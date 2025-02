Từ hiện tượng DeepSeek đến tham vọng cường quốc số 1 thế giới bằng khoa học công nghệ của Trung Quốc

Hàng loạt tên tuổi chủ chốt trong giới kinh doanh của Trung Quốc trong thập kỷ qua, đại diện cho các ngành công nghiệp từ sản xuất chip, xe điện đến AI (trí tuệ nhân tạo), đều có mặt. Đó là nhà sáng lập Alibaba Jack Ma, CEO Meituan Wang Xing, CEO Xiaomi Lei Jun, nhà sáng lập DeepSeek Liang Wenfeng, nhà sáng lập Huawei Ren Zhengfei - những nhân vật tiêu biểu cho tham vọng thách thức công nghệ Mỹ của Trung Quốc.

Ông Tập Cận Bình bắt tay nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi tại hội nghị chuyên đề ngày 17/2 ở Bắc Kinh. Ảnh: Tân Hoa Xã

Chủ tịch nước Trung Quốc cam kết loại bỏ các khoản phí hoặc phạt phi lý chống lại các doanh nghiệp tư nhân và tạo ra sân chơi công bằng. "Hiện tại là thời điểm phù hợp để phần lớn doanh nghiệp tư nhân và doanh nhân thể hiện tài năng của họ", ông Tập Cận Bình nói tại cuộc họp.

Đây là lần đầu tiên, Trung Quốc tập hợp tất cả những người đứng đầu nền công nghiệp công nghệ cao trong một cuộc họp cấp cao. Và cũng có thể coi cuộc gặp này như một phần trong chiến lược khoa học công nghệ quốc gia của Trung Quốc (định hướng đến 2050) nhằm đưa Trung Quốc vươn lên siêu cường số 1 thế giới bằng khoa học công nghệ.

Từ hiện tượng DeepSeek đến tham vọng cường quốc số 1 về AI của Trung Quốc

Trả lời PV Dân Việt, PGS.TS Nguyễn Xuân Hoài – Viện trưởng Viện Trí tuệ Nhân tạo (AI Academy Vietnam) cho rằng câu chuyện hiện tượng DeepSeek không hề bất ngờ với những người hiểu về AI cũng như chiến lược khoa học công nghệ quốc gia của Trung Quốc (định hướng đến 2050), đưa Trung Quốc lên siêu cường số 1 thế giới bằng khoa học công nghệ (NAV).

"Trung Quốc có mục tiêu năm 2035 sẽ là cường quốc số 1 về AI với tổng giá trị kinh tế AI nội địa là 300 tỷ USD. Như hai nhà khoa học Kai Fu Lee và Andrew Ng đã tổng kết "Mỹ phát minh, Trung Quốc ứng dụng", đã có con số thống kê cho thấy năm 2023, tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng AI tại Trung Quốc khoảng 62% cao nhất thế giới (Mỹ đứng thứ hai với tỷ lệ khoảng một nửa của Trung Quốc)", PGS.TS Nguyễn Xuân Hoài nói.

"Năm 2023, riêng số lượng IP Camera của Trung Quốc đã khoảng 500 triệu gấp 4 lần quốc gia đứng thứ 2 (Mỹ), với các nền tảng digital nội địa và thị trường 1,4 tỷ dân khiến Trung Quốc rất giầu data (dữ liệu) cho AI".

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoài – Viện trưởng Viện trưởng Viện Trí tuệ Nhân tạo (AI Academy Vietnam). Ảnh NVCC

Theo PGS.TS Nguyễn Xuân Hoài, có 3 cách làm AI. Nếu TQ là "thả cửa" (đứng đằng sau là sự hỗ trợ của nhà nước), thì Mỹ là "làm và chịu phạt" (do các công ty tư nhân làm), còn châu Âu "đầy đủ hành lang pháp lý, đạo đức và cơ chế kiểm soát mới làm". Về lâu dài chưa biết cách nào sẽ thắng nhưng hiện tại cuộc chiến AI, trí tuệ nhân tạo tổng hợp chủ yếu đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc.

"DeepSeek chỉ là hiện tượng bề nổi, chỉ là "phát súng" đầu tiên của Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh về AI. Bề sâu đằng sau đó là cả chiến lược khoa học công nghệ tiến tới 2050 với cách xây dựng rất phù hợp với Trung Quốc. Họ xác lập các bài toán/ lĩnh vực lớn liên quan đến chiến lược và kinh tế xã hội quốc gia chứ không làm chiến lược theo ngành", PGS.TS Nguyễn Xuân Hoài nhấn mạnh.

Viện trưởng Viện Trí tuệ Nhân (AI Academy Vietnam) tạo phân tích cụ thể rằng Trung Quốc có cách làm chiến lược cả top-down (chiến lược đầu tư từ trên xuống dưới), cả bottom-up (đầu tư từ dưới lên) với hơn 3000 nhà khoa học, chuyên gia tham gia xây dựng.

