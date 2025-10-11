Chủ đề nóng

Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Shark Bình bị bắt
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Từ mảnh đất vát chéo đến không gian sống mở: Ngôi nhà 6 tầng “thở” cùng con hẻm nhỏ TP. HCM

Thứ bảy, ngày 11/10/2025 09:42 GMT+7
Nằm sâu trong con hẻm nhỏ của TP. HCM, ngôi nhà 6 tầng “ngõ nhỏ - nhà mở” được xây trên khu đất chỉ 94 m2 nhưng tạo cảm giác. rộng thoáng nhờ kiến trúc bê tông thô mộc, vát chéo theo thế đất, kết nối liền mạch không gian sống, làm việc và cộng đồng xung quanh.
Ngõ nhỏ - nhà mở: Không gian kết nối liền mạch từ ngoài vào trong

Ngôi nhà 6 tầng được xây trên khu đất chưa tới 100 m2, với mặt tiền vát chéo theo hẻm - điều thường khiến nhiều người e ngại khi xây nhà. Thay vì “nắn lại” cho vuông vắn, kiến trúc sư chọn cách giữ nguyên hình khối bất quy tắc ấy, và biến nó thành điểm mạnh.

Ngôi nhà 6 tầng nằm trong một con hẻm nhỏ tại TP. HCM. Ảnh: Quang Dam
Mặt tiền nhà sử dụng hệ khung bê tông và lam chắn bằng sắt thô. Ảnh: Quang Dam
Đặc điểm đó tạo vẻ ngoài vững chãi nhưng vẫn đảm bảo sự thoáng sáng và thông gió tự nhiên. Ảnh: Quang Dam

Bằng một loạt giải pháp không gian mở, nhà gần như không có vách ngăn ở tầng trệt và tầng lửng. Cổng sắt lưới đục lỗ, cửa kéo xuyên suốt và sân trong thông tầng cho phép ánh sáng và không khí tự do luân chuyển từ ngoài vào trong. Ngay từ lối vào, nhà đã tạo ra cảm giác không ranh giới với con hẻm - một cách để kết nối lại với cộng đồng cư dân xung quanh.

Cổng nhà mở rộng tối đa, kết hợp vật liệu thép đục lỗ và hàng rào sắt giúp không gian tầng trệt luôn thoáng sáng và kết nối với bên ngoài. Ảnh: Quang Dam

Khoảng hiên rộng rãi với hệ cửa lưới cao mở ra sân trong, cho ánh sáng và cây xanh tràn vào sâu bên trong. Ảnh: Quang Dam

Nằm ở trung tâm khối nhà là lõi thang máy được xử lý như một tác phẩm điêu khắc nổi bật giữa tường bê tông trần và gạch đất nung. Không chỉ là nơi di chuyển, trục thang này còn kiêm vai trò kết cấu, chia nhịp không gian hợp lý và tạo thành các hốc nhỏ hình tam giác, được tận dụng làm logia, bồn cây, góc ngồi hay khoảng nghỉ đứng giữa nhà.

Cầu thang xoắn và hệ kính lấy sáng giúp nhà nhiều tầng vẫn thoáng đãng, tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Quang Dam

Mô hình nhà ở kết hợp làm việc và chia sẻ

Ngôi nhà 6 tầng được chia thành ba phần chính trải dọc theo chiều cao của sáu tầng: không gian làm việc ở tầng trệt và tầng lửng, các căn hộ studio cho thuê ở tầng giữa và không gian riêng tư của gia đình ở tầng trên cùng.

Mỗi phần đều được tổ chức linh hoạt, có thể chuyển đổi chức năng tùy nhu cầu. Sảnh vào là một lounge nhỏ có thể dùng như quán café mini hoặc không gian cộng đồng. Tầng lửng là nơi làm việc chung và phòng sáng tạo nghệ thuật.

