Truy tìm hung thủ giết người đàn ông giao thịt heo rồi dìm xuống sông ở An Giang

Theo thông tin khoảng 9 giờ ngày 18/2 Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới nhận được tin báo của Công an xã Long Kiến về vụ “Chết người nghi do bị giết, cướp tài sản” xảy ra tại tổ 2 ấp Long Hoà 1, xã Long Kiến. Nạn nhân Bùi Văn Thuận (SN 1951, cư trú ấp Long Định, xã Long Kiến).

Hiện trường bờ sông nơi phát hiện thi thể ông Thuận. Ảnh: CTV

Kết quả điều tra xác minh thu thập tài liệu chứng cứ ban đầu Công an huyện Chợ Mới xác định: Khoảng 1 giờ 18/2, ông Bùi Văn Thuận lấy xe đạp chạy từ nhà ở ấp Long Định, xã Long Kiến đi đến chợ Mương Tịnh toạ lạc ấp Long Hoà I, xã Long Kiến (cách nhau khoảng 1) để phụ con dâu và vợ giao thịt heo và chả cá cho khách.

Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, gia đình ông Thuận không thấy ông Thuận về nên chia nhau tìm kiếm.

Khoảng 30 phút sau, gia đình phát hiện xe đạp của ông Thuận dựng trong lề đường toạ lạc ấp Long Hoà 1, xã Long Kiến, nghi vấn ông Thuận có thể té xuống sông ông Chưởng nên mò tìm.

Lúc này, anh Bùi Khắc Lẩm (con ông Thuận) phát hiện đám cây lục bình nhô lên, Lẩm mò bên dưới phát hiện ông Thuận đã chết, trên cơ thể có nhiều vết rách da vùng tráng, cổ và mất 3 chiếc nhẫn vàng nên Lẩm đưa tử thi ông Thuận về nhà rồi trình báo Công an xã Long Kiến.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức bảo vệ hiện trường, xác minh kiểm tra dấu vết bên ngoài tử thi và xác minh gia đình ông Thuận xác định nạn nhân có tác động ngoại lực và bị chiếm đoạt tài sản gồm: 1 nhẫn trơn trọng lượng 2 chỉ vàng 24K, 1 nhẫn trơn trọng lượng 1 chỉ vàng 24K, 1 nhẫn kiểu có cẩn hột đá màu trắng, trọng lượng khoảng 1 chỉ vàng 18K.

Công an huyện Chợ Mới kêu gọi đối tượng gây án nhanh chóng đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật; những ai cố tình che giấu tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Đồng thời đề nghị các ban ngành, đoàn thể huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn và toàn thể nhân dân mạnh dạn tham gia tố giác tội phạm.

Mọi thông tin liên quan vụ án và những người biết vụ việc trên thì kịp thời báo nhanh cho Cơ quan Công an theo các địa chỉ sau: Trực ban Công an huyện Chợ Mới số điện thoại: 02963.883323; thượng tá Lê Hà Đông, Phụ trách Công an huyện: 0919.777909; thượng tá Lý Hồng Lê, Phó trưởng Công an huyện: 0949.494604.