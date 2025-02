Từ Hy Viên: Ngôi sao tài hoa làng giải trí Hoa ngữ và góc khuất sau ánh hào quang

Ngôi sao sáng trên bầu trời giải trí Hoa ngữ

Ngày 3/2, truyền thông Đài Loan đồng loạt đưa tin nữ diễn viên Từ Hy Viên qua đời ở tuổi 49 do biến chứng viêm phổi sau khi mắc cúm mùa tại Nhật Bản. Thông tin này khiến công chúng và người hâm mộ bàng hoàng, đặc biệt là những ai từng yêu mến hình ảnh Sam Thái trong bộ phim "Vườn Sao Băng".

Các từ khóa liên quan đến Từ Hy Viên ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Weibo, cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của cô đối với nền giải trí châu Á.

Từ Hy Viên sinh năm 1976 tại Đài Loan, Trung Quốc. Cô là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn trong làng giải trí Hoa ngữ với nhiều vai trò như diễn viên, ca sĩ và người dẫn chương trình. Cô bắt đầu nổi tiếng từ những năm 1990 khi cùng em gái Từ Hy Đệ thành lập nhóm nhạc song ca SOS. Trong nhóm, cô được gọi là "Đại S" và em gái là "Tiểu S". Nhóm nhạc nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ phong cách trẻ trung và năng động.

Dù đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp nhưng cuộc sống riêng của Từ Hy Viên lại đầy những thăng trầm, sóng gió. Ảnh: Sina.

Sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào và cuốn hút, Từ Hy Viên không chỉ dừng lại ở lĩnh vực âm nhạc mà còn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh.

Năm 2001, sự nghiệp của cô đạt đến đỉnh cao khi đảm nhận vai Sam Thái trong bộ phim truyền hình "Vườn Sao Băng". Bộ phim, được chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng "Hana Yori Dango" của Nhật Bản, kể về câu chuyện tình yêu giữa cô gái bình thường và thiếu gia giàu có. Vai diễn Sam Thái – cô gái nhà nghèo nhưng mạnh mẽ và giàu lòng nhân hậu đã đưa Từ Hy Viên lên đỉnh cao danh vọng, trở thành ngôi sao sáng giá của dòng phim thần tượng châu Á. Cô thậm chí được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải Kim Chung của Đài Loan nhờ vai diễn này.

Sau thành công của "Vườn Sao Băng", Từ Hy Viên tiếp tục khẳng định tài năng diễn xuất qua hàng loạt bộ phim truyền hình và điện ảnh như: "Chiến Thần", "Bong Bóng Mùa Hè", "Thiện Nữ U Hồn", "Đại Võ Sinh", "Lụa", "Kiếm Vũ", và "Xin Đừng Gác Máy".

Dù không tham gia nhiều tác phẩm nhưng diễn xuất tinh tế và chân thật của cô luôn được công chúng và giới chuyên môn đánh giá cao.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Từ Hy Viên còn là biểu tượng sắc đẹp của Đài Loan. Cô từng ra mắt cuốn sách "Mỹ dung đại vương", chia sẻ những bí quyết chăm sóc sắc đẹp mà cô đúc kết trong suốt nhiều năm. Từ Hy Viên yêu thích làm đẹp một cách cực đoan, từng thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau để duy trì làn da trắng sáng và vẻ đẹp trẻ trung.

Tuy nhiên, tình yêu sắc đẹp của cô không ngăn cản sự hy sinh khi trở thành mẹ. Nữ diễn viên bị tăng cân trong quá trình mang thai và chăm sóc con cái. Dù vậy, hình ảnh của cô trong mắt công chúng càng thêm gần gũi, chân thật.

Những góc khuất sau ánh hào quang

Dù đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp nhưng cuộc sống riêng của Từ Hy Viên lại đầy những thăng trầm, sóng gió. Năm 2010, cô quen biết doanh nhân Uông Tiểu Phi tại một bữa tiệc và nhanh chóng tiến tới hôn nhân chỉ sau chưa đầy nửa năm tìm hiểu. Uông Tiểu Phi, kém cô 5 tuổi, là con trai của nữ doanh nhân Trương Lan – người sáng lập chuỗi nhà hàng và khách sạn cao cấp nổi tiếng tại Trung Quốc.