Khoảng nghỉ được kiến trúc sư thiết kế trong nhà, độc lạ nhưng không thua kém sự thông thoáng những nơi ngoài trời. Ảnh: Quang Dam
Nhà vệ sinh mang đầy 'hoài niệm ký ức'. Ảnh: Quang Dam
Bất cứ chỗ nào trong nhà cũng được gia chủ và kiến trúc sư ưu tiên đặt 1 chiếc bàn và ghế để tận hưởng không gian mọi lúc mọi nơi. Ảnh: Quang Dam

Các tầng giữa là những căn hộ nhỏ được thiết kế tinh giản, nhưng vẫn đủ ánh sáng và gió nhờ các ô cửa kính lớn và ban công lưới phủ đầy cây leo. Càng lên cao, không gian càng riêng tư hơn với căn hộ của gia chủ gồm phòng ngủ, phòng khách, bếp, phòng thờ và sân vườn ngoài trời.

Ánh nắng le lói vào từng ngõ ngách trong căn nhà. Ảnh: Quang Dam
Tầng 3 - 4: các căn hộ mini độc lập (studio + gác lửng) có thể cho thuê hoặc làm chỗ ở cho người thân. Ảnh: Quang Dam
Tầng 5 - 6: không gian sinh hoạt riêng của gia chủ, có đầy đủ phòng ngủ, phòng khách, bếp, phòng ăn, sân vườn, phòng thờ và khu giặt phơi. Ảnh: Quang Dam
Các căn hộ studio được thiết kế tối giản với nội thất gỗ và tông cam đất chủ đạo. Ảnh: Quang Dam
Điểm đặc biệt là mọi tầng đều có khoảng mở - từ loggia, giếng trời, vườn đứng cho đến hành lang bán công cộng. Ảnh: Quang Dam
Mặt bằng tầng 1.
Mặt bằng tầng 2.
Mặt bằng tầng 3.
Mặt bằng tầng 4.
Mặt bằng tầng 5.
Mặt bằng tầng 6.

“Ăn may” trước ĐT Nepal, HLV Kim Sang-sik đổ thừa do... trời mưa
Thể thao

“Ăn may” trước ĐT Nepal, HLV Kim Sang-sik đổ thừa do... trời mưa

Thể thao

Giành chiến thắng nhọc nhằn trước ĐT Nepal, HLV Kim Sang-sik đổ thừa do trời mưa và mặt sân sũng nước khiến các cầu thủ không phát huy hết khả năng.

Lưu Bang dẫn 320.000 quân đại chiến Hung Nô, nhận kết quả nhục nhã ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Lưu Bang dẫn 320.000 quân đại chiến Hung Nô, nhận kết quả nhục nhã ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Lúc sinh thời, Hán Cao Tổ Lưu Bang chỉ có duy nhất một lần đối đầu với quân Hung Nô, và đó là một thất bại nhục nhã nhất trong đời ông.

Trợ lý HLV ĐT Nepal: ĐT Việt Nam xứng đáng đi tiếp hơn Malaysia
Thể thao

Trợ lý HLV ĐT Nepal: ĐT Việt Nam xứng đáng đi tiếp hơn Malaysia

Thể thao

Theo trợ lý Salyan Khadgi của HLV ĐT Nepal, ĐT Việt Nam xứng đáng vào VCK Asian Cup 2027 hơn ĐT Malaysia, khi ĐT Malaysia đang phạm luật của FIFA.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt
Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt

Tin tức

Chiều 14/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX.

Ngày sinh Âm lịch may mắn nhất, nửa đời đầu đầy khó khăn, sau tuổi 40 vượt lên rực rỡ, giàu sang
Gia đình

Ngày sinh Âm lịch may mắn nhất, nửa đời đầu đầy khó khăn, sau tuổi 40 vượt lên rực rỡ, giàu sang

Gia đình

Đến tuổi 40, người có ngày sinh Âm lịch này sẽ tận hưởng một cuộc sống sung túc, có xe cộ, nhà cửa, tiền tiết kiệm.

Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas
Thế giới

Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas

Thế giới

Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận giữa Israel và lực lượng Hamas nhằm sớm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay tại Dải Gaza và đánh giá cao nỗ lực trung gian, hòa giải của các nước đã giúp đạt được thỏa thuận này.

