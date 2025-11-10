Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Kinh tế
Thứ hai, ngày 10/11/2025 07:15 GMT+7

Từ cơn sốt game “Tiệm Phở của Anh Hai”: Chất riêng của thế hệ Gen Z Việt Nam và cánh cửa kinh tế sáng tạo số

+ aA -
Nguyễn Thịnh Thứ hai, ngày 10/11/2025 07:15 GMT+7
Sức lan toả chóng mặt của game “Tiệm Phở của Anh Hai” cho thấy, một hình ảnh thế hệ sáng tạo trẻ Việt Nam dám khác biệt, dám thử, và dám kể câu chuyện của mình bằng công nghệ. Kỷ nguyên xuất khẩu văn hoá bằng công nghệ số đã đến, và đó là nơi một game indie, một bài hát, một đoạn phim, thậm chí một meme… đều có thể lan ra toàn cầu.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Game “Tiệm Phở của Anh Hai” mang chất cá tính và sáng tạo của thế hệ Gen Z Việt Nam

Sức lan toả của game “Tiệm Phở Của Anh Hai” – sản phẩm do một sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội phát triển, vẫn đang rất mạnh. Chỉ cần gõ các cụm từ liên quan, số lượt tìm kiếm hiện ra khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng: Cụm từ "Phở Anh Hai" có tới 281.000.000 lượt tìm kiếm trên google chỉ trong 0,33 giây, trong khi "Quán Phở Anh Hai" là 69.600.000 kết quả (0,36 giây), "Tiệm Phở của Anh Hai" có 33.800.000 kết quả (0,26 giây)...

Quán "Phở Anh Hai" trong tựa game “Tiệm Phở Của Anh Hai” (Brother Hai's Pho Restaurant). Ảnh chụp màn hình.

Không chỉ là game viral (một trò chơi lan truyền nhanh chóng trên Internet và mạng xã hội, trở nên cực kỳ phổ biến trong một thời gian ngắn - PV), hiện tượng game “Tiệm Phở Của Anh Hai” mở ra một câu hỏi lớn hơn: Liệu Việt Nam có đang bước vào thời kỳ trỗi dậy của kinh tế sáng tạo (creative economy), nơi ý tưởng và bản sắc văn hoá trở thành tài sản thực sự?

Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Nguyễn Huy - Quản lý của Schannel (Kênh thông tin, giải trí, công nghệ dành cho giới trẻ hàng đầu Việt Nam) cũng cảm thấy "choáng" về độ "viral" của game “Tiệm Phở Của Anh Hai”.

"Tôi đánh giá đây là một trong những game đã tạo được "trend" thần tốc trên mạng xã hội, hiệu ứng lan tỏa rất nhanh và mạnh không chỉ trong nước mà còn đã tới một số quốc gia khác. Đây là điều mà không có nhiều game có thể làm được", ông Huy bày tỏ.

Những năm gần đây, Việt Nam chứng kiến làn sóng sinh viên tự làm game, app, phim hoạt hình, truyện tranh, sản phẩm AI-art… Tác giả của Game “Tiệm Phở Của Anh Hai” cũng là chàng một sinh viên năm cuối Đại học Bách khoa Hà Nội, và với góc nhìn của ông Nguyễn Huy thì thế hệ Gen Z Việt Nam đang cho thấy một thế hệ cá tính nhưng sáng tạo rất cao, tạo ra được rất nhiều sản phẩm độc đáo, khác lạ.

Ông Nguyễn Huy - Quản lý của Schannel, về độ "viral" của game “Tiệm Phở Của Anh Hai”. Ảnh NVCC

Hãng phần mềm Adobe từng công bố báo cáo "Kiếm tiền trong nền kinh tế sáng tạo". Khảo sát được thực hiện ở nhiều quốc gia đã cho thấy một xu hướng mới của thế hệ Z - những người ra đời từ năm 1997. Thế hệ này được gọi là công dân của thời đại số hóa vì sinh ra và lớn lên hoàn toàn trong thời kỳ Internet phát triển, tiếp xúc công nghệ mới từ nhỏ.

