trình này vẫn trong tình trạng “cửa đóng then cài”, chưa một lần sử dụng kể từ khi xây dựng hoàn thành vào năm 2022.

Theo chính quyền xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau, nguyên nhân khiến các điểm trường này bỏ hoang là vì người dân không đồng ý đưa con vào học.

Các công trình này được xây dựng hoàn thành từ năm 2022, nhưng bỏ hoang cho đến nay nên cỏ mọc um tùm, nhiều hạng mục bắt đầu xuống cấp. Ảnh: An An

Ông Huỳnh Văn Quốc, ngụ ấp Bửu 2, xã Đông Hải cho biết, nhìn công trình hàng chục tỷ của Nhà nước đầu tư rồi giờ bỏ hoang, người dân rất xót.

Trong khi đó bà Cừu Thị Diềm, người dân xã Đông Hải cho biết, bà con cho rằng các điểm trường này nằm ở xa cụm dân cư, xung quanh chủ yếu là ao nuôi tôm, đường đi lại khó khăn, không yên tâm cho con nhỏ đến học.

“Con cháu chúng tôi còn quá nhỏ, nên cha mẹ chúng rất lo sợ khi cho tụi nhỏ đến đây học, khi quanh trường toàn là ao, mương", bà Diềm nói.

Ông Võ Văn Bửu - Chủ tịch UBND xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này đã có tờ trình gửi UBND tỉnh xin chuyển đổi công năng toàn bộ hai điểm trường và Nhà văn hóa ấp Bửu 2 thành trung tâm hành chính xã, gồm trụ sở Đảng ủy, UBND và các cơ quan phục vụ nhân dân trong thời gian tới.