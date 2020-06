Truyền hình không giới hạn trong đại dịch Covid -19

Sáng tạo từ tư duy làm việc



Khi cả xã hội đang căng mình phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện lệnh giãn cách thì những người làm báo cũng phải căng mình tác nghiệp với mong muốn mang những thông tin chân thực, nóng hổi, có giá trị nhất tới khán giả. Trong những ngày tháng ấy, lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Ban Thời sự VTV đã hoạt động hết công suất với rất nhiều sáng tạo. Sự sáng tạo đó được thể hiện rõ nhất trong tư duy của những người lãnh đạo.

Nhà báo Thu Hà - Quyền Trưởng Ban Thời sự VTV cho biết, giai đoạn cách ly do dịch Covid -19 là giai đoạn khó khăn nhất để tác nghiệp của phóng viên, biên tập viên Ban Thời sự. Mặc dù vậy, lãnh đạo VTV và Ban Thời sự đã thể hiện quyết tâm: "Dù toàn nhà VTV có bị cách ly thì tầng 4 - Ban Thời sự vẫn phải hoạt động". Với tinh thần ấy, cả Ban đã vào cuộc quyết liệt.

Nhà báo Thu Hà - Quyền Trưởng Ban Thời sự VTV.

Người làm thời sự đã quen và luôn sẵn sàng với những tình huống bất ngờ - thiên tai, dịch họa... nhưng quả thật, đại dịch lần này vượt qua dự đoán của tất cả mọi người – nhà báo Thu Hà cho biết.

Bản thân những người làm báo của VTV dù đang phải chăm sóc sức khỏe cho gia đình, nhưng vẫn phải chấp nhận rủi ro có thể gặp phải để làm việc và giữ thông tin thông suốt. Với những người làm báo, đó quả thật là một cuộc chiến, chỉ khác ở chỗ đó là một cuộc chiến rất đặc biệt.

"Để ứng phó với dịch, việc đầu tiên chúng tôi tính đến là phải tác nghiệp an toàn. Phóng viên đi tác nghiệp, BTV tại tòa soạn, và cả môi trường làm việc được sát khuẩn, đảm bảo an toàn. Công việc được chuyển từ trạng thái bình thường sang công việc như thời chiến. Thay vì họp trực tiếp, 100% cuộc họp của chúng tôi được chuyển sang trực tuyến (online). Các chương trình sản xuất của cả đài cũng được tính toán lại. Do lệnh giãn cách, các chương trình giải trí không thể thực hiện được, nên phải đẩy mạnh thông tin thời sự. Thay vì tác nghiệp trực tiếp, phóng viên cũng chuyển sang tác nghiệp trực tuyến" - nhà báo Thu Hà nói.

Ban Thời sự đã huy động "4 tại chỗ" của các đồng nghiệp và của chính nhân vật. Nhiều nhân vật tự quay phỏng vấn, tự quay bối cảnh và gửi về cho phóng viên trên cơ sở thảo luận trước.

"Với những địa điểm, những nhân vật cần phỏng vấn nhưng đã được đồng nghiệp ở đài địa phương, đài bạn thực hiện thì chúng tôi sử dụng lại tư liệu. Tất cả tránh đi lại quá nhiều, lãng phí tài nguyên, thời gian, kinh tế, đặc biệt dễ gây nguy hiểm khi cả xã hội đang phải thực hiện lệnh giãn cách" - nhà báo Thu Hà kể lại.

Ban Thời sự đã phải đưa ra các kịch bản dự phòng. Lực lượng phóng viên, biên tập viên, cán bộ của đài phải chia làm các nhóm khác nhau. Tuyệt đối không được gặp gỡ tiếp xúc, thực hiện giãn cách ngay trong chính tòa nhà VTV. Trong trường hợp nhóm có người nhiễm Covid-19 và bị cách ly thì vẫn còn các nhóm khác có thể làm việc.

"Vấn đề được đặt ra là kể cả khi có phóng viên bị nhiễm, thì Thời sự vẫn phải làm việc. Dù bất kỳ tình huống nào mình vẫn phải lên sóng, và đương nhiên các chương trình vẫn phải chất lượng" - nhà báo Thu Hà nói.

Trong thời gian dịch bệnh, phóng viên làm thời sự đã phải căng mình làm việc, thậm chí có những phóng viên phải hoạt động liên tục 3-4 tháng mà không hề có một ngày nghỉ, không được về nhà. Có những phóng viên sẵn sàng đi tới vùng dịch, kể cả sau đó có thể sẽ bị cách ly. Nhóm phóng viên y tế thậm chí còn phải cách ly, làm việc trong bệnh viện cùng với các bác sĩ như sự kiện ở BV Bạch Mai...

"Những thông tin kêu gọi sự đồng lòng, đoàn kết, tăng cường tình yêu nước được khán giả đón nhận rất nhiều. Dù có nhiều khó khăn nhưng nhờ sự sáng tạo, tinh thần quyết tâm, lòng yêu nghề mà cán bộ phóng viên VTV đã vượt qua, gặt hái được nhiều thành công. Các chương trình của VTV được khán giả đón nhận, ủng hộ, có lượng người xem cao gấp 4-5 lần so với trước đó. Điều đó đã tạo nên thương hiệu, đẳng cấp của VTV trong lòng khán giả" – chị Thu Hà chia sẻ.