Khảo sát của Adobe cho thấy, 33% số người được khảo sát đã tham gia sáng tạo nội dung bán thời gian. 77% cho biết bắt đầu kiếm tiền từ nội dung trên nền tảng trực tuyến trong năm qua và 47% nói lĩnh vực này đóng góp hơn một nửa thu nhập hàng tháng của họ.

Từ “Flappy Bird” đến “Tiệm Phở của Anh Hai”: Khi tác giả sợ nổi tiếng và câu chuyện bước tiến tư duy của game Việt

Một số công việc đem lại nguồn thu chính là chụp ảnh, quay phim, chỉnh sửa ảnh/video, tạo nội dung trên mạng xã hội, lập trình web/game... Đại diện Adobe nhận định, Gen Z đang đặt cược vào nền kinh tế sáng tạo và truyền cảm hứng cho việc theo đuổi các công việc phi truyền thống. 49% người sáng tạo nội dung trong độ tuổi từ 16 đến 18 nói muốn bắt đầu kinh doanh sáng tạo hơn là học đại học.

Tác giả game "Tiệm Phở của Anh Hai" từng chia sẻ, "chỉ muốn làm một game vui, đậm chất Việt, không ngờ lại được yêu thích đến vậy". Câu nói giản dị ấy lại chạm tới tinh thần cốt lõi của kinh tế sáng tạo: Làm phải bằng đam mê, nhưng có giá trị kinh tế thực.

Game “Tiệm Phở của Anh Hai” sẽ góp phần "mở cửa" kinh tế sáng tạo số Việt Nam?

Game “Tiệm Phở của Anh Hai” có thể chỉ là hiện tượng ngắn hạn nhưng với sức lan toả rất mạnh mẽ những ngày qua, nó đã đặt nền móng cho một câu hỏi dài hạn: Liệu Việt Nam có thể xây dựng thương hiệu quốc gia bằng sáng tạo số?

Nói với PV Dân Việt, ông Vũ Hoàng Liên - Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam cho biết, không riêng gì ngành game, cơ hội của Việt Nam trong làn sóng xuất khẩu nội dung số là rất lớn.

"Điều này được thể hiện ở việc có dân số trẻ với hơn 60% dưới 35 tuổi, yêu công nghệ và sẵn sàng sáng tạo. Một yếu tố rất quan trọng mà tôi muốn nhắc tới chính là việc chúng ta có hạ tầng Internet mạnh, tốc độ truy cập và tỷ lệ người dùng mạng xã hội cao nhất Đông Nam Á. Ngoài ra, những điều kiện thuận lợi khác cũng có thể kể ra như chi phí sản xuất thấp, khả năng học hỏi nhanh, cộng đồng sáng tạo đông đảo", ông Liên nói.

Trong thế giới game, trào lưu indie (độc lập) đang chiếm lĩnh xu hướng. Từ Undertale (Mỹ), Stardew Valley (Mỹ), DreadOut (Indonesia) cho tới Coffee Talk (Indonesia) – tất cả đều bắt đầu từ cá nhân hoặc nhóm nhỏ, chi phí vài nghìn USD, nhưng doanh thu hàng triệu đô.

Giống “K-Content” hay “Cool Japan”, Việt Nam có thể khởi động “V-Content” – chiến dịch truyền thông toàn cầu cho sản phẩm sáng tạo Việt. Các biểu tượng như “Phở Anh Hai”, “Nón Lá”, “Truyện Kiều”, “Cà phê sữa đá” hoàn toàn có thể trở thành nội dung xuyên biên giới nếu được kể bằng công nghệ hiện đại.

Tuy nhiên ông Liên cũng chỉ ra những khó khăn trong phát triển kinh tế sáng tạo số nói chung: Thiếu quỹ đầu tư mạo hiểm chuyên cho nội dung sáng tạo; chính sách bản quyền chưa rõ ràng, và đặc biệt rất cần là “người làm chính sách hiểu người sáng tạo”.

