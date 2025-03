Đề xuất Bình Định trồng hoa dọc 10km đường sắt từ ga Diêu Trì về Quy Nhơn

Đề xuất trồng đường hoa dọc đường sắt ga Diêu Trì về ga Quy Nhơn dài 10km

Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh – Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định cho biết, năm 2024, Bình Định đón 9,2 triệu khách, doanh thu ước đạt 25.500 tỷ đồng. Năm 2025, Bình Định đặt mục tiêu sẽ đón 10 triệu lượt khách. Hội thảo là dịp để tỉnh lắng nghe những đóng góp, hiến kế về các sản phẩm du lịch mới.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến quan tâm, đề xuất Bình Định cần các tour du lịch đường sắt kết nối giữa các điểm du lịch của tỉnh với các tỉnh, thành miền Trung và 2 đầu đất nước là TP.HCM, Hà Nội.

Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh – Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định. Ảnh: DT.

Các tour du lịch tàu hỏa cần có tính liên vùng, kết nối các sản phẩm du lịch, các miền di sản, thiên nhiên và cần quan tâm chất lượng dịch vụ mỗi chuyến tàu.

Tích hợp những sản phẩm du lịch mới, vận hành liên thông xuyên suốt hành trình trải nghiệm du khách từ ngành đường sắt đến hiệp hội, doanh nghiệp lữ hành, địa phương.

Hội thảo liên kết phát triển sản phẩm du lịch Bình Định và kết nối sản phẩm du lịch đường sắt Đà Nẵng, Khánh Hòa được tổ chức tại TP.Quy Nhơn (Bình Định). Ảnh: DT.

Ông Hà Trọng Thắng - Phó Tổng Công ty CP Đường sắt Việt Nam đề xuất, Bình Định cần quan tâm khai thác tuyến du lịch đường sắt ga Diêu Trì về ga Quy Nhơn dài 10km.

Từ cách làm ở TP.Đà Lạt, tỉnh cần phát triển 10km đường sắt từ ga Diêu Trì - Quy Nhơn trở thành đường hoa, tạo ấn tượng du khách, cập nhật các sản phẩm du lịch mới, sản phẩm OCOP, ẩm thực của tỉnh để đưa lên các toa, chuyến tàu du lịch đường sắt.

Ông Lâm Hải Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho rằng, liên kết xây dựng sản phẩm du lịch mới, đặc biệt là du lịch bằng đường tàu hỏa là một sản phẩm rất thú vị.

Nhưng để làm được một tour du lịch bằng tàu hỏa về Bình Định, ngành du lịch tỉnh, các đơn vị lữ hành, các hiệp hội liên quan cần phải ngồi lại với nhau, bàn giải pháp và xây dựng kế hoạch bài bản.

Ngoài việc nâng cao chất lượng đoàn tàu phục du khách, trải nghiệm, đường sắt nên nâng cấp dịch vụ, chất lượng các toa tàu.

Đối với cước phí vận chuyển phải cạnh tranh để thu hút được du khách. Ngành vận tải đường sắt phải có cam kết cụ thể, mức giá, tour... phải rõ ràng.

Ông Lâm Hải Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Ảnh: DT.

"Ở đây chúng ta bàn câu chuyện liên kết phát triển, do vậy chúng ta phải nỗ lực. Công ty CP Vận tải Đường sắt đề xuất tỉnh đầu tư nâng cấp các toa tàu, điều này là không phù hợp tinh thần hợp tác win-win, tỉnh sẽ hỗ trợ xây dựng các đường hoa, điểm dừng chân check –in. Việc nâng cấp sản phẩm thì doanh nghiệp phải lấy ngắn nuôi dài. Nhà nước sẽ hỗ trợ đồng hành, từ đó mới tạo ra được sản phẩm du lịch mới", ông Giang cho hay.

Cần tour tàu mới như "Tàu hỏa khám phá miền đất Võ" hoặc "Tàu du lịch ven biển Quy Nhơn"

Ông Giang đề nghị, song song với tìm kiếm sản phẩm mới thì cần làm mới các sản phẩm hiện có, xây dựng thành câu chuyện hấp dẫn, ý nghĩa cho từng sản phẩm. Lưu ý, phát triển du lịch cần đảm bảo tính bền vững, tránh chạy theo lợi nhuận, phát sinh hệ lụy về chặt chém khách, làm mất "4 an" (an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, an toàn tính mạng) mà tỉnh đang xây dựng.

Ông Trần Việt Anh – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Định cho biết, ngành đường sắt phải có thông tin công khai, cụ thể về giá tour, giá vé tàu cho du khách (bao gồm cả khách đoàn và khách lẻ) khi mua tour tàu chapter về Bình Định.

Bởi, có nhiều đơn vị lữ hành, du khách đã đặt vấn đề giá vé của những đơn vị nhỏ, lẻ mua cao hơn so với mua qua những đơn vị lớn. Điều này làm ảnh hưởng tới lựa chọn của du khách.

Ngoài ra, thông qua trải nghiệm trong hoạt động famtrip vừa qua tại Bình Định, đại diện nhiều đơn vị lữ hành cho biết, chất lượng trên các toa tàu chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách (ẩm thực, nghỉ dưỡng và các sinh hoạt chung...).

Ông Trần Việt Anh – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Định. Ảnh: DT.

Ông Hà Văn Siêu - Phó cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho hay, Bình Định đã có những nỗ lực nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đặc biệt tập trung vào sản phẩm du lịch đường sắt.

Hằng ngày lượng khách đi tàu đến ga Diêu Trì và Quy Nhơn gần 600 người. Đặc biệt, Bình Định đã đưa vào khai thác 2 chuyến tàu hỏa du lịch hạng sang tuyến Đà Nẵng - Quy Nhơn, Nha Trang - Quy Nhơn với các tiện ích quốc tế như khách sạn 5 sao.

Tuy nhiên, ông Siêu nhận định, du lịch đường sắt của Việt Nam nói chung và Bình Định nói riêng còn nhiều hạn chế.

Đó là cơ sở hạ tầng đường sắt chưa hiện đại, tốc độ tàu còn chậm, dịch vụ trên tàu chưa hấp dẫn; kết nối giữa nhà ga và các điểm du lịch chưa tốt, cần có hệ thống phương tiện trung chuyển hiệu quả.

Để Bình Định phát triển du lịch đường sắt và đạt mục tiêu trong năm 2025, ông Siêu cho rằng, về cơ chế chính sách, cần đẩy mạnh nghiên cứu và ban hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch đường sắt, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành du lịch như chính sách thu hút du lịch MICE.

Ông Hà Văn Siêu - Phó cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam. Ảnh: DT.

Nâng cấp hạ tầng giao thông và đa dạng hóa sản phẩm du lịch đường sắt, cải thiện nhà ga Diêu Trì, duy trì đội tàu Quy Nhơn - Sài Gòn, phát triển các tour tàu như "Tàu hỏa khám phá miền đất Võ" hoặc "Tàu du lịch ven biển Quy Nhơn". Kết nối với các dịch vụ du lịch và hợp tác xây dựng tour kết hợp tàu hỏa với du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số bằng cách sử dụng nền tảng số để quảng bá du lịch Bình Định, cung cấp thông tin chi tiết tại ga Diêu Trì.

Tăng cường các chiến dịch quảng bá chuyên nghiệp, tổ chức sự kiện lớn như hội nghị xúc tiến đầu tư, nghệ thuật, bắn pháo hoa để thu hút khách du lịch.

Phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt chú trọng bồi dưỡng nhân lực phục vụ du khách trên tàu và nâng cao kỹ năng về chuyển đổi số trong ngành du lịch.