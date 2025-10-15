Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Đêm tôn vinh trọn vẹn xúc cảm và tri ân những người làm nên mùa vàng

“Mùi tôm, mùi lúa – giờ đã thành mùi khoa học”

Trong không gian lung linh, trang trọng tại Cung văn hóa Hữu Nghị Việt - Xô, tiếng vỗ tay vang lên không dứt khi những gương mặt nông dân và nhà khoa học bước lên sân khấu nhận danh hiệu cao quý.

Giữa hàng trăm ánh mắt dõi theo, Thạc sĩ Đỗ Trần Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang, bước lên bục nhận danh hiệu “Nhà khoa học của nhà nông 2025” trong một niềm vui và hân hoan khó tả.

Ông Thịnh chia sẻ ngay sau khi được nhận danh hiệu: “Được ở đây trong Lễ tôn vinh, cũng vào đúng dịp kỷ niệm 95 năm Hội Nông dân Việt Nam, tôi vừa vui, vừa run, mà cũng vừa… thấy “đã”! Bởi, sau ba năm cùng bà con lội ruộng, xuống bè, xoay xở tìm vốn, giờ đây mùi bùn, mùi tôm, mùi lúa giờ đã trở thành… mùi khoa học, mùi hạnh phúc của những người trúng mùa.”

Được biết, ông Thịnh là người khởi xướng mô hình tín dụng cho vay tín chấp đến 100 triệu đồng/hộ thông qua liên kết giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Ngân hàng Kiên Long, giúp bà con phát triển mô hình lúa – tôm mà không phải vướng vào tín dụng đen.

Ông Thịnh tâm sự thêm: “Danh hiệu Nhà khoa học của nhà nông là một sự tôn vinh rất lớn với chúng tôi. Danh hiệu này cho thấy khoa học đâu phải chuyện cao xa, mà có thể từ những bàn tay nứt nẻ, từ sáng kiến rất đời thường. Đó là làm sao để con tôm khỏe, mùa lúa trúng, và người nông dân mình đỡ khổ...

Với tôi, làm khoa học cho nông nghiệp, cho bà con nông dân là phải biết kết nối, lắng nghe bà con, phải xuống ruộng, cùng bà con lội sình, gieo mạ, trồng lúa, nuôi tôm... Vì chỉ khi dám thử, mình mới thấy được cái hay, cái mới”.



Kể về những dự định trong tương lai, ông Thịnh chia sẻ thêm: “Lễ tôn vinh năm nay là sự động viên, cổ vũ tinh thần rất lớn với tôi. Càng đáng quý hơn khi tại chương trình năm nay, tôi được kết nối, lắng nghe trực tiếp câu chuyện của nhiều anh chị em là nông dân trên khắp mọi miền đất nước. Với tôi, điều này còn quý hơn bằng khen hay những phần thưởng.

Những kết nối, câu chuyện từ chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm nay là động lực để tôi tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội nối kết để những cánh đồng tại An Giang tiếp tục đổi thay tích cực từng ngày. Khi người nông dân biết làm chủ tri thức, biết gắn kết thị trường thì ruộng đồng Việt Nam sẽ không chỉ trúng mùa mà còn trúng tương lai”.

Tiết mục nghệ thuật sử thi đặc biệt “Vinh quang Nông dân Việt Nam” mở màn cho đêm tôn vinh với nhiều cảm xúc.

Khi nhà khoa học tìm về với nông dân

Tham gia chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam, Thạc sĩ Nguyễn Tiến Khương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chế biến nông sản thực phẩm (Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đã dành nhiều thời gian để trò chuyện cùng các nông dân Việt Nam xuất sắc và các nhà khoa học đến từ mọi miền Tổ Quốc.

Năm nay, ông Khương được vinh danh “Nhà khoa học của nhà nông” với nhiều nghiên cứu có giá trị thực tiễn cao, giúp người nông dân nâng cao hiệu quả kinh tế. Đặc biệt, nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị chiên chân không liên tục năng suất 30–50 kg/giờ của ông đã giúp nâng cao giá trị sản phẩm thủy sản ăn liền, giúp nhiều hộ dân gia tăng thu nhập.