Theo thống kê của Bộ KH&CN, Việt Nam có khoảng 2.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nội dung sáng tạo, nhưng đa phần quy mô nhỏ, thiếu năng lực tài chính, công nghệ và bản quyền. Các công ty game, phim, âm nhạc, thiết kế, quảng cáo… thường phụ thuộc vào đơn hàng hoặc thị trường nội địa, thay vì phát triển thương hiệu IP riêng.

Ngành game Việt đang phát triển mạnh mẽ. Ảnh: Thanh Tùng

Trong khi ở Hàn Quốc, 90% doanh nghiệp sáng tạo thuộc nhóm vừa và nhỏ (SMEs), nhưng được nhà nước hỗ trợ tín dụng ưu đãi, quỹ mạo hiểm và bảo hiểm rủi ro sáng tạo. 

Một ví dụ khác, ở Singapore, các dự án phim, game hoặc startup nghệ thuật có thể xin tài trợ từ quỹ IMDA, Creatives Fund, Pixel Incubator, với mức 10.000–100.000 USD cho giai đoạn khởi đầu.

Tại Việt Nam, những chính sách này gần như chưa có. Nhiều startup sáng tạo, từ làm game, AI art, phim hoạt hình, đến nền tảng nhạc số... vẫn loay hoay vì không thuộc diện “công nghệ cao” hay “doanh nghiệp khoa học”.

Từ quan điểm của mình, ông Nguyễn Huy (Quản lý Schannel) thẳng thắn nói rằng thực ra Việt Nam đã có rất nhiều game, ứng dụng, sản phẩm, ca khúc.... tạo trend trên phạm vi toàn câu.

Sức hút khó tin của Game “Tiệm Phở của Anh Hai”: Khi bản sắc Việt gặp thời đại mạng xã hội

"Việc Việt Nam có thể xây dựng thương hiệu quốc gia bằng sáng tạo số là hoàn toàn có thể vì chúng ta đã có rất nhiều sản phẩm thành công. Tuy nhiên theo cá nhân tôi, phần nhiều đang là các sản phẩm đơn lẻ chưa tạo thành làn sóng riêng trong một lĩnh vực cụ thể nào đó để mọi người nhớ về Việt Nam hơn".

Sau 12 năm kể từ trò chơi Flappy Bird của Nguyễn Hà Đông, game “Tiệm Phở của Anh Hai” cũng có điểm chung nổi tiếng nhanh, được yêu thích, và cũng phải đối mặt với sao chép, hack, phiên bản giả mạo.

Tuy nhiên khác với thời Nguyễn Hà Đông, thế hệ sáng tạo 2025 có nhiều lợi thế hơn với mạng xã hội, nền tảng phát hành số, AI hỗ trợ và cộng đồng game indie Việt ngày càng mạnh.

Khi một "bát phở ảo" có thể chinh phục hàng trăm nghìn người chơi khắp nơi thì có quyền tin rằng trí tưởng tượng Việt, nếu được nuôi dưỡng, có thể trở thành ngành kinh tế tỷ đô. Nếu một sinh viên có thể tạo nên hiện tượng chỉ bằng laptop cũ, thì điều gì sẽ xảy ra nếu Việt Nam có hệ sinh thái sáng tạo hoàn chỉnh, nơi ý tưởng được ươm mầm, đầu tư và thương mại hóa đúng cách!

Ngành game Việt Nam phát triển ra sao?

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, hồi tháng 5 từng có chia sẻ về tốc độ phát triển kinh ngạc của ngành game Việt Nam, rằng: "Năm ngoái, chúng ta nói đến giấc mơ doanh thu tỷ USD. Đến hết 2024, doanh thu ngành game nội địa ghi nhận 13.663 tỷ đồng (525 triệu USD), đứng thứ 5 toàn cầu với tốc độ tăng trưởng gấp 2,5 lần thế giới và tăng 8,8% so với 2023.

Đặc biệt, doanh thu từ người dùng quốc tế dành cho các nhà phát triển game Việt Nam đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Việt Nam còn trở thành hình mẫu của nhiều quốc gia, hút nhiều ông lớn toàn cầu đến chia sẻ, hợp tác, tạo bước nhảy vọt vô cùng ấn tượng".

