Từ Hy Viên và những mỹ nhân tài hoa bạc mệnh qua đời vì viêm phổi

Sáng 3/2, thông tin nữ diễn viên Từ Hy Viên - ngôi sao đình đám của nền giải trí Đài Loan qua đời do mắc bệnh cúm và viêm phổi gây chấn động dư luận. Những năm thuộc thập niên 1990, cô nổi tiếng khắp châu Á qua vai Sam Thái trong Vườn sao băng. Sau đó, người đẹp tiếp tục gây tiếng vang với Chiến thần, Xin đừng gác máy, Kiếm vũ, Bong bóng mùa hè...

Trước Từ Hy Viên, không ít ngôi sao nữ cũng đã qua đời ở tuổi dưới 40 bởi căn bệnh viêm phổi:

Brittany Murphy

Brittany Murphy là nữ diễn viên người Mỹ được công chúng biết tới từ phim Clueless (1995). Năm 2002, cô nổi lên thành ngôi sao với bộ phim 8 Mile.

Nữ diễn viên Brittany Murphy. (Ảnh: FBNV)

Ngày 20/12/2009, Murphy đột ngột qua đời, hưởng dương 32 tuổi. Theo kết quả khám nghiệm tử thi do Cơ quan pháp y Los Angeles (Mỹ) thực hiện, nữ diễn viên không có dấu hiệu của việc lạm dụng rượu hoặc chất kích thích bất hợp pháp. Nguyên nhân chính dẫn tới cái chết của cô là căn bệnh viêm phổi.

Vào ngày Brittany Murphy tử vong, mẹ cô phát hiện ra con gái mình nằm bất tỉnh trong phòng tắm tại nhà riêng. Sau đó chồng cô (nhà biên kịch Anh Simon Monjack) gọi xe cấp cứu, tuy vậy cô qua đời trước khi tới bệnh viện. Nhiều suy đoán về cái chết đột ngột của Murphy đã được đưa ra sau đó.

Saranya Sasi

Tháng 12/2021, nữ diễn viên Ấn Độ Saranya Sasi qua đời tại một bệnh viện tư nhân ở Thiruvananthapuram, bang Kerala khi mới 35 tuổi. Nguyên nhân tử vong được cho là do viêm phổi, từ biến chứng của Covid-19.

Nữ diễn viên Saranya Sasi. (Ảnh: IG)

Saranya Sasi mắc Covid-19 vào tháng 5 và phải nhập viện. Sau vài tuần điều trị, cô nhận kết quả âm tính nhưng lại bị viêm phổi và các vấn đề hô hấp khác. Sức khỏe của Saranya Sasi yếu đi và dần trở nên nguy kịch.

Trước đó, Saranya Sasi cũng chiến đấu với ung thư trong gần một thập kỷ. Nữ diễn viên phải trải qua 11 cuộc phẫu thuật, tuy nhiên luôn giữ thái độ lạc quan, kiên cường. Khi cách ly vì dịch Covid-19, cô thường xuyên đăng tải những clip nấu ăn và được khán giả ủng hộ.

Saranya Sasi từng tham gia nhiều phim như Chhota Mumbai, Thalappavu, Bombay 12/3, Kootukari, Avakashikal, Harichandanam...

Kim Porter

Tháng 11/2018, nữ diễn viên Kim Porter mất tại nhà riêng tại hồ Toluca (California, Mỹ) ở tuổi 47, gây chấn động dư luận. Kết luận của cơ quan điều tra sau đó cho biết cô tử vong sau vài tuần mắc căn bệnh viêm phổi.

Nữ diễn viên, người mẫu Kim Porter. (Ảnh: IG)

Kim Porter sinh năm 1971 tại Columbus. Sau khi tốt nghiệp trung học năm 1988, cô chuyển đến Atlanta theo đuổi nghề người mẫu và từng xuất hiện trên bìa tạp chí Runway, Essence... Cô cũng tham gia các chương trình truyền hình như Law & Order, Wicked Wicked Games... Người đẹp từng xuất hiện trong các phim The Brothers, Mama, I Want to Sing...

Nữ diễn viên có 3 con là với nam ca sĩ tai tiếng Sean "Diddy" Combs. Họ yêu nhau trong 10 năm từ 1997 đến 2007 và chia tay, tái hợp nhiều lần.