Thạc sĩ Nguyễn Tiến Khương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chế biến nông sản thực phẩm (Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Ảnh: Kiều Tâm

Ông Khương chia sẻ: “Thực sự tôi khá bất ngờ với chương trình. Chương trình rất long trọng, chu đáo, tạo cảm giác phấn khởi và vinh dự khi được nhận danh hiệu. Đặc biệt, khi nhạc nền vang lên những câu vè về người nông dân, tôi thấy rất gần gũi, rất vui, như được trở lại tuổi thơ vùng quê”.

“Chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, cùng ăn, cùng ngủ với bà con đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc, nên những dịp thế này giúp mình nhìn lại, thấy rõ hơn ý nghĩa của công việc mà mình đang làm, rằng mỗi sáng chế chỉ thật sự có giá trị khi nó đến được với bà con nông dân” – ông Khương nói.

Có lẽ trong chuỗi các hoạt động của chương trình, điều khiến ông Khương xúc động hơn cả là được gặp gỡ Tổng Bí thư Tô Lâm vào chiều ngày 14/10.

“Đó là vinh dự lớn, là nguồn động viên mạnh mẽ không chỉ cho tôi mà cho tất cả các nhà khoa học đang gắn bó với nông nghiệp. Tôi tin rằng, những chương trình như thế này sẽ tiếp thêm ngọn lửa sáng tạo, để chúng tôi nghiên cứu nhiều hơn, thiết thực hơn”, ông Khương không giấu được cảm xúc của mình.

“Từ ruộng đồng Cần Thơ, bước lên sân khấu lớn”

Giữa dãy ghế nông dân được vinh danh, ông Trần Hồng Quan, nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ Cần Thơ, vẫn chưa hết xúc động. Vừa cầm chắc tấm bằng khen, ông vừa cười mộc mạc: “Tôi thấy chương trình rất hay, rất ý nghĩa. Càng được vinh danh, tôi càng thấy mình phải cố gắng hơn nữa, để xứng đáng với danh hiệu này.”

Mô hình kinh tế nông nghiệp mà ông Quan triển khai, đó là nuôi ba ba, trồng sầu riêng và sạ lúa đã giúp gia đình ông vươn lên khá giả, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Nhưng điều ông nói khiến nhiều người xúc động lại rất giản dị: “Thấy tên mình được đọc trong câu vè vui, tôi thấy vừa buồn cười, vừa hạnh phúc. Cảm giác như nghề nông của mình được trân trọng thật sự.”

Sau buổi lễ, ông Quan tranh thủ bắt tay, trao đổi với các nông dân ở Bắc Ninh, Bình Thuận, Lâm Đồng , … những người có mô hình tương tự. “Tụi tôi học hỏi nhau, trao đổi kinh nghiệm, biết đâu sẽ có thêm ý tưởng mới cho vụ sau,” ông cười nói.



Ông Trần Hồng Quan ở TP Cần Thơ trở thành nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 nhờ mô hình nuôi ba ba kết hợp trồng sầu riêng và lúa. Ảnh: H.X

GS.TS Phạm Xuân Hội, nguyên Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp, người dành 39 năm nghiên cứu về công nghệ sinh học là một trong những người ra về gần như cuối buổi Lễ tôn vinh tối qua. Ông cũng vừa được nhận biểu trưng và danh hiệu là “Nhà khoa học của nhà nông” năm 2025, một danh hiệu mà, theo lời ông, “vừa là phần thưởng, vừa là lời nhắc”.

Bởi như ông chia sẻ, khoa học mà không gắn với nông dân thì chỉ là lý thuyết. Còn nông dân mà không gắn với khoa học thì chỉ cực mà không bền.

Buổi Lễ tôn vinh khép lại trong giai điệu “Người nông dân Việt Nam hôm nay” – một bài hát rộn ràng mà cũng chan chứa tự hào.

Ca sĩ Hoàng Bách kết hợp với các thiếu nhi cùng màn rap "độc nhất vô nhị" vinh danh các Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 gây ấn tượng đặc biệt cho khán giả.

Ngoài đường phố Hà Nội vẫn sáng ánh đèn. Trong lòng mỗi người ra về, có lẽ còn lấp lánh niềm tin rằng nông nghiệp Việt Nam đang đổi thay từng ngày, khi khoa học và nông dân cùng bước chung trên một con đường.

Bởi như lời Thạc sĩ Đỗ Trần Thịnh nói trước khi rời khán phòng: “Khi người nông dân biết làm chủ tri thức, biết gắn kết thị trường, thì ruộng đồng Việt Nam sẽ không chỉ trúng mùa, mà còn trúng tương lai.”