Trong khi ông Giuseppe Stasolla, Giám đốc Hệ sinh thái Đông Nam Á - Google Play, nêu một thông tin khiến nhiều người quan tâm, bất ngờ: Việt Nam là quốc gia số một toàn cầu về lượt tải game trên Google Play năm 2024 với 6,7 tỷ lượt.

Trung bình mỗi phút, người dùng tại Việt Nam tải về hơn 11.600 ứng dụng và trò chơi từ Google Play. Ông Stasolla cho rằng, con số này phản ánh tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp game tại Việt Nam - một lĩnh vực đang vươn lên trở thành ngành kinh tế tỷ USD.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giá vàng hôm nay mới nhất (10/11) tăng chóng mặt: Nhà vàng vừa bán đã hết, chợ đen lại "nóng"

Giá vàng hôm nay chiều 10/11, vàng SJC và nhẫn cùng tăng vọt trong ngày đầu tuần. Nhiều cửa hàng vàng vừa mở bán đã hết, trong khi giá chợ đen đã tăng mạnh trở lại.

Giá vàng hôm nay mới nhất (11/11) tăng sốc: Nhà vàng tiếp tục "cháy hàng", dòng người xếp hàng tràn xuống đường

Thị trường
Giá vàng hôm nay mới nhất (11/11) tăng sốc: Nhà vàng tiếp tục 'cháy hàng', dòng người xếp hàng tràn xuống đường

Giá vàng hôm nay (11/11): Vàng SJC và nhẫn vượt mốc 150 triệu đồng/lượng, dự báo còn tăng tiếp?

Thị trường
Giá vàng hôm nay (11/11): Vàng SJC và nhẫn vượt mốc 150 triệu đồng/lượng, dự báo còn tăng tiếp?

Vụ clip nhạy cảm của một người đàn ông với nhiều phụ nữ: Từ góc độ công nghệ, camera có dễ bị hack?

Kinh tế
Vụ clip nhạy cảm của một người đàn ông với nhiều phụ nữ: Từ góc độ công nghệ, camera có dễ bị hack?

Lý do đề xuất di dời sân vận động Cần Thơ ra khỏi trung tâm thành phố

Kinh tế
Lý do đề xuất di dời sân vận động Cần Thơ ra khỏi trung tâm thành phố

Đọc thêm

Cặp 'bài tẩy' mới của HLV Kim Sang-sik tại ĐT Việt Nam gồm những ai?
Thể thao

Cặp "bài tẩy" mới của HLV Kim Sang-sik tại ĐT Việt Nam gồm những ai?

Thể thao

ĐT Việt Nam vừa chào đón 2 tân binh sinh năm 2000, là Khổng Minh Gia Bảo và Nguyễn Trần Việt Cường

Mỏ cát Việt Châu (Phú Thọ) sử dụng phương tiện khai thác chưa đúng phương pháp được phê duyệt?
Bạn đọc

Mỏ cát Việt Châu (Phú Thọ) sử dụng phương tiện khai thác chưa đúng phương pháp được phê duyệt?

Bạn đọc

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực khai thác cát của Công ty TNHH Việt Châu (Khu 2, xã Vạn Xuân, Phú Thọ), hàng loạt xe tải và máy xúc “dàn trận” bên bờ sông Hồng và có dấu hiệu sử dụng phương tiện khai thác cát chưa đúng phương pháp được phê duyệt.

Mỹ mở rộng thuế thép, hàng xuất khẩu Việt Nam đối mặt nguy cơ bị cuốn vào “vòng xoáy” mới
Nhà đất

Mỹ mở rộng thuế thép, hàng xuất khẩu Việt Nam đối mặt nguy cơ bị cuốn vào “vòng xoáy” mới

Nhà đất

Đề xuất mở rộng thuế nhập khẩu của Mỹ với hơn 700 mặt hàng chứa thép đang làm dấy lên lo ngại Việt Nam có thể bị “vạ lây”, khi thép và sản phẩm thép Việt Nam chiếm tới 16% kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này.