ĐT Việt Nam 'ăn may' Nepal nhờ bàn phản lưới
Thể thao

ĐT Việt Nam "ăn may" Nepal nhờ bàn phản lưới

Thể thao

ĐT Việt Nam có chiến thắng may mắn trước đối thủ yếu Nepal nhờ bàn phản lưới nhà ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 diễn ra tối 14/10 trên sân Thống Nhất.

Kết quả vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027: Malaysia ngược dòng đại thắng Lào
Thể thao

Kết quả vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027: Malaysia ngược dòng đại thắng Lào

Thể thao

Trong cuộc đọ sức tại lượt trận thứ 4 bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, Malaysia xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng 5-1 trước Lào.

Ông Trump bất ngờ tiết lộ nhà lãnh đạo quyền lực đủ sức giúp chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine
Thế giới

Ông Trump bất ngờ tiết lộ nhà lãnh đạo quyền lực đủ sức giúp chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan có thể đóng vai trò then chốt trong việc chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu giữa Nga và Ukraine, nhấn mạnh rằng ông được giới lãnh đạo Nga “rất tôn trọng”.

Đại hội MTTQ Việt Nam xã Chiêm Hóa lần thứ I: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng xã phát triển toàn diện
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Đại hội MTTQ Việt Nam xã Chiêm Hóa lần thứ I: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng xã phát triển toàn diện

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển", Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Chiêm Hóa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, đề ra nhiều mục tiêu quan trọng. Ông Nguyễn Ngọc Kiên được đại hội tín nhiệm hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Chiêm Hóa khóa I.

“Tín hiệu gửi tới Nga”: NATO huy động hàng chục máy bay chiến đấu răn đe hạt nhân
Thế giới

“Tín hiệu gửi tới Nga”: NATO huy động hàng chục máy bay chiến đấu răn đe hạt nhân

Thế giới

NATO đang chuẩn bị cho một kịch bản chiến tranh hạt nhân, khi 70 máy bay từ 14 quốc gia thành viên sẽ tham gia cuộc tập trận Steadfast Noon (“Buổi trưa kiên định”) kéo dài hai tuần trên bầu trời Biển Bắc – hãng tin RIA Novosti dẫn nguồn quân sự cho biết. Giới phân tích nhận định đây là “một tín hiệu rõ ràng” gửi tới Nga.

Nghệ sĩ Nhân dân Việt Anh đăng ký kết hôn ở tuổi 67 với bạn gái kém 36 tuổi
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Việt Anh đăng ký kết hôn ở tuổi 67 với bạn gái kém 36 tuổi

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Việt Anh đã chính thức đăng ký kết hôn với bạn gái kém 36 tuổi Chân Chân. Thông tin được bạn gái nam nghệ sĩ xác nhận với truyền thông.

Phùng Thắng: Trung thần bị Chu Nguyên Chương nghi kỵ, phải đầu độc cả gia đình để cùng chết
Đông Tây - Kim Cổ

Phùng Thắng: Trung thần bị Chu Nguyên Chương nghi kỵ, phải đầu độc cả gia đình để cùng chết

Đông Tây - Kim Cổ

Cả cuộc đời Phùng Thắng là minh chứng cho bi kịch của những công thần tận trung báo quốc nhưng vẫn không thoát khỏi số phận bị hoàng đế Chu Nguyên Chương nghi kỵ và sát hại.

Tự hào nông dân Việt Nam: Tôn vinh trí tuệ khoa học cùng sức mạnh sản xuất
Video

Tự hào nông dân Việt Nam: Tôn vinh trí tuệ khoa học cùng sức mạnh sản xuất

Video

Nhằm khẳng định vai trò của người nông dân và nhà khoa học trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đồng thời chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10, Trung ương Hội NDVN tổ chức bình chọn và tôn vinh 95 cá nhân tiêu biểu trên toàn quốc năm 2025, bao gồm 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 Nhà khoa học của nhà nông.

Tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, Nông dân Việt Nam xuất sắc Hưng Yên 'khoe' sẽ xây chung cư nuôi tôm
Nhà nông

Tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, Nông dân Việt Nam xuất sắc Hưng Yên "khoe" sẽ xây chung cư nuôi tôm

Nhà nông

Được cùng với 95 Nhà khoa học của nhà nông, Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, ông Lưu Văn Dũng ở xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 vui mừng báo cáo với Tổng Bí thư về ý tưởng xây "chung cư" nuôi tôm.

