Trường THPT Lê Quý Đôn lọt Top 100 kỷ lục bất biến -Trường Trung học phổ thông đầu tiên của Việt Nam

Theo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam – VietKings, kỷ lục từ trước đến nay được xét theo nhiều góc độ. Về cách thể hiện, kỷ lục được xét trên khía cạnh nội dung và hình thức. Về tính tồn tại, kỷ lục lại được xem xét trên góc độ bất biến và khả biến.



Trường Lê Quý Đôn thời Pháp thuộc. Ảnh: T.L

Kỷ lục bất biến của một quốc gia qua góc nhìn kỷ lục được định nghĩa là những hiện tượng, đối tượng, sự vật, công trình, sự kiện... đã xuất hiện, tồn tại và gần như không thể thay thế hay không (hoặc rất ít khi) bị phá vỡ theo thời gian kể từ khi xuất hiện. Kỷ lục theo định nghĩa này thường thiên về yếu tố tự nhiên, có tính duy nhất hoặc gần như bền vững theo thời gian như Ngọn núi cao nhất, Dòng sông dài nhất, Hẻm vực sâu nhất... và các sự kiện lịch sử, văn hoá – xã hội, công trình... nổi bật mang yếu tố đầu tiên như Trường Đại học đầu tiên, Khách sạn được xây dựng đầu tiên, Người đầu tiên bay vào vũ trụ…

Hiểu theo khía cạnh này, những giá trị kỷ lục bất biến mang tính tính cực, không chỉ đơn thuần là những kỷ lục thông thường, mà gắn liền và có tính nhận diện cao cho quốc gia, địa phương, cá nhân, đơn vị sở hữu. Từ đó mang lại những giá trị đặc biệt để quảng bá thế mạnh du lịch của địa phương nói riêng và Việt Nam nói chung trong nước và thế giới.

Trường THPT Lê Quý Đôn tọa lạc tại quận 3, TP.HCM

Trong Top 10 kỷ lục bất biến mang yếu tố đầu tiên, có Văn miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) - Trường đại học đầu tiên của Việt Nam, Nhà máy thủy điện Ankroet (Lâm Đồng) – Nhà máy thủy điện đầu tiên ở Việt Nam, Đáng đời thằng Cáo – Bộ phim hoạt hình đầu tiên của Việt Nam, Duyệt Thị Đường (Thừa Thiên - Huế) – Nhà hát quốc gia đầu tiên của Việt Nam, Nhà máy in tiền tại đồn điền Chi Nê (Hòa Bình) – Nhà máy in tiền đầu tiên của Việt Nam, Làng tre Phú An (Bình Dương) – Khu bảo tàng và bảo tồn sinh thái tre đầu tiên của Việt Nam, Vinasat-1 – Vệ tinh viễn thông địa tĩnh đầu tiên của Việt Nam, Cầu Long Biên (Hà Nội) – Cây cầu thép đầu tiên của Việt Nam, Tràng Tiền Plaza (Hà Nội) – Trung tâm Thương mại đầu tiên của Việt Nam và Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM) - Trường Trung học phổ thông đầu tiên của Việt Nam.

Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM) - Trường THPT lâu đời nhất Việt Nam - được khởi công năm 1874 và hoàn tất năm 1877, giảng dạy từ tiểu học đến tú tài theo chương trình Pháp. Ngày đầu thành lập, trường có tên Collège Indigène (trung học bản xứ), không lâu sau được đổi tên thành Collège Chasseloup Laubat, theo tên Bộ trưởng Pháp quốc hải ngoại (còn gọi là Bộ Thuộc địa) lúc bấy giờ là Francois Marquis de Chasseloup Laubat (1754-1833).

Trường THPT Lê Quý Đôn lọt Top 100 kỷ lục bất biến -Trường Trung học phổ thông đầu tiên của Việt Nam

Một góc trường Lê Quý Đôn

Năm 1954, Trường tiếp tục đổi tên một lần nữa thành Jean Jacques Rousseau (tên một nhà trí thức Pháp trong phong trào "Ánh Sáng" thế kỷ XVIII) nhằm tránh gợi nhớ thời thuộc địa, nhưng vẫn do người Pháp quản lý, chủ yếu dạy học sinh người Việt. Tới năm 1970, trường được giao trả cho người Việt và đổi tên là Trung tâm giáo dục Lê Quý Đôn, học từ lớp 1 đến lớp 12.

Sau khi đất nước thống nhất, ngày 29 tháng 8 năm 1977, UBND Thành phố ký Quyết định thành lập trường PTTH Lê Quý Đôn. Trường THPT Lê Quý Đôn hiện nay thuộc hệ thống công lập của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.

Các kỷ lục bất biến tiếp theo sẽ được Vietkings tiếp tục tìm kiếm, đề cử và công bố trong Top 100 kỷ lục bất biến của Việt nam (lần 1). Lễ công bố và trao tặng Top 100 lần thứ nhất sẽ diễn ra tại Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 55 vào đầu năm 2023.