Công an Hà Nội tiên phong làm sạch dữ liệu phương tiện bằng nền tảng iHanoi
Tin tức

Công an Hà Nội tiên phong làm sạch dữ liệu phương tiện bằng nền tảng iHanoi

Tin tức

Triển khai kế hoạch cao điểm 60 ngày đêm, Công an TP Hà Nội đang tiên phong làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe qua nền tảng số iHanoi, với gần 3.000 hồ sơ được người dân cập nhật chỉ trong vài giờ đầu thực hiện.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng: Ngành Nông nghiệp và Môi trường viết nên trang sử vẻ vang cùng đất nước, dân tộc
Nhà nông

Bộ trưởng Trần Đức Thắng: Ngành Nông nghiệp và Môi trường viết nên trang sử vẻ vang cùng đất nước, dân tộc

Nhà nông

"80 năm qua, Ngành Nông nghiệp và Môi trường đã viết nên trang sử vẻ vang cùng với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong gian khó, bản lĩnh, ý chí tự lực và tinh thần sáng tạo, khát vọng của những người làm trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường đã được tôi luyện, hun đúc, trở thành nền tảng vững chắc cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hôm nay", Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định.

Dù đã có vaccine phòng bệnh, vì sao vẫn có nhiều người tử vong vì bệnh Dại?
Nhà nông

Dù đã có vaccine phòng bệnh, vì sao vẫn có nhiều người tử vong vì bệnh Dại?

Nhà nông

Dù đã có vaccine phòng bệnh nhưng trong thời gian qua, bệnh Dại tiếp tục có xu hướng gia tăng tại các địa phương trên cả nước. Nguyên nhân do người bị động vật (chó, mèo) nghi dại cắn không tiêm vaccine hoặc tiêm muộn, không đủ liều.

Khánh Hòa: HTX Dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp đưa sản phẩm của người Chăm phục vụ khách du lịch
Nhà nông

Khánh Hòa: HTX Dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp đưa sản phẩm của người Chăm phục vụ khách du lịch

Nhà nông

Nghề dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa đã tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng phù hợp với xu thế hiện nay để phục vụ du khách trong và ngoài nước.

Phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân bị thoát vị vết mổ vùng thắt lưng hiếm gặp
Y tế

Phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân bị thoát vị vết mổ vùng thắt lưng hiếm gặp

Y tế

Chỉ một ngày sau ca phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long, ông K. - bệnh nhân bị thoát vị vết mổ vùng thắt lưng hiếm gặp - đã hồi phục và được xuất viện.

Cứu sống cho cụ bà 80 tuổi mắc ung thư dạ dày ở vùng “tử huyệt”
Y tế

Cứu sống cho cụ bà 80 tuổi mắc ung thư dạ dày ở vùng “tử huyệt”

Y tế

Mang khối u ác tính nằm tại “điểm tử” hang môn vị và mắc nhiều bệnh nền, cụ bà 80 tuổi tưởng chừng không còn cơ hội sống. Nhưng chỉ sau 1 ngày phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Vinmec Cần Thơ, bà đã phục hồi ngoạn mục. 

Cây cà phê là cây cho thu nhập tốt, tăng hộ khá giàu, giảm cảnh nghèo ở tỉnh Sơn La
Giảm nghèo nông thôn

Cây cà phê là cây cho thu nhập tốt, tăng hộ khá giàu, giảm cảnh nghèo ở tỉnh Sơn La

Giảm nghèo nông thôn

Từ những đồi núi hoang sơ, cây cà phê đã bén rễ, sinh sôi, mang lại mùa no ấm, giúp đồng bào dân tộc Sơn La thoát nghèo, làm giàu bền vững.

Tào Tháo kiêng dè ai đến mức không dám dùng, cũng không dám bỏ?
Đông Tây - Kim Cổ

Tào Tháo kiêng dè ai đến mức không dám dùng, cũng không dám bỏ?

Đông Tây - Kim Cổ

Suốt cuộc đời chinh chiến, Tào Tháo đối mặt với vô số kẻ thù hùng mạnh như Đổng Trác, Viên Thiệu, Lưu Bị, nhưng tất cả đều không đáng sợ bằng nhân vật này.