Tin tối 14/10: Vũ Văn Thanh báo tin cực vui
Thể thao

Tin tối 14/10: Vũ Văn Thanh báo tin cực vui

Thể thao

Vũ Văn Thanh báo tin cực vui; 2 cầu thủ bị treo giò ở vòng 7 V.League; Mbappe xem Ronaldo là hình mẫu lý tưởng; Jobe Bellingham lọt vào tầm ngắm của M.U; trọng tài David Coote nhận tội.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nông dân xuất sắc, nhà khoa học là những ngọn đuốc lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng làm giàu
Nhà nông

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nông dân xuất sắc, nhà khoa học là những ngọn đuốc lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng làm giàu

Nhà nông

Chiều nay, 14/10, đúng dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi gặp mặt thân mật với 95 Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà Khoa học của nhà nông.

Ông Trump nổi cơn thịnh nộ giữa Quốc hội Israel vì khoảnh khắc vinh quang bỗng thành 'bão tố'
Thế giới

Ông Trump nổi cơn thịnh nộ giữa Quốc hội Israel vì khoảnh khắc vinh quang bỗng thành "bão tố"

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nổi nóng khi bài phát biểu trước Quốc hội Israel bị một nhóm nghị sĩ la ó, phản đối làm gián đoạn, trong khi sự kiện lẽ ra được xem là “thời khắc vàng” để khẳng định vai trò của ông là trung gian hòa giải Trung Đông - theo The Daily Beast.

Chủ tịch nước Lương Cường: Nông dân VNXS, Nhà khoa học của Nhà nông sẽ viết tiếp những câu chuyện truyền cảm hứng
Nhà nông

Chủ tịch nước Lương Cường: Nông dân VNXS, Nhà khoa học của Nhà nông sẽ viết tiếp những câu chuyện truyền cảm hứng

Nhà nông

Lễ tôn vinh 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 Nhà khoa học của Nhà nông - sự kiện chính của Chương trình "Tự hào Nông dân Việt Nam 2025" đang diễn ra tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 - Đài truyền hình Việt Nam.

Bắt nghi phạm giật xấp vé số của người đàn ông ở Đồng Nai
Pháp luật

Bắt nghi phạm giật xấp vé số của người đàn ông ở Đồng Nai

Pháp luật

Liên quan đến clip lan truyền trên mạng xã hội về vụ việc người đàn ông chạy bộ đuổi theo kẻ giật xấp vé số, Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ nghi phạm.

Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Tôi đã nhìn thấy sắc thái của lớp người nông dân chuyên nghiệp, hiện đại'
Nhà nông

Tổng Bí thư Tô Lâm: "Tôi đã nhìn thấy sắc thái của lớp người nông dân chuyên nghiệp, hiện đại"

Nhà nông

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, 95 nhà khoa học của nhà nông và nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 đã vinh dự được tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm. Tại buổi tiếp kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự ấn tượng với các thành tích của các nhà khoa học của nhà nông, nông dân Việt Nam xuất sắc. "Tôi đã nhìn thấy sắc thái của lớp nông dân chuyên nghiệp, hiện đại", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông năm 2025
Ảnh

Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông năm 2025

Ảnh

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2025), chiều nay 14/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi gặp mặt thân mật với 95 đại biểu tiêu biểu là Nông dân Việt Nam xuất sắc và các Nhà khoa học của nhà nông được tôn vinh năm 2025.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp có hiệu suất làm việc tốt hơn vào cuối năm, kiếm được tiền, lên được chức
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp có hiệu suất làm việc tốt hơn vào cuối năm, kiếm được tiền, lên được chức

Gia đình

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, hiệu suất làm việc của 4 con giáp tăng vọt vào cuối năm, tiền tài tự nhiên đổ về, sự nghiệp vươn lên những tầm cao mới.

