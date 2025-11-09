Từ “Flappy Bird” đến “Tiệm Phở của Anh Hai”: Khi tác giả sợ nổi tiếng và câu chuyện bước tiến tư duy của game Việt

Từ "cơn sốt" toàn cầu Flappy Bird của Nguyễn Hà Đông: 12 năm nhìn lại...

Tháng 5/2013, trò chơi Flappy Bird chính thức được phát hành trên hệ điều hành iOS 5 với vỏn vẹn dòng giới thiệu về "trò chơi mới đơn giản" được Nguyễn Hà Đông đăng tải trên Twitter. 8 tháng sau đó, điều kỳ diệu đã xảy đến khi Flappy Bird trở thành tựa game được người người, nhà nhà đua nhau tải.

Đỉnh điểm, trò này đạt 50 triệu lượt tải trên toàn cầu và được cho là kiếm được tới 50.000 USD/ngày cho tác giả từ doanh thu quảng cáo – một con số gây choáng với một lập trình viên độc lập đến từ Việt Nam.

Flappy Bird cũng trở thành một trong 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2014, đồng thời nằm trong danh sách 25 ứng dụng được CNET đánh giá có tầm ảnh hưởng nhất trong một thập kỷ qua.

Flappy Bird của Nguyễn Hà Đông từng gây tiếng vang toàn cầu.

Flappy Bird với lối chơi chỉ cần “chạm để giữ chim bay” đã thần tốc leo lên vị trí số 1 trên App Store và Google Play tại hơn 140 quốc gia. Thời điểm đầu năm 2014, người dùng toàn cầu không ngừng chia sẻ, tranh cãi, thậm chí “phát điên” vì độ khó của trò chơi.

Thế nhưng, trong lúc đỉnh cao, vào tháng 2/2014, Nguyễn Hà Đông bất ngờ gỡ bỏ Flappy Bird khỏi các kho ứng dụng, khiến cộng đồng toàn cầu sững sờ. Anh lý giải rằng “trò chơi đã trở nên quá gây nghiện” và không muốn người chơi bị ảnh hưởng tiêu cực.

Tại thời điểm đó, áp lực truyền thông quốc tế, sự sao chép hàng loạt và sức ép danh tiếng đã khiến chàng lập trình viên trẻ khi ấy lựa chọn rút lui khỏi ánh đèn sân khấu. Quyết định đó từng gây tiếc nuối, nhưng cũng khiến nhiều người tôn trọng.

Dẫu vậy, độ nổi tiếng của Flappy Bird chưa dừng lại sau khi Hà Đông gỡ bỏ mà đến năm 2016 xuất hiện trong cuốn sách Guinness với tư cách là trò chơi đầu tiên bị hạ xuống sau khi đã dẫn đầu bảng xếp hạng Apple Store. Đầu năm 2015, Nguyễn Hà Đông còn được tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn là một trong 30 người dưới 30 tuổi nổi bật nhất Việt Nam.

Những thông tin về Nguyễn Hà Đông (sinh năm 1985) được chia sẻ rất ít, kín tiếng mọi mặt từ cuộc sống đến công việc. Hiện, được biết, "cha đẻ" của Flappy Bird vẫn đang làm việc trong lĩnh vực chuyên về trò chơi di động.

Nguyễn Hà Đông trở thành biểu tượng của “sự thành công giản dị” khi làm game bằng đam mê, chứ không chạy theo danh vọng. Sau 12 năm, Flappy Bird vẫn được xem là dấu mốc vàng đầu tiên đưa tên tuổi ngành game Việt ra thế giới.

... đến sức hút “Tiệm Phở của Anh Hai” của chàng sinh viên Bách Khoa

12 năm sau khi Flappy Bird từng khiến thế giới phải tìm “người Việt làm game nào đơn giản mà gây nghiện đến thế?”, thì nay, "Tiệm Phở Của Anh Hai" lại khiến mạng xã hội “bùng nổ” với hiệu ứng tương tự nhưng mang bản sắc Việt rõ nét hơn.

Tựa game "Tiệm Phở Của Anh Hai" do một sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội phát triển, cũng không quảng bá, không đầu tư, lại gây sốt tương tự, với hơn 650.000 lượt tải trong tuần đầu, hàng triệu video reaction, meme, và thậm chí người dân... tìm kiếm địa chỉ “số 10 Đan Phượng” trên Google Maps.

Trả lời PV Dân Việt, ông Đinh Đức Thuận - Người có gần 20 năm làm trong lĩnh vực phát triển game, cho biết, game "Tiệm Phở Của Anh Hai" bản chất không dùng kỹ thuật phức tạp, thuộc thể loại game đa nền tảng đơn giản, nhưng tận dụng tốt kỹ thuật ánh sáng, hiệu ứng bao quanh và thiết kế âm thanh để tạo cảm giác rùng rợn.

Quán "Phở Anh Hai" trong tựa game Brother Hai's Pho Restaurant. Ảnh chụp màn hình.

“Tựa game này đáng khen ở chỗ rất biết cách tiết chế, dù dùng ít hiệu ứng 3D nhưng hiệu quả thị giác cao. Điều này cho thấy game indie của các tác giả người Việt hoàn toàn có thể cạnh tranh nếu tập trung vào trải nghiệm thay vì hình thức", ông Thuận đánh giá.

Theo vị chuyên gia này, "Tiệm Phở Của Anh Hai" có thời lượng game khá ngắn nhưng chạm được vào tâm lý người chơi bởi vừa quen thuộc lại vừa có điểm lạ lẫm, vừa gần gũi lại vừa bất an.



Sức hút khó tin của Game “Tiệm Phở của Anh Hai”: Khi bản sắc Việt gặp thời đại mạng xã hội

Đánh giá thêm, ông Thuận cho rằng Flappy Bird trước đây có thể coi là sự thành công về cơ chế gameplay (cách thức người chơi tương tác với trò chơi và cách trò chơi phản hồi lại hành động đó, bao gồm tất cả các cơ chế và quy tắc tạo nên trải nghiệm cốt lõi - PV) thì "Tiệm Phở Của Anh Hai" lại ghi dấu ấn về cách kể chuyện và xây dựng bầu không khí.

Mặc dù đang "gây sốt" nhưng chủ nhân của tựa game "Tiệm Phở Của Anh Hai" - một nam sinh K66, Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội lại cho biết bản thân sợ việc quá nổi tiếng sẽ gây ảnh hưởng tới tâm lý, tạo cái bóng quá lớn cho công việc sau này. Trong khi hiện tại, chàng sinh viên này chỉ muốn tập trung học tập, trau dồi kiến thức.

Tác giả của "Tiệm Phở Của Anh Hai" cũng mong muốn làm game là phải vui, đưa được những điều mình thích, những trend đang nổi trên mạng vào game, tạo sự thu hút, bất ngờ.

Từ “Flappy Bird” đến “Tiệm Phở của Anh Hai”, hành trình sáng tạo game Việt đã đi một quãng dài, từ “làm game để thử” đến “làm game để kể chuyện Việt”. Hai hiện tượng cách nhau 12 năm, và đang mở niềm tin mới cho thế hệ sáng tạo Việt.