Chiến lược của Trung Quốc là một hệ thống kết nối logic chặt chẽ giữa các thành phần. Tổng kết sau 10 năm thực hiện chiến lược vừa rồi, đa phần các mục tiêu của họ đều đạt được, thậm chí vượt. Trong khi đó, ở Mỹ, chiến lược bắt đầu bottom up từ các cá nhân xuất sắc, từ các Viện nghiên cứu tư nhân và chính phủ sẽ "đỡ đầu" và điều chỉnh cho phù hợp.

"Từ đó có thể thấy, việc Trung Quốc xác định mục tiêu là siêu cường dẫn dắt thế giới (leading) thì chiến lược khoa học công nghệ của họ cũng phải tương xứng. Ví dụ Trung Quốc phải cạnh tranh quyết liệt với Mỹ về siêu trí tuệ nhân tạo không chỉ vì sự hấp dẫn kinh doanh của cuộc chiến "winner take all" (người thắng lấy cả) mà còn do mục tiêu địa chính trị của Trung Quốc là siêu cường số 1, để số 1 thì phải số 1 về khoa học công nghệ, phải số 1 về AI", PGS.TS Nguyễn Xuân Hoài nói thêm.

Trung Quốc dần thay đổi hình ảnh từ "vua copy" trở thành "người sáng tạo tiên phong" về công nghệ tiên tiến

Cùng với Deepseek, pin điện xanh Phúc Đán cũng trở thành câu chuyện công nghệ đột phá nữa của Trung Quốc.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Phúc Đán - Thượng Hải (Trung Quốc) vừa tìm ra công nghệ lão hóa ngược pin lithium, kéo dài tuổi thọ của pin lithium lên đến 64 năm. Công nghệ pin lithium thông thường có tuổi thọ là 2.000 chu kỳ sạc, còn pin lithium Phúc Đán sau 11.818 chu kỳ sạc chỉ giảm có 4% hiệu suất. Điều đó đồng nghĩa với việc một chiếc xe ô tô điện EV, sạc 2 lần một ngày thì sau 18 năm, hiệu suất của nó vẫn còn 96% (pin lithium hiện tại mất 30% hiệu suất chỉ sau có 2,7 năm).

Như vậy, công nghệ pin của Đại học Phúc Đán đã mở đường cho thế hệ PIN XANH trong tương lai, loại pin thân thiện và giảm ô nhiễm môi trường. Không chỉ mang lại hiệu suất và hiệu quả cao, pin Phúc Đán còn có chi phí thấp đáng kể. Nó được coi sẽ là chìa khóa cho nhiều công nghệ hiện đại, từ điện thoại thông minh đến xe ô tô điện.

Nói về điều này, ông Đỗ Cao Bảo, Thành viên HĐQT Tập đoàn FPT cho rằng, với những người theo dõi thường xuyên những thành tựu trong nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tiên tiến thì không có gì bất ngờ về thành tựu này của các nhà khoa học Trung Quốc.

Trong báo cáo năm 2024 của Viện Chính sách Chiến lược Úc (ASPI), Trung Quốc đứng số 1 thế giới một cách vượt trội so với Mỹ trong lĩnh vực nghiên cứu pin điện (electric batteries), thậm chí họ còn dùng từ "rất đáng kinh ngạc". Trong số các nghiên cứu về pin điện được trích dẫn nhiều nhất trên toàn cầu, Trung Quốc chiếm đến 68,3%, trong khi Mỹ chỉ chiếm có 10,4%.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Phúc Đán - Thượng Hải (Trung Quốc) vừa tìm ra công nghệ lão hóa ngược pin lithium. Ảnh minh hoạ.

"Không chỉ dẫn đầu về nghiên cứu phát triển pin điện, Trung Quốc còn dẫn đầu thế giới về sản xuất và sử dụng xe ô tô điện. Năm 2023, Trung Quốc chiếm đến 68,8% số xe điện EV bán ra trên toàn cầu (6,68 triệu chiếc), Mỹ chiếm 11,1% (1,11 triệu chiếc). Trong top 5 thương hiệu xe ô tô điện dẫn đầu thế giới về xe ô tô điện bán ra, Trung Quốc chiếm 4", ông Đỗ Cao Bảo dẫn chứng.

"Cùng với Deepseek, giờ đây là pin điện xanh Phúc Đán, và chắc chắn còn nhiều câu chuyện công nghệ đột phá nữa trong tương lai, Trung Quốc đang dần dần làm thay đổi hình ảnh từ "vua copy" trở thành "người sáng tạo tiên phong" về công nghệ tiên tiến".