Bí mật đằng sau dây xích chân Ngân 98 và nụ cười Hoàng Hường?
Văn hóa - Giải trí

Bí mật đằng sau dây xích chân Ngân 98 và nụ cười Hoàng Hường?

Văn hóa - Giải trí

Ngân 98 và Hoàng Hường – hai gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi vừa bị cơ quan chức năng bắt tạm giam để điều tra vì các tội danh có liên quan trong hoạt động kinh doanh. Không chỉ gây chú ý bởi quy mô vụ việc, phản ứng của họ khi đối diện với pháp luật cũng trở thành tâm điểm bàn tán.

VTV1 truyền hình trực tiếp lúc 20h10 tối nay: Lễ tôn vinh và trao danh hiệu NDVNXS, Nhà khoa học của Nhà nông 2025
Nhà nông

VTV1 truyền hình trực tiếp lúc 20h10 tối nay: Lễ tôn vinh và trao danh hiệu NDVNXS, Nhà khoa học của Nhà nông 2025

Nhà nông

Vào lúc 20h10 tối nay (14/10), Lễ tôn vinh và trao danh hiệu 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc, 32 Nhà khoa học của nhà nông sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025). Chương trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì; giao Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức thực hiện.

Ukraine bị bỏ lại một mình giữa chiến trường khi phương Tây chùn bước, viện trợ quân sự lao dốc
Thế giới

Ukraine bị bỏ lại một mình giữa chiến trường khi phương Tây chùn bước, viện trợ quân sự lao dốc

Thế giới

Báo cáo mới của Viện Kinh tế Thế giới Kiel (Đức) công bố ngày 14/10 cho thấy lượng viện trợ quân sự dành cho Ukraine đã giảm mạnh trong hai tháng gần đây, bất chấp các nỗ lực mới của NATO nhằm duy trì nguồn cung vũ khí cho Kiev.

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD
Thể thao

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

Thể thao

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn NextTech - do ông Nguyễn Hoà Bình làm Chủ tịch HĐQT, cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam 10 bị can liên quan, trong đó có doanh nhân Đào Minh Phú, người rất nổi tiếng trong giới Poker Việt Nam và từng vô địch Triton Super High Roller Series $50,000 NLH 8-Handed 2023 để bỏ túi 1,67 triệu USD.

Đâu cần đi xa, địa điểm này ở Hà Nội cũng có gỏi cá 'ngon hết nấc'
Xã hội

Đâu cần đi xa, địa điểm này ở Hà Nội cũng có gỏi cá "ngon hết nấc"

Xã hội

Gỏi cá mè Quan Sơn không chỉ là một món ăn, mà là trải nghiệm ẩm thực tinh tế, thể hiện sự hòa quyện hoàn hảo giữa đặc sản từ hồ và hương vị của núi rừng.

Lý Á Bằng ly hôn vợ trẻ Hải Hà Kim Hỷ
Văn hóa - Giải trí

Lý Á Bằng ly hôn vợ trẻ Hải Hà Kim Hỷ

Văn hóa - Giải trí

Từng là biểu tượng nam thần cổ trang, Lý Á Bằng giờ đây livestream kiếm sống và chính thức ly hôn người mẫu Hải Hà Kim Hỷ sau ba năm kết hôn.

Hé lộ kịch bản sử thi “Vinh quang Nông dân Việt Nam”: Bản trường ca tôn vinh 'người gieo hạt' cho đất nước
Nhà nông

Hé lộ kịch bản sử thi “Vinh quang Nông dân Việt Nam”: Bản trường ca tôn vinh "người gieo hạt" cho đất nước

Nhà nông

Chỉ trong vài giờ nữa, Lễ Tôn vinh và trao danh hiệu 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 Nhà khoa học của Nhà nông năm 2025 sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Lễ tôn vinh sẽ mở màn bằng Chương trình nghệ thuật sử thi Vinh quang Nông dân Việt Nam”, đưa khán giả ngược dòng thời gian 95 năm lịch sử Hội và giai cấp nông dân đồng hành cùng dân tộc, qua những phân cảnh bình dị mà hào hùng, hứa hẹn mang lại nhiều cung bậc cảm xúc.

