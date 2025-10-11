Từ mảnh đất vát chéo đến không gian sống mở: Ngôi nhà 6 tầng “thở” cùng con hẻm nhỏ TP. HCM

Ngõ nhỏ - nhà mở: Không gian kết nối liền mạch từ ngoài vào trong

Ngôi nhà 6 tầng được xây trên khu đất chưa tới 100 m2, với mặt tiền vát chéo theo hẻm - điều thường khiến nhiều người e ngại khi xây nhà. Thay vì “nắn lại” cho vuông vắn, kiến trúc sư chọn cách giữ nguyên hình khối bất quy tắc ấy, và biến nó thành điểm mạnh.

Ngôi nhà 6 tầng nằm trong một con hẻm nhỏ tại TP. HCM. Ảnh: Quang Dam

Mặt tiền nhà sử dụng hệ khung bê tông và lam chắn bằng sắt thô. Ảnh: Quang Dam

Đặc điểm đó tạo vẻ ngoài vững chãi nhưng vẫn đảm bảo sự thoáng sáng và thông gió tự nhiên. Ảnh: Quang Dam

Bằng một loạt giải pháp không gian mở, nhà gần như không có vách ngăn ở tầng trệt và tầng lửng. Cổng sắt lưới đục lỗ, cửa kéo xuyên suốt và sân trong thông tầng cho phép ánh sáng và không khí tự do luân chuyển từ ngoài vào trong. Ngay từ lối vào, nhà đã tạo ra cảm giác không ranh giới với con hẻm - một cách để kết nối lại với cộng đồng cư dân xung quanh.

Cổng nhà mở rộng tối đa, kết hợp vật liệu thép đục lỗ và hàng rào sắt giúp không gian tầng trệt luôn thoáng sáng và kết nối với bên ngoài. Ảnh: Quang Dam

Khoảng hiên rộng rãi với hệ cửa lưới cao mở ra sân trong, cho ánh sáng và cây xanh tràn vào sâu bên trong. Ảnh: Quang Dam

Nằm ở trung tâm khối nhà là lõi thang máy được xử lý như một tác phẩm điêu khắc nổi bật giữa tường bê tông trần và gạch đất nung. Không chỉ là nơi di chuyển, trục thang này còn kiêm vai trò kết cấu, chia nhịp không gian hợp lý và tạo thành các hốc nhỏ hình tam giác, được tận dụng làm logia, bồn cây, góc ngồi hay khoảng nghỉ đứng giữa nhà.

Cầu thang xoắn và hệ kính lấy sáng giúp nhà nhiều tầng vẫn thoáng đãng, tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Quang Dam

Mô hình nhà ở kết hợp làm việc và chia sẻ

Ngôi nhà 6 tầng được chia thành ba phần chính trải dọc theo chiều cao của sáu tầng: không gian làm việc ở tầng trệt và tầng lửng, các căn hộ studio cho thuê ở tầng giữa và không gian riêng tư của gia đình ở tầng trên cùng.

Mỗi phần đều được tổ chức linh hoạt, có thể chuyển đổi chức năng tùy nhu cầu. Sảnh vào là một lounge nhỏ có thể dùng như quán café mini hoặc không gian cộng đồng. Tầng lửng là nơi làm việc chung và phòng sáng tạo nghệ thuật.

Khoảng nghỉ được kiến trúc sư thiết kế trong nhà, độc lạ nhưng không thua kém sự thông thoáng những nơi ngoài trời. Ảnh: Quang Dam

Nhà vệ sinh mang đầy 'hoài niệm ký ức'. Ảnh: Quang Dam

Bất cứ chỗ nào trong nhà cũng được gia chủ và kiến trúc sư ưu tiên đặt 1 chiếc bàn và ghế để tận hưởng không gian mọi lúc mọi nơi. Ảnh: Quang Dam

Các tầng giữa là những căn hộ nhỏ được thiết kế tinh giản, nhưng vẫn đủ ánh sáng và gió nhờ các ô cửa kính lớn và ban công lưới phủ đầy cây leo. Càng lên cao, không gian càng riêng tư hơn với căn hộ của gia chủ gồm phòng ngủ, phòng khách, bếp, phòng thờ và sân vườn ngoài trời.

Ánh nắng le lói vào từng ngõ ngách trong căn nhà. Ảnh: Quang Dam

Tầng 3 - 4: các căn hộ mini độc lập (studio + gác lửng) có thể cho thuê hoặc làm chỗ ở cho người thân. Ảnh: Quang Dam

Tầng 5 - 6: không gian sinh hoạt riêng của gia chủ, có đầy đủ phòng ngủ, phòng khách, bếp, phòng ăn, sân vườn, phòng thờ và khu giặt phơi. Ảnh: Quang Dam

Các căn hộ studio được thiết kế tối giản với nội thất gỗ và tông cam đất chủ đạo. Ảnh: Quang Dam

Điểm đặc biệt là mọi tầng đều có khoảng mở - từ loggia, giếng trời, vườn đứng cho đến hành lang bán công cộng. Ảnh: Quang Dam

Mặt bằng tầng 1.

Mặt bằng tầng 2.

Mặt bằng tầng 3.

Mặt bằng tầng 4.

Mặt bằng tầng 5.