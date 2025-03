Từ mất mát đến hy vọng: Hành trình hồi sinh 5 cuộc đời nhờ nghĩa cử cao đẹp

Hành trình chạy đua với thời gian

Khoảnh khắc gia đình anh C.G.C đồng ý làm thủ tục hiến tạng tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh:BVCC

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, vào 19 giờ 13 phút ngày 1/3, anh C.G.C được đưa vào trong tình trạng nguy kịch, ngưng tim, ngưng thở do đa chấn thương. Các bác sĩ tại bệnh viện đã lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ, tập trung mọi nguồn lực để cứu chữa. Tuy nhiên, tình trạng của anh C. không có dấu hiệu cải thiện.

Trước sự việc, gia đình anh C. đã đưa ra một quyết định đầy tính nhân văn: Hiến tạng cứu người. Ông C.P.L, cha của anh C., chia sẻ: "Tai nạn đến với con trai của tôi quá bất ngờ. Dù rất đau lòng nhưng gia đình tôi quyết định đăng ký hiến tạng của con trai bởi có lần xem trên ti vi, tôi thấy khó khăn lớn nhất trong việc ghép tạng tại Việt Nam hiện nay chính là sự thiếu hụt nguồn tạng hiến. Hy vọng từ cơ thể của con trai tôi có thể cứu giúp được nhiều người bệnh nặng khác".

Quyết định của gia đình anh C. đã mở ra cơ hội sống cho 5 người bệnh đang chờ ghép tạng. Ngay trong đêm, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và các bệnh viện lớn trên cả nước để lên kế hoạch phẫu thuật lấy tạng.

Các bác sĩ đã tiến hành các xét nghiệm và đánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo chất lượng tạng hiến. Đến 23 giờ 40 phút ngày 1/3, cha của anh C. đã ký vào đơn tự nguyện hiến tạng.

Tuy nhiên, các bác sĩ hồi sức vẫn tiếp tục nỗ lực cứu chữa anh C. với hy vọng mong manh. Đến 6 giờ 30 phút ngày 2/3, sau gần 12 giờ hồi sức, tình trạng của anh C. không có dấu hiệu cải thiện. Hội đồng đánh giá người bệnh chết não của bệnh viện đã xác nhận anh C. chết não không hồi phục.

Phép màu từ sự sẻ chia

Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định thực hiện quy trình lấy tạng. Ảnh:BVCC

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, quy trình lấy tạng được tiến hành. Các bác sĩ từ các bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã nhanh chóng có mặt tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định để phối hợp thực hiện ca phẫu thuật đặc biệt này.

13 giờ 5 phút ngày 3/3, toàn bộ đội ngũ y bác sĩ đã dành một phút mặc niệm để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến người hiến tạng và gia đình. Quy trình lấy tạng diễn ra trong điều kiện vô cùng nghiêm ngặt, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các ê-kíp.

15 giờ 43 phút, trái tim của anh C. đã ngừng đập. Một sự sống kết thúc, nhưng những sự sống mới được hồi sinh.

16 giờ, tim được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế. 16 giờ 5 phút, gan được chia làm hai phần, chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. 16 giờ 20 phút và 16 giờ 23 phút, hai quả thận được lấy và ghép cho hai bệnh nhân tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Việc lấy đồng thời tim, gan và thận từ một người hiến chết não đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và chính xác tuyệt đối. Các bác sĩ đã chạy đua với thời gian để đảm bảo tạng hiến được bảo quản và vận chuyển trong điều kiện tốt nhất.

Vào 19 giờ 20 phút, Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhận được tin vui: Gan của người được ghép tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã tái tưới máu. Tiếp đó, các ca ghép thận và ghép tim cũng thành công.

Từ nguồn tạng của anh C., 5 người bệnh đã được cứu sống. Đây là một kỳ tích của ngành y tế Việt Nam, là minh chứng cho tinh thần nhân đạo và sự tiến bộ của kỹ thuật ghép tạng.