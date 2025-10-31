TTC Land, TTC IZ và Vietcombank bắt tay phát triển khu dân cư quy mô hơn 42ha tại Tây Ninh

Theo nội dung ký kết, TTC IZ là chủ đầu tư dự án Khu dân cư TTC, TTC Land giữ vai trò phát triển dự án, bảo đảm tiêu chuẩn thiết kế, vận hành và quản lý theo mô hình đô thị tích hợp hiện đại, Vietcombank đồng hành với vai trò là đối tác tài chính, tài trợ tín dụng và đảm bảo nguồn vốn cho dự án.

Đại diện 3 bên TTC IZ, TTC Land và Vietcombank thực hiện nghi thức ký kết hợp tác chiến lược.

Dấu ấn hợp tác - thực thi định hướng chiến lược của hệ sinh thái TTC

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Thanh Lâm - Tổng Giám đốc TTC Land nhấn mạnh: “Lễ ký kết đánh dấu bước khởi đầu trong hành trình hợp tác giữa TTC Land, TTC IZ và Vietcombank - hướng đến xây dựng một khu đô thị hài hòa giữa công nghiệp và dân cư, giữa phát triển hạ tầng và chất lượng sống. Dự án tọa lạc tại vị trí chiến lược - trung tâm kết nối các trục giao thương chính như cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, Quốc lộ 22 và các KCN trọng điểm, tạo nền tảng hình thành cộng đồng dân cư năng động, hiện đại, phù hợp với nhịp phát triển mới của Tây Ninh”.

Tiếp nối chia sẻ, ông Đỗ Huy Hiệp - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT TTC IZ, cho biết sự đồng hành của ba bên không chỉ mang ý nghĩa hợp tác kinh tế mà còn thể hiện tầm nhìn chung về phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội. “Khu dân cư TTC sẽ trở thành khu đô thị kiểu mẫu, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị Tây Ninh. Chúng tôi không ngừng nỗ lực triển khai dự án minh bạch, trách nhiệm và hiệu quả, mang lại giá trị thật cho cư dân và nhà đầu tư”, ông khẳng định.

Đại diện Vietcombank, ông Đào Xuân Kiêm - Giám đốc Vietcombank, Chi nhánh Tân Bình, chia sẻ: “Trải qua hơn 20 năm đồng hành cùng Tập đoàn TTC, Vietcombank tự hào đã góp phần tài trợ cho nhiều dự án thành công. Chúng tôi tin rằng, với tiềm lực tài chính vững mạnh của Vietcombank, cùng tầm nhìn chiến lược và kinh nghiệm phát triển dự án của TTC IZ và TTC Land, dự án Khu dân cư TTC sẽ được triển khai hiệu quả và bền vững”.

Sự bắt tay chiến lược giữa “bộ ba” TTC Land, TTC IZ và Vietcombank không chỉ khởi động một dự án đô thị mới mà còn khẳng định tầm nhìn phát triển hệ sinh thái công nghiệp - logistics - đô thị toàn diện của TTC IZ. Với TTC Land, đây là bước tiến chiến lược trong mở rộng quỹ đất, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao vị thế tại khu vực phía Nam.

Khu dân cư TTC - Mô hình đô thị tích hợp tại cửa ngõ Tây Ninh

Tây Ninh là cửa ngõ giao thương của TP.HCM, nằm trên hành lang kinh tế Mộc Bài - Trảng Bàng và đang nổi lên như điểm đến đầu tư mới của vùng Đông Nam Bộ. Sự tham gia của TTC Land trong dự án Khu dân cư TTC không chỉ đón đầu nhu cầu an cư thực của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và người lao động tại các khu công nghiệp mà còn góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại cho khu vực.

Ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC cho biết Khu dân cư TTC là dự án tiêu biểu cho tầm nhìn hệ sinh thái công nghiệp - đô thị - dịch vụ mà TTC đang kiến tạo.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC, khẳng định: “Với hơn 35.000 lao động đang làm việc tại KCN Thành Thành Công và dự kiến đạt 50.000 người khi hoàn thiện, việc phát triển Khu dân cư TTC là bước đi thiết thực nhằm tạo lập môi trường sống văn minh, tiện ích cho lực lượng lao động.

TTC định hướng dự án theo mô hình đô thị tích hợp, trong đó có khoảng 4.000 căn hộ nhà ở công nhân giá hợp lý, cùng hạ tầng - cảnh quan đạt chuẩn, công viên nước, trường học, trạm y tế và cầu kết nối trực tiếp KCN. Đây là dự án tiêu biểu cho tầm nhìn hệ sinh thái công nghiệp - đô thị - dịch vụ mà TTC đang kiến tạo, hướng đến phát triển bền vững và đồng hành cùng các nhà đầu tư”.

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển Khu dân cư TTC - dự án đô thị sinh thái bền vững quy mô hơn 42ha tại phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Với quy mô hơn 42ha, dự án Khu dân cư TTC được quy hoạch đồng bộ gồm khu nhà phố thương mại, căn hộ, nhà ở xã hội, công viên, trường học, khu thể thao, trung tâm thương mại và công viên nước - hướng tới môi trường sống xanh, tiện nghi, gắn kết cộng đồng. Dự án không chỉ bổ sung nguồn cung nhà ở chất lượng cho Tây Ninh mà còn khai thác hiệu quả tệp khách hàng từ các khu công nghiệp lân cận, mang đến lợi thế “an cư gần nơi làm việc” và tiềm năng sinh lời bền vững.

Sự kiện ký kết diễn ra trong bối cảnh Tây Ninh đẩy mạnh phát triển hạ tầng, đô thị và công nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 219/NQ-HĐND năm 2025 và thông báo 530/TB-VPCP của Chính phủ về kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn.