Sau khi kết hôn, Từ Hy Viên quyết định rút lui khỏi làng giải trí để tập trung cho gia đình và sinh con. Trong 10 năm chung sống, cặp đôi có với nhau hai người con – một trai và một gái. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ không êm ấm như mong đợi. Uông Tiểu Phi bị tố ngoại tình và bạo hành vợ trong thời gian cô mang thai. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng, cuộc hôn nhân của cô giống như "địa ngục", khiến cô rơi vào tình trạng trầm cảm và suy sụp.

Từ Hy Viên từng có 10 năm trong cuộc hôn nhân với doanh nhân Uông Tiểu Phi. Ảnh: Sina.

Việc mang thai và sinh con khiến Từ Hy Viên gặp nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Cô bị phản ứng phụ với thuốc, nhiều lần phải nhập viện cấp cứu do lên cơn co giật và rơi vào trạng thái hôn mê. Năm 2018, cô mang thai lần thứ ba nhưng không may bị sảy thai, khiến tình trạng sức khỏe càng thêm tồi tệ. Ngoài ra, việc không kiểm soát được cân nặng sau sinh khiến cô trở thành mục tiêu của những lời chỉ trích từ công chúng.

Cuối năm 2021, sau hơn một thập kỷ chung sống, Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi chính thức ly hôn. Tuy nhiên, cuộc chiến pháp lý giữa họ chưa dừng lại. Cả hai liên tục kiện tụng về quyền nuôi con và tiền cấp dưỡng. Uông Tiểu Phi tố cáo vợ cũ sử dụng tiền của anh để chu cấp cho chồng mới, trong khi Từ Hy Viên tố chồng cũ bạo hành và phản bội cô trong suốt thời gian chung sống. Những tranh chấp này kéo dài cho đến tận thời điểm cô qua đời.

Ba tháng sau khi ly hôn, Từ Hy Viên bất ngờ thông báo tái hôn với ca sĩ người Hàn Quốc Koo Jun Yup – thành viên nhóm nhạc Clon. Cả hai từng hẹn hò vào năm 1998 nhưng chia tay vì khoảng cách địa lý. 24 năm sau, họ tái hợp và quyết định kết hôn. Mối quan hệ này giúp Từ Hy Viên tìm lại niềm vui trong cuộc sống và được công chúng đón nhận nồng nhiệt.

Koo Jun Yup không chỉ là người bạn đời mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Từ Hy Viên sau những biến cố hôn nhân. Nam ca sĩ từng chia sẻ rằng anh yêu cô hơn cả bản thân mình và cảm thấy biết ơn khi có cơ hội được gặp lại cô sau nhiều năm xa cách. Trong cuộc sống hôn nhân với Koo Jun Yup, Từ Hy Viên được khen ngợi là trẻ trung và rạng rỡ hơn trước.

Từ Hy Viên xác nhận tái hôn với ca sĩ người Hàn Quốc Koo Jun Yup từ năm 2022. Ảnh: Sohu.

Dù tái hôn trong sự ủng hộ của công chúng, cuộc sống của Từ Hy Viên vẫn không tránh khỏi những tin đồn rạn nứt hôn nhân vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, Koo Jun Yup đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định rằng, Từ Hy Viên là người bạn đời lý tưởng của anh. Anh cũng chia sẻ rằng, sự xuất hiện của cô đã giúp anh tìm lại ý nghĩa cuộc sống và hồi sinh sự nghiệp trong làng giải trí.

Sự ra đi đột ngột của Từ Hy Viên không chỉ để lại nỗi tiếc thương cho gia đình và bạn bè mà còn khiến hàng triệu người hâm mộ trên khắp châu Á tiếc thương. Dù cuộc đời cô trải qua nhiều thăng trầm và mất mát nhưng hình ảnh một nữ diễn viên tài năng, mạnh mẽ và đầy nghị lực sẽ mãi mãi sống trong lòng người hâm mộ.