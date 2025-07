Từ ngày 1/7, thủ tục làm hộ chiếu có thay đổi không?

Câu hỏi:

Bạn đọc Thu Thủy (Hà Nội) hỏi, từ ngày 1/7, mô hình chính quyền hai cấp đi vào hoạt động. Vậy xin hỏi thủ tục đổi hộ chiếu có thay đổi không? Thủ tục làm hộ chiếu ra sao?

Trả lời

Luật sư Ma Văn Giang (Văn phòng Luật sư Nam Hồng - Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, Khoản 3 Điều 2 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 (Luật Xuất nhập cảnh) quy định, hộ chiếu là giấy tờ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh, chứng minh quốc tịch và nhân thân.

Hộ chiếu thường được đóng thành sổ/quyển, có kích thước 125x88 mm, gồm 48 trang. Tùy vào loại hộ chiếu và đối tượng được cấp mà quy định về thời hạn hộ chiếu sẽ khác nhau.

Ngày 19/2/2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 190/2025/QH15 quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, trong đó quy định: Văn bản, giấy tờ đã được cơ quan, chức danh có thẩm quyền ban hành, cấp trước khi sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật cho đến khi hết thời hạn…

Không được yêu cầu tổ chức, cá nhân làm thủ tục cấp đổi giấy tờ đã được cơ quan, chức danh có thẩm quyền cấp trước khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước khi các giấy tờ này chưa hết thời hạn sử dụng trừ trường hợp pháp luật có quy định khác (Điều 10).

Như vậy, theo luật sư, đối với hộ chiếu được cấp trước thời điểm thực hiện sáp nhập tỉnh thành nếu vẫn còn thời hạn và nguyên vẹn thì công dân được tiếp tục sử dụng cho đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu, người dân không cần phải làm thủ tục cấp đổi lại để điều chỉnh thông tin nơi sinh ghi trong hộ chiếu.

Đối với các hộ chiếu được cấp sau thời điểm thực hiện sáp nhập tỉnh thành (từ ngày 1/7/2025 trở đi) thì thông tin nơi sinh sẽ được ghi theo tên gọi của tỉnh thành mới sau sáp nhập.

Thủ tục làm hộ chiếu

Khoản 3, 4 Điều 15 Luật Xuất nhập cảnh quy định, đối với trường hợp làm hộ chiếu lần đầu sẽ nộp hồ sơ tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thường trú; Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi tạm trú;

Trường hợp có căn cước công dân thì người dân được làm tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh.

Nếu thuộc một trong các trường hợp đặc biệt sau thì được làm tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an: Có giấy giới thiệu hoặc đề nghị của bệnh viện về việc ra nước ngoài để khám bệnh, chữa bệnh; Có căn cứ xác định thân nhân ở nước ngoài bị tai nạn, bệnh tật, bị chết;

Có văn bản đề nghị của cơ quan trực tiếp quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức trong lực lượng vũ trang, người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

Vì lý do nhân đạo, khẩn cấp khác do người đứng đầu Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an quyết định.

Ảnh: Minh Hà.

Đối với trường hợp người dân làm hộ chiếu lần thứ 2 trở đi thì nộp hồ sơ tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh; Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an.

Ngoài ra, Khoản 2 Điều 15 Luật Xuất nhập cảnh quy định các giấy tờ liên quan đến việc cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước bao gồm: Tờ khai theo mẫu; Ảnh chân dung; Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh với người dưới 14 tuổi;

Hộ chiếu phổ thông cấp lần gần nhất nếu đã được cấp hộ chiếu. Trường hợp bị mất hộ chiếu phải kèm đơn báo mất hoặc thông báo đã tiếp nhận đơn báo mất của cơ quan có thẩm quyền;

Bản chụp căn cước công dân hoặc thẻ căn cước nếu có sự thay đổi thông tin nhân thân so với thông tin trong hộ chiếu được cấp lần gần nhất; Bản chụp có chứng thực giấy tờ chứng minh người đại diện hợp pháp đối với người người dưới 14 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi do cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp. Nếu bản chụp không có chứng thực thì phải xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu.

Làm hộ chiếu mất bao lâu?

Trong 8 ngày làm việc nếu người dân nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc nộp tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh địa phương; 5 ngày nếu làm hộ chiếu tại Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an;

8 ngày làm việc nếu nộp bổ sung hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích theo thông báo của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an (nếu có).

Khoản 3 Điều 4 Thông tư 25/2021/TT-BTC, bổ sung tại Thông tư 63/2023/TT-BTC quy định về mức chi phí làm hộ chiếu: Đối với hình thức làm trực tiếp, cấp mới là 200.000 VND/lần; Cấp lại do hỏng hoặc mất 400.000 VND/lần; Cấp giấy xác nhận yếu tố nhân sự: 100.000 VND/lần.

Đối với hình thức trực tuyến (online):

Từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2025, lệ phí là 90% mức thu quy định trong Thông tư 25/2021/TT-BTC. Cấp mới: 180.000 VND/lần; Cấp lại do hỏng hoặc mất: 360.000 VND/lần.Từ ngày 01/01/2026, áp dụng mức thu theo quy định tại Thông tư 25/2021/TT-BTC.

Làm hộ chiếu online



Người dân có thể làm hộ chiếu online qua Cổng dịch vụ công của Bộ Công an mà không cần đến trực tiếp cơ quan xuất nhập cảnh để nộp hồ sơ.



Trình tự thủ tục làm hộ chiếu online như sau:



Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ



Hồ sơ chuẩn bị tương tự như làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan xuất nhập cảnh.



Bước 2: Đăng nhập Cổng dịch vụ công Bộ Công an tại địa chỉ: https://dichvucong.bocongan.gov.vn/



Bước 3: Tìm kiếm dịch vụ cấp hộ chiếu để nộp hồ sơ.



Bước 4: Điền đầy đủ thông tin và tải hồ sơ theo hướng dẫn.



Bước 5: Thanh toán lệ phí trực tuyến.



Bước 6: Nhận kết quả.



Nhận trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc nhận tại nhà nếu đăng ký nhận hộ chiếu qua dịch vụ bưu chính.