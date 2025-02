Bị cáo Trương Huy San (Osin Huy Đức) bị tuyên 30 tháng tù vì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ

Ngày 27/2, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Huy San (sinh năm 1961, trú tại phường 14, quận 3, TP.HCM) 30 tháng tù về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo quy định tại điều 331, khoản 2 - Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Trương Huy San (Osin Huy Đức) bị tuyên 30 tháng tù. Ảnh TTXVN

Hội đồng xét xử gồm ba người: một thẩm phán chủ tọa phiên tòa và hai hội thẩm nhân dân. Hai kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm tại phiên tòa.

Trước đó có một luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo Trương Huy San. Trong giai đoạn chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử, gia đình bị cáo đã mời thêm một luật sư bào chữa, nâng tổng số lên hai luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Huy San.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao công bố tại phiên tòa, trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2024, Trương Huy San đã tự thu thập thông tin, tài liệu, soạn thảo và đăng trên Facebook cá nhân "Truong Huy San (Osin Huy Duc)" nhiều bài viết, trong đó có 13 bài viết có nội dung xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Các bài viết này có số lượng tương tác, bình luận, chia sẻ lớn, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, nên cần thiết xử lý theo quy định pháp luật.

Tại phiên tòa, bị cáo Trương Huy San khai Facebook "Truong Huy San (Osin Huy Duc)" là do bị cáo tạo lập, quản lý và sử dụng, không chia sẻ quyền quản trị với người nào khác. Việc đăng tải bài viết trên Facebook cá nhân đều do bị cáo thực hiện, nguồn thông tin để viết bài do bị cáo tự thu thập, tự đánh giá. Khi đăng tải những bài viết này, bị cáo không nhằm mục đích chống Đảng, chống Nhà nước.

Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận trong 13 bài viết nói trên có một số nội dung xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của một số tổ chức, cá nhân. Bị cáo Trương Huy San cho rằng mình rất lấy làm tiếc và xin chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước, trước các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi bài viết của bị cáo.

Trên cơ sở đó, bị cáo Trương Huy San thừa nhận hành vi của mình đã vi phạm điều 331 - Bộ luật Hình sự và đồng ý với tội danh mà Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố bị cáo về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Nói lời sau cùng tại tòa, bị cáo Trương Huy San bày tỏ nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình và mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có điều kiện tham gia các hoạt động xã hội.