Rõ ràng trong cái rủi lại có cái may, đúng là "lửa thử vàng, gian nan thử sức", trong lúc dịch Covid-19 sự sáng tạo, lòng kiên trì của những người làm báo được kích hoạt gấp nhiều lần so với bình thường.

Không chỉ làm tốt chuyên môn, những người làm thời sự của VTV còn kết nối nguồn lực để đổi mới chương trình. Với mong muốn "Không để lại ai ở phía sau", Ban Thời sự đã vận động nguồn lực tài trợ để thuê phiên dịch viên khiếm thính dịch ngôn ngữ cho người khiếm thính trong các bản tin thời sự.

Dịch đã được kiểm soát, các hoạt động của nhà đài cũng trở lại bình thường, nhưng những kinh nghiệm tác nghiệp ấy sẽ được đúc rút để giúp phóng viên VTV sẵn sàng tác nghiệp trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Với nhà báo Thu Hà, thì đó quả là những ngày tháng làm báo rất thú vị, không thể nào quên.

Truyền hình không giới hạn mở ra cơ hội mới

Không chỉ VTV, nhiều đài truyền hình lớn trong cả nước cũng có sự sáng tạo trải nghiệm thú vị khi làm báo trong thời đại dịch Covid -19. Nhà báo Trần Việt Hằng - VTC1 cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh, bản thân chị và các quay phim đã phải tác nghiệp rất thận trọng. Khi Chính phủ công bố thực hiện giãn cách xã hội, ngay lập tức đội ngũ phóng viên, BTV của đài đã phải chuyển đổi cách thức tác nghiệp.

"Thay vì quay và phỏng vấn trực tiếp, chúng tôi thực hiện qua Skype, Zalo, hoặc Viber... thậm chí là làm talkshow trực tuyến. Ban đầu mọi thứ có vẻ khá ngỡ ngàng, mới mẻ nhưng dần dần thành quen" - nhà báo Việt Hằng nói.

Còn đồng nghiệp của cô, nhà báo Bách Hợp VTC1 cho rằng, vì công việc làm báo là hoạt động và sáng tạo không ngừng, nên kể cả đại dịch thì đội ngũ những người làm báo vẫn phải tác nghiệp. Bởi vậy, việc sáng tạo nên cách thức làm việc mới, những chương trình truyền hình mới phù hợp với nhu cầu, thị yếu người xem là việc phải làm.

Lúc đầu mới làm quen, phỏng vấn hay trò chuyện qua Skype, Zalo có vẻ khó khăn – nhà báo Bách Hợp cho biết. "Nhưng rồi càng làm càng càng thấy hình thức phỏng vấn trực tuyến có nhiều tác dụng".

Nhà báo Bách Hợp tác nghiệp trong dịch Covid -19.

Cô đã nghe về phỏng vấn trực tuyến qua Skype từ lâu rồi nhưng chưa tác nghiệp bao giờ nên lúc triển khai cũng có chút khó khăn. Nhưng nhờ đội ngũ kỹ thuật viên của cơ quan hỗ trợ, nên phóng viên, biên tập viên thích ứng được ngay.

"Khi đã thích ứng được rồi thì tôi thấy việc tác nghiệp online quả là đã mở ra những cơ hội lớn. Lần đầu tiên tôi được thử cảm giác làm báo không giới hạn. Nếu trước đây chỉ có thể phỏng vấn tại hiện trường, hoặc trường quay, thì nay, với một chiếc điện thoại thông minh có kết nối với trường quay, tôi có thể phỏng vấn được rất nhiều chuyên gia đầu ngành trong khu vực và toàn thế giới. Thậm chí, tôi và các đồng nghiệp còn có cơ hội hợp tác với các đồng nghiệp trong khu vực và quốc tế. Nhờ vậy lượng tin bài, thông tin cũng phong phú, đa dạng, mới mẻ và chất lượng hơn" - nhà báo Bách Hợp nói.

Tác nghiệp của truyền hình không giới hạn của đài VTC trong thời dịch bệnhCovid -19.

So với việc quay trực tiếp hay phỏng vấn mặt đối mặt thì làm việc qua Skype hay các hình thức tác nghiệp online nhìn chung vẫn có những hạn chế nhất định. Chất lượng hình ảnh hạn chế, việc trao đổi, tương tác cũng không được thoải mái như trao đổi trực tiếp. Tuy vậy, đây là hướng đi mới cho những người làm báo. Trong nhiều trường hợp chúng ta vẫn có thể sử dụng các kênh online để có thể phỏng vấn trực tuyến.

"Đó thực sự là một trải nghiệm thú vị, mang lại nhiều kinh nghiệm quý báu cho người làm báo" - nhà báo Bách Hợp nói.