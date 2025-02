Từ ngày 1/3, người dân TP.HCM nộp hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp tại đâu?

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định về chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp sang Công an TP quản lý.

Theo đó, Sở Tư pháp chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp sang Công an TP quản lý.

Đồng thời, Sở Tư pháp chịu trách nhiệm rà soát, thống kê hồ sơ, tài liệu của công tác quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và công tác thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp để thực hiện bàn giao.

Cùng với đó, Công an TP tổ chức tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp chuyển sang.

Như vậy, từ ngày 1/3, việc cấp phiếu lý lịch tư pháp sẽ do Công an TP.HCM phụ trách. Người dân có nhu cầu sẽ liên hệ Công an TP.HCM để được cấp phiếu lý lịch tư pháp tại địa điểm 258 Trần Hưng Đạo, quận 1.

TP.HCM cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID. Ảnh minh họa: A.H

Hiện nay, người dân TP.HCM đã có thể thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp online thông qua ứng dụng VNeID đối với người dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 hoặc qua cổng dịch vụ công thành phố. Cạnh đó, vẫn còn một số người dân đến trực tiếp tại trụ sở Sở Tư pháp để thực hiện.

Tính từ ngày 1/1 đến 18/2, Sở Tư pháp TP.HCM đã tiếp nhận hơn 10.500 hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID trên tổng số hơn 19.100 hồ sơ các loại (chiếm tỉ lệ hơn 54%); hồ sơ trực tuyến nộp qua cổng dịch vụ công TP là gần 1.000 hồ sơ (hơn 5%).

Trước đó, Bộ Tư pháp có công văn gửi UBND các tỉnh, thành trực thuộc trung ương về việc chuyển giao nhiệm vụ lý lịch tư pháp từ sở tư pháp sang công an cấp tỉnh. Việc này nhằm triển khai ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Chính phủ về tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 18-NQ/TW.

Phiếu lý lịch tư pháp có giá trị chứng minh cá nhân có hoặc không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tòa án tuyên bố phá sản.

Theo quy định, khi làm trên VNeID, phiếu lý lịch tư pháp được cấp bằng bản điện tử (được ký số bởi người có thẩm quyền) có giá trị pháp lý như bản giấy. Ngoài bản điện tử được cấp trên VNeID, nếu có nhu cầu, người dân có thể chọn nhận thêm bản giấy được trả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.