Nói thêm về DeepSeek, đó không phải từ "trên trời rơi xuống". Đó là sản phẩm của các nhà khoa học trẻ của Trung Quốc. Họ là những người đã được đào tạo bài bản liên quan đến lĩnh vực công nghệ. Không có nguồn nhân lực chất lượng cao, không thể có sản phẩm công nghệ gây chấn động thế giới.

Tháng 10/2022, Trung Quốc bị cấm nhập khẩu chip tiên tiến như H100 của Nvidia. DeepSeek phải đưa ra một phương pháp luận hiệu quả hơn để đào tạo các mô hình AI của mình, họ đã tối ưu hóa kiến trúc mô hình AI bằng cách sử dụng một loạt thủ thuật kỹ thuật, các sơ đồ giao tiếp tùy chỉnh giữa các con chip, giảm kích thước các trường dữ liệu để tiết kiệm bộ nhớ, yêu cầu sử dụng ít tài nguyên máy tính hơn để đào tạo, sử dụng sáng tạo bằng cách kết hợp các mô hình AI khác nhau.

Ông Đỗ Cao Bảo phân tích: "Việc phát triển các mô hình AI mã nguồn mở là cách duy nhất để Trung Quốc bắt kịp Mỹ, bởi nó thu hút nhiều người dùng và nhiều người đóng góp hơn vào kho mã nguồn mở AI. Kết quả là các nhà nghiên cứu AI Trung Quốc đã đạt được điều mà nhiều người nghĩ là cách nhiều năm ánh sáng: Một mô hình AI mã nguồn mở, miễn phí có thể sánh ngang hoặc vượt qua hiệu suất của các hệ thống suy luận tiên tiến nhất của OpenAI".

Trung Quốc đặt ra các mục tiêu quan trọng trong chiến lược KH&CN - Đến năm 2025: Trở thành quốc gia dẫn đầu trong một số lĩnh vực công nghệ chủ chốt. - Đến năm 2035: Trở thành cường quốc công nghệ và đổi mới sáng tạo. - Đến năm 2050: Dẫn đầu thế giới về KH&CN, có nền kinh tế dựa vào đổi mới sáng tạo. Chiến lược này được thể hiện qua các kế hoạch dài hạn như "Made in China 2025", "Kế hoạch 5 năm lần thứ 14" (2021-2025) và chính sách "Đổi mới sáng tạo dẫn đầu". Các trụ cột chính trong chiến lược KH&CN của Trung Quốc Tăng cường đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) - Trung Quốc đã tăng ngân sách R&D lên khoảng 2,5% GDP (tương đương hơn 400 tỷ USD/năm).•Hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ lớn như Huawei, Tencent, Alibaba đầu tư mạnh vào AI, viễn thông, và chip bán dẫn. - Thành lập các viện nghiên cứu lớn, như Viện AI Bắc Kinh, Phòng thí nghiệm Khoa học lượng tử Trung Quốc.2.2. Phát triển công nghệ cốt lõi và tự chủ - Trung Quốc tập trung phát triển chip bán dẫn, siêu máy tính, AI, công nghệ lượng tử, robot, 5G/6G, y sinh.•Giảm phụ thuộc vào công nghệ Mỹ và châu Âu, đặc biệt sau các lệnh trừng phạt thương mại. - Dự án "Great Firewall" giúp kiểm soát và thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ nội địa. Hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ trong nước - Hỗ trợ tài chính và ưu đãi thuế cho các công ty công nghệ như Huawei, ByteDance, Baidu, Xiaomi... - Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ, với hàng nghìn startup công nghệ cao ra đời mỗi năm. - Chính phủ kiểm soát các nền tảng internet lớn, nhưng vẫn khuyến khích đổi mới sáng tạo. Đẩy mạnh giáo dục và nhân lực công nghệ cao - Đầu tư vào đào tạo kỹ sư, nhà khoa học, khuyến khích du học sinh quay về làm việc. - Hợp tác với các trường đại học hàng đầu thế giới, phát triển các chương trình liên kết đào tạo. - Chính sách thu hút nhân tài thông qua chương trình "Ngàn nhân tài", lôi kéo các chuyên gia nước ngoài đến Trung Quốc làm việc. Mở rộng ảnh hưởng công nghệ ra thế giới - Xuất khẩu công nghệ thông qua các dự án Vành đai - Con đường (BRI). - Đầu tư vào các công ty công nghệ ở Mỹ, châu Âu, châu Phi để tiếp cận công nghệ tiên tiến. - Xây dựng hệ sinh thái công nghệ riêng, với các tiêu chuẩn cạnh tranh với phương Tây (như hệ điều hành HarmonyOS, mạng 5G của Huawei). Trung Quốc đang đặt mục tiêu - Dẫn đầu AI và tự động hóa vào năm 2030. - Tự chủ hoàn toàn về bán dẫn vào năm 2040. - Trở thành siêu cường công nghệ vào năm 2050.