Thầy giáo từng được Chủ tịch nước tặng Huân chương, sáng lập trường học 'hot' ở Hà Nội: 'Tôi vui và hạnh phúc'
Xã hội

Thầy giáo từng được Chủ tịch nước tặng Huân chương, sáng lập trường học "hot" ở Hà Nội: "Tôi vui và hạnh phúc"

Xã hội

Nhận nhiều phần thưởng cao quý, Nhà giáo Nguyễn Văn Hoà vẫn khiêm nhường nói: “May mắn lớn nhất đời tôi là được đứng trên bục giảng".

Loại rau đang hot, tên Việt thì quen, tên Tây thì lạ, chất xơ 'la liệt', liệu ai ăn cũng tốt, cứ ăn nhiều là hay?
Nhà nông

Loại rau đang hot, tên Việt thì quen, tên Tây thì lạ, chất xơ "la liệt", liệu ai ăn cũng tốt, cứ ăn nhiều là hay?

Nhà nông

Rau mì chính, rau Bina Chaya xuất xứ Mexico, rau sắn Nhật là loại rau lạ, chất xơ "la liệt", là các cái tên đang được nhắc đi nhắc lại nghe nhiều tưởng như "đau đầu" ở các diễn đàn "rau nhà tự trồng", các website bán cây cảnh, cây rau giống, các hội nhóm, trang mạng xã hội...Đành rằng, rau mì chính ăn là tốt, rau Bina Chaya có nhiều vi khoáng, rau sắn Nhật ăn ngon, ngọt như mì chính. Nhưng có phải ai cũng ăn, cứ ăn nhiều là hay?

Việt Nam từ “thị trường khán giả” đến điểm dừng chân của những World tour toàn cầu
Văn hóa - Giải trí

Việt Nam từ “thị trường khán giả” đến điểm dừng chân của những World tour toàn cầu

Văn hóa - Giải trí

Hai đêm diễn bùng nổ của “ông hoàng Kpop” G-DRAGON tại Ocean City không chỉ khẳng định sức hút của ngôi sao hàng đầu quốc tế, mà còn chứng minh năng lực tổ chức world tour của Việt Nam - một điểm dừng chiến lược mới trên bản đồ âm nhạc toàn cầu. Đằng sau ánh đèn rực rỡ là tầm nhìn và chiến lược dài hạn, khi những tập đoàn tiên phong như Vingroup đang từng bước đặt nền móng cho kỷ nguyên công nghiệp văn hoá và du lịch âm nhạc Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang: Sẽ cân nhắc kỹ quy định cho phạm nhân lưu trữ trứng, tinh trùng
Tin tức

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang: Sẽ cân nhắc kỹ quy định cho phạm nhân lưu trữ trứng, tinh trùng

Tin tức

Trước ý kiến của một số đại biểu Quốc hội cho rằng quy định cho phép phạm nhân lưu trữ trứng, tinh trùng "thiếu tính khả thi", Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết Chính phủ sẽ nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi trình Quốc hội thông qua.

“Người đẹp Tây Đô” chính thức lên đường chinh phục Miss International 2025 tại Nhật Bản
Văn hóa - Giải trí

“Người đẹp Tây Đô” chính thức lên đường chinh phục Miss International 2025 tại Nhật Bản

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy đến Nhật Bản chinh phục vương miện Miss International 2025, cuộc thi kéo dài trong vòng 2 tuần.

Công an phường ở TP.HCM giúp công dân Pháp đoàn tụ người thân sau hơn 13 năm xa cách
Chuyển động Sài Gòn

Công an phường ở TP.HCM giúp công dân Pháp đoàn tụ người thân sau hơn 13 năm xa cách

Chuyển động Sài Gòn

Công an phường Tân Thành, TP.HCM đã hỗ trợ, giúp đỡ công dân quốc tịch Pháp đoàn tụ với người thân sau hơn 13 năm xa cách.

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Xây dựng Đảng là đạo đức, văn minh chính là đỉnh cao văn hóa
Video

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Xây dựng Đảng là đạo đức, văn minh chính là đỉnh cao văn hóa

Video

Đó cũng là ý kiến của ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương tại tọa đàm trực tuyến “Góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng” với chủ đề “Kiến tạo khát vọng Việt Nam hùng cường”, do Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt tổ chức.

Nhóm người lạ mặt giả danh đoàn từ thiện để lừa đảo người dân ở Huế sau mưa lũ
Pháp luật

Nhóm người lạ mặt giả danh đoàn từ thiện để lừa đảo người dân ở Huế sau mưa lũ
9

Pháp luật

Cơ quan công an ở TP. Huế cảnh báo tình trạng nhóm người lạ mặt giả danh đoàn từ thiện để lừa đảo người dân trên địa bàn sau mưa lũ.

CSGT cảnh báo bán xe không sang tên, chủ cũ đối diện nguy cơ phạt nặng chục triệu đồng
Chuyển động Sài Gòn

CSGT cảnh báo bán xe không sang tên, chủ cũ đối diện nguy cơ phạt nặng chục triệu đồng

Chuyển động Sài Gòn

Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) khuyến cáo người dân khẩn trương rà soát và chấp hành đúng quy định về mua, bán, sang tên xe, tránh rủi ro pháp lý và nguy cơ bị phạt đến 12 triệu đồng.

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Tăng trưởng 2 con số là 'ước mơ lớn', chuyên gia chỉ ra 3 vấn đề lớn cần bổ sung
Kinh tế

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Tăng trưởng 2 con số là "ước mơ lớn", chuyên gia chỉ ra 3 vấn đề lớn cần bổ sung

Kinh tế

Tại Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng 2 con số trở lên. Góp ý về vấn đề này, PGS.TS Vũ Sỹ Cường cho rằng, cần phải lường trước thách thức sẽ xảy ra là gì để đưa ra bài toán "đối đáp" hiệu quả.

Đại biểu Quốc hội đề nghị chưa cho phép phạm nhân hiến mô, lưu trữ trứng, tinh trùng
Tin tức

Đại biểu Quốc hội đề nghị chưa cho phép phạm nhân hiến mô, lưu trữ trứng, tinh trùng
10

Tin tức

Ủng hộ việc thu thập thông tin sinh trắc học của phạm nhân, tuy nhiên một số ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng việc cho phép phạm nhân có quyền hiến mô, lưu trữ trứng, tinh trùng là vấn đề phức tạp, cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn trước khi đưa vào luật.

Cụ ông 85 tuổi lái xe 19km, đi lạc hơn 1.500 km sang Croatia vì tin vào định vị
Xã hội

Cụ ông 85 tuổi lái xe 19km, đi lạc hơn 1.500 km sang Croatia vì tin vào định vị

Xã hội

Một cụ ông 85 tuổi ở Pháp dự định lái xe 19km đến phòng khám, nhưng hệ thống GPS đã đưa ông đi nhầm đường hơn 1.500 km, xuyên qua Italy rồi đến tận Croatia.

Hà Nội chi gần 870 tỷ đồng bổ cập nước sông Tô Lịch, giải quyết úng ngập khu Ngoại giao đoàn, Ciputra
Tin tức

Hà Nội chi gần 870 tỷ đồng bổ cập nước sông Tô Lịch, giải quyết úng ngập khu Ngoại giao đoàn, Ciputra

Tin tức

Hà Nội đầu tư 869 tỷ đồng để xây dựng công trình khẩn cấp để bổ cấp nước cho sông Tô Lịch, giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Ngoại giao đoàn, Tây hồ Tây, Ciputra và lân cận.

SeABank Thái Nguyên bị phát hiện hàng loạt vi phạm: Cho vay nhưng không có bảo đảm, ưu đãi cho đối tượng hạn chế
Bạn đọc

SeABank Thái Nguyên bị phát hiện hàng loạt vi phạm: Cho vay nhưng không có bảo đảm, ưu đãi cho đối tượng hạn chế

Bạn đọc

Cấp tín dụng không có bảo đảm, cấp tín dụng với điều kiện ưu đãi cho đối tượng hạn chế không đúng quy định pháp luật, đó chỉ là một trong hàng loạt sai phạm tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Thái Nguyên vừa bị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh khu vực 5 phát hiện.

Tổng thống một nước châu Âu cảnh báo nóng các nước EU đang tích cực chuẩn bị cho chiến tranh với Nga
Thế giới

Tổng thống một nước châu Âu cảnh báo nóng các nước EU đang tích cực chuẩn bị cho chiến tranh với Nga

Thế giới

Serbia có nguy cơ rơi vào thế khó do châu Âu đang chuẩn bị chiến tranh với Nga, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić phát biểu trên kênh Pink TV.

Đèo D'ran và đèo Gia Bắc tại Lâm Đồng sẽ được sửa chữa khẩn cấp với chi phí hơn 9 tỷ đồng
Kinh tế

Đèo D'ran và đèo Gia Bắc tại Lâm Đồng sẽ được sửa chữa khẩn cấp với chi phí hơn 9 tỷ đồng

Kinh tế

UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp xử lý, khắc phục sạt lở tại đèo D'ran và đèo Gia Bắc với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Sở hữu 1m² đất, tận hưởng 25m² xanh, gấp 15 lần nội đô: Lý do giới tinh hoa chọn Vinhomes Wonder City
Kinh tế

Sở hữu 1m² đất, tận hưởng 25m² xanh, gấp 15 lần nội đô: Lý do giới tinh hoa chọn Vinhomes Wonder City

Kinh tế

Không chỉ kiến tạo chuẩn mực sống xanh thời thượng và sống sang bền vững cho cư dân, Vinhomes Wonder City còn là minh chứng sống động khẳng định tầm nhìn đầu tư khác biệt của giới tinh hoa tại phía Tây Hà Nội.

Agribank đồng hành cùng Hà Nội chuyển đổi số với Kiosk thông minh
Doanh nghiệp

Agribank đồng hành cùng Hà Nội chuyển đổi số với Kiosk thông minh

Doanh nghiệp

Chiều ngày 10/11, Lễ ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử được long trọng tổ chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội (258 Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội). Agribank vinh dự là đơn vị tài trợ Kiosk, đồng hành cùng TP Hà Nội nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công tiện ích, nhanh chóng, minh bạch; góp phần thực hiện chiến lược chuyển đổi số, cải cách hành chính theo định hướng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Không chỉ Vũng Tàu, một xã tại TP.HCM đang định hướng phát triển du lịch biển đẳng cấp quốc tế
Chuyển động Sài Gòn

Không chỉ Vũng Tàu, một xã tại TP.HCM đang định hướng phát triển du lịch biển đẳng cấp quốc tế

Chuyển động Sài Gòn

Xã Hồ Tràm được định hướng phát triển du lịch theo hướng xanh - bền vững - đẳng cấp, góp phần đưa TP.HCM mới trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe hàng đầu của khu vực.

Tin đọc nhiều

1

Clip nhạy cảm của người đàn ông với nhiều phụ nữ ở Hải Hậu (Ninh Bình), Nhà trường lên tiếng

Clip nhạy cảm của người đàn ông với nhiều phụ nữ ở Hải Hậu (Ninh Bình), Nhà trường lên tiếng

2

Nguyên Giám đốc Công an TP.HCM, Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng từ trần

Nguyên Giám đốc Công an TP.HCM, Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng từ trần

3

Vụ clip nhạy cảm ở Hải Hậu (Ninh Bình): Người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ là ai?

Vụ clip nhạy cảm ở Hải Hậu (Ninh Bình): Người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ là ai?

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (10/11) tăng chóng mặt: Nhà vàng vừa bán đã hết, chợ đen lại "nóng"

Giá vàng hôm nay mới nhất (10/11) tăng chóng mặt: Nhà vàng vừa bán đã hết, chợ đen lại 'nóng'

5

Công an vào cuộc xác minh tố cáo khách sạn ở Hà Nội "bùng" phòng dù khách đã thanh toán đủ tiền 3 ngày gây bức xúc

Công an vào cuộc xác minh tố cáo khách sạn ở Hà Nội 'bùng' phòng dù khách đã thanh toán đủ tiền 3 ngày gây bức xúc