Từ 01/07/2025, đất không có giấy tờ có được cấp sổ đỏ không?

Điểm mới về điều kiện và thẩm quyền cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ

Luật sư Hoàng Anh Sơn - Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết: Theo Luật Đất đai 2024, Nhà nước có trách nhiệm sổ đỏ cho người sử dụng đất khi có đủ điều kiện.

Cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ, những điểm mới đáng chú ý từ 2025 như thế nào. Ảnh minh hoạ: PL

Việc cấp sổ đỏ đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền được quy định tại Điều 138 Luật Đất đai năm 2024.





Đáng chú ý là từ ngày 01/7/2025, Khoản 1 Điều 5 Nghị định 151/2025/NĐ‑CP quy định: từ 1 / 7 / 2025, Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền cấp sổ đỏ cho cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cộng đồng dân cư.

Khoản 4 Điều 18 Nghị định 151/2025/NĐ‑CP quy định: việc cấp sổ đỏ lần đầu không yêu cầu người sử dụng đất phải có xác nhận riêng về đất không tranh chấp, phù hợp quy hoạch và sử dụng ổn định (theo cách hiểu truyền thông). Như vậy, người đang sử dụng đất ổn định, dù chưa có giấy tờ nhưng nếu đáp ứng các điều kiện khác theo hướng dẫn thì có cơ hội được cấp sổ đỏ.

Điểm mới về thủ tục và quyền lợi người dân

Theo Mục II.A Phần V, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 151/2025/NĐ‑CP quy định thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu không quá 17 ngày làm việc; thời gian cấp Giấy chứng nhận lần đầu không quá 03 ngày làm việc.

Theo Khoản 1 Điều 18 Nghị định 151/2025/NĐ‑CP: người yêu cầu đăng ký đất đai được lựa chọn nộp hồ sơ tại bất kỳ đơn vị tiếp nhận nào trong cùng tỉnh/thành phố, không nhất thiết tại nơi có đất.

Từ ngày 1/7/2025, thẩm quyền cấp lần đầu chuyển về cấp xã giúp rút ngắn quãng đường hành chính và tăng tính gần dân.

Người dân cần làm gì để được cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ?

Luật sư Hoàng Anh Sơn cho biết, đầu tiên người dân cần kiểm tra điều kiện như: diện tích, thời điểm sử dụng đất, mục đích sử dụng có phù hợp với các trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu theo Luật Đất đai và hướng dẫn Nghị định 151/2025/NĐ‑CP.

Người dân cần chuẩn bị các hồ sơ sau: Đơn đăng ký (theo mẫu ban hành kèm theo nghị định), các giấy tờ chứng minh sử dụng đất ổn định (nếu có), xác nhận của UBND cấp xã về việc sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp. Tuy nhiên, với trường hợp được miễn xác nhận này theo khoản 4 Điều 18 Nghị định 151, người dân nên hỏi rõ tại địa phương.

Lựa chọn nơi nộp hồ sơ: Có thể nộp hồ sơ tại bất kỳ đơn vị tiếp nhận nào trong cùng tỉnh (theo Nghị định).

Với thời hạn tối đa chỉ 17 ngày làm việc để đăng ký và 3 ngày làm việc để được cấp sổ đỏ lần đầu (nếu đủ điều kiện) người dân nên chủ động kiểm tra.

Việc được cấp sổ đỏ không đồng nghĩa miễn mọi nghĩa vụ tài chính về đất (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất…) cần hỏi kỹ UBND cấp xã/huyện tại địa phương.

Luật sư Hoàng Anh Sơn lưu ý, Luật Đất đai 2024 quy định Nhà nước có trách nhiệm cấp sổ đỏ khi người sử dụng đất đủ điều kiện. Nghị định 151/2025/NĐ‑CP mở rộng thẩm quyền: từ 1/7/2025, cấp xã được quyền cấp sổ đỏ lần đầu. Thủ tục đơn giản hơn: thời gian tối đa 17 ngày đăng ký và 3 ngày cấp sổ đỏ lần đầu; người dân được chọn nơi nộp hồ sơ trong cùng tỉnh. Người đang sử dụng đất ổn định nhưng không có giấy tờ nếu đáp ứng các điều kiện theo Nghị định có cơ hội được cấp sổ đỏ. Cần chủ động kiểm tra điều kiện, chuẩn bị hồ sơ đúng mẫu, nộp tại nơi thuận lợi và nắm rõ nghĩa vụ tài